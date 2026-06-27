“Oro verde”: ya se exportaron más de 600.000 kilos de un condimento muy codiciado

MENDOZA.- Una apuesta diferente en la tierra “del sol y del buen vino”. Una actividad que empieza a asomar con fuerza y a ganar terreno de peso, con reconocimiento internacional. Se trata de la producción de orégano mendocino, particularmente de San Carlos, en el Valle de Uco, que no solo es el único en el mundo en contar con Indicación Geográfica (IG), sino que concentra más del 80% del total de la especie que se consume en el país, con un crecimiento notable en las exportaciones, dejando atrás las ventas a granel que se realizaban a Buenos Aires. El orégano es una planta milenaria de la Región del Mediterráneo.

De acuerdo con datos oficiales a los que accedió LA NACION, Mendoza es la principal zona productora de orégano en la Argentina, concentrando entre el 70% y el 85% de todo el orégano que se consume en el país. Le siguen en importancia las provincias de Córdoba y San Juan.

En tanto, las exportaciones reportan cifras alentadoras: en un año, crecieron más del doble los envíos al exterior. Así, en 2024 hubo despachos por más de 600.000 dólares mientras que el 2025 cerró con envíos por encima de 1,4 millones de dólares, lo que representa un incremento por arriba del 130%. Asimismo, en kilogramos exportados, se pasó de 250.000 kilos en 2024 a más de 600.000 kilos el año pasado. En tanto, hay un repunte importante en el valor del kilo que se exporta: en un año pasó de 1,70 dólares a 2,40 dólares en la actualidad, lo que representa más del 40%.

“Los productores están teniendo un buen margen para su orégano. Se debe a varios factores, pero sin duda la IG los ha visibilizado y están muy entusiasmados con la proyección a futuro del sector, sobre todo para el mercado interno que acompaña la tendencia alcista de precios; se valora el producto de mejor calidad y se paga por ello”, expresó a LA NACION Rodolfo Vargas Arizu, ministro de la Producción.

Los empresarios del sector en la provincia se entusiasman con los buenos números y ponen en valor las bondades del producto que ofrecen, caracterizado por su pureza y profundo aroma. Es que el orégano que comercializan logró el sello de calidad y no existe otro en el planeta que haya acreditado calidad vinculada al origen.

Son cinco empresas, con siete marcas comerciales y ocho tipos de presentaciones, las que concretaron este año la certificación. Las firmas legitimadas son Las Elviras Group, bajo la marca Las Elviras; Mardegan, como Mardegan clásico y Mardegan orgánico; Especias Cortijo SAS, con la marca Kidul; Fernando Pattaro, bajo la marca Especias Pattaro; y Servicios Conjuntos SAS, con la marca Las Acacias. En total, en San Carlos, son más de 140 los productores locales que cultivan alrededor de 1200 hectáreas.

Según explicaron desde el Ejecutivo local, en los últimos dos años, la provincia participó con el financiamiento, a través de un proyecto del Consejo Federal de Inversiones (CFI), que incluyó certificación y promoción. Fue un movimiento clave, en pocos años: pasaron de la venta a granel a lograr la IG. “Hasta hace poco, todo el orégano producido en San Carlos se vendía a granel, a empresas de Buenos Aires u otros lugares del país, que luego lo “cortaban” mezclándolo con otros oréganos de menor calidad muchas veces importados, y que podía tener restos de otras especies vegetales, polvo y hasta tierra. Esta mezcla fraccionada era la que llegaba a los comercios”, indicaron a este medio. Así, el salto se produjo cuando decidieron comenzar a fraccionar y vender con marcas propias. “La diferencia de calidad tiene su origen en las condiciones naturales de San Carlos, que resultan en un producto de alta gama”, expresaron.

"La diferencia de calidad tiene su origen en las condiciones naturales de San Carlos, que resultan en un producto de alta gama”, expresaron Gentileza

En este sentido, los referentes del sector, ponderan la trazabilidad y calidad garantizada, lo que permite ofrecer un producto diferente, que resalta por su intensidad aromática. La Indicación Geográfica San Carlos fue reconocida el 19 de febrero de 2025, mediante la Resolución Nacional 0028/25 de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, dependiente del Ministerio de Economía. Esto significa que el producto pasó por un estricto proceso de vigilancia desde la finca hasta el envase, con controles químicos y sensoriales realizados por profesionales, que garantizan la genuinidad y calidad del producto.

“Esto nos pone como sector en un lugar de privilegio y demostrar que en Mendoza no solo hacemos buenos vinos, aceite de oliva y ajo sino que tenemos el mejor orégano del mundo. Estamos en el inicio de algo excelente que se viene en el desarrollo económico y también turístico, con el camino de las aromáticas. Queremos que se conozca nuestra tierra”, señaló a LA NACION Gonzalo Appiolaza, dueño de Mardegan, quien también se refirió al proyecto que desarrollan junto con la Sociedad Rural de San Carlos con otros productos vinculados a las aromáticas locales, como albahaca y ajo, que permiten, bajo un paisaje de ensueño, ofrecer una propuesta turística específica para los amantes de los aromas y los sabores.

“Esta propuesta, que se viene trabajando junto a productores, escuelas, chefs y agentes de turismo, busca poner en valor una oferta turística diferencial, que permita acceder a experiencias sensoriales únicas, al mismo tiempo que agrega valor a la producción local”, señalaron desde el Gobierno local.

El sello significa que el producto pasó por un estricto proceso de vigilancia desde la finca hasta el envase, con controles químicos y sensoriales realizados por profesionales, que garantizan la genuinidad y calidad del producto Gentileza

De acuerdo con los expertos del área, un orégano con IG San Carlos debe ser cultivado y procesado en este departamento del Valle de Uco, tener un porcentaje de variedad “compacto”, intensidad aromática elevada, colores homogéneos tendientes a los verdes amarillentos, un tamaño de partículas homogéneas, ausencia de polvo, palo y otros restos vegetales, salir y venderse en envases cerrados, de menos de 1 kilo.

Para reconocer este orégano certificado el envase lleva adherida una etiqueta de seguridad que lo identifica, impresa con tecnología VOID, que impide que se pueda despegar y pegar en otro envase. Cuenta con medidas como microtextos de seguridad, texto reactivo a la luz UV y bandas holográficas, similares a las de los billetes que impiden su adulteración.

Exigencias para la IG

Origen: tiene que ser producido y elaborado en San Carlos.

Intensidad aromática: debe contener la variedad “compacto” para garantizar superioridad, ya que puede percibirse a 30 centímetros de distancia.

Pureza: ausencia de polvo, palos y partículas. Debe tener por lo menos 30% de la variedad compacto.

Color: tonalidades verdes amarillentas intensas; no se admiten tonos pajizos, marrones ni negros.