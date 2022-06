Paga hasta un 40% más el combustible y hace seis horas de cola en las estaciones de servicio

“Desde hace más de 40 años que soy contratista y nunca viví una situación así”, se lamentó el santafecino Carlos Fochi que en esta época presta servicios principalmente en las localidades salteñas de Joaquín V. González y Las Lajitas, al referirse a los inconvenientes que enfrenta para conseguir el combustible necesario para sus cinco cosechadoras. Aún no ha parado nunca las máquinas, pero cuenta que lo logra a costa de pagar sobreprecios, entre un 30 y 40% más, y pasar hasta seis horas en las colas de las estaciones de servicio a la vera de la ruta a la espera de la llegada de los camiones con gasoil.

“Genera mucha impotencia y mucha bronca, estamos pidiendo insumos para trabajar, desde hace dos meses que nos vienen prometiendo que lo van a resolver, pero todo sigue igual. Nosotros estamos acostumbrados a los imprevistos, pero esto nos está superando”, dijo.

Fochi, de 62 años, lleva dos meses “renegando” con esta problemática. A las primeras dificultades para conseguir el insumo las tuvo durante marzo, mientras prestaba servicios en Santa Fe. En esa época, creyó que al llegar a Salta iba a contar con el combustible que sus clientes, grandes productores, acopian por prevención, pero el escenario con el que se encontró fue totalmente diferente. “Este año no hubo depósito que alcance”, indicó.

Por esa razón, manifestó que para proveerse del gasoil y poder prestar el servicio paga más de lo que correspondería. Indicó que el común cuesta $175 pesos cuando en el surtidor dice a $115.

Las cosechadoras del contratista Carlos Fochi

“Estamos sometidos a lo que uno consigue. No nos queda otra opción que pagar porque los cultivos no nos pueden esperar, en esta actividad corremos contra el tiempo de la naturaleza y sé que si no lo hago yo, lo va a hacer otra persona”, expresó.

El contratista para hacer funcionar toda su maquinaria necesita 5000 litros por día. Para contar con el combustible necesario todos los años le compra a cuatro proveedores, pero en 2022 estos no lo pudieron abastecer. “Me han entregado a cuentagotas, entre 5000 y 6000 litros en toda la campaña, que ya estamos casi al final”, comentó.

Fochi siguió los pasos de su padre Alberto, que fue quien se inició en la actividad en la localidad santafecina de Carcarañá, de donde él también es oriundo. Es el único de los hermanos que eligió ese recorrido.

“Todos los años caminamos todo el país”, expresó al detallar que con la empresa en diciembre inicia la actividad en Bahía Blanca y sube hasta el norte. Tiene cinco cosechadoras y doce empleados. Actualmente, está cosechando en Salta principalmente soja. Está próximo a comenzar con el maíz. “Esperemos que nos ayuden a seguir con nuestro trabajo”, concluyó.