Paquete explosivo en la Rural: Pereda habló sobre las versiones que apuntan a activistas veganos

Tras la explosión de un paquete enviado al presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Nicolás Pino, su vice Marcos Pereda habló sobre las versiones que apuntan a activistas veganos, en medio de la investigación que se lleva adelante para esclarecer lo sucedido. Asimismo calificó el ataque al líder de la asociación como “un acto intimidatorio completamente condenable” y agradeció las expresiones de solidaridad.

Pereda aseguró que no hay antecedentes de este tipo de ataques y fue en ese marco que se refirió a las versiones que apuntan a activistas veganos, que protestan por los derechos de los animales. “Ha habido algunos ataques con pintura y eso, creo que más bien desde el lado de los activistas veganos, ese tipo de cosas, pero este tipo de intimidación no”, indicó el dos de la SRA en diálogo con Radio Rivadavia sobre estos manifestantes, que en julio irrumpieron en la Rural e ingresaron al terreno donde se realizaba la competencia de caballos con banderas y carteles.

Nicolás Pino (Sociedad Rural Argentina). Fabián Malavolta

Sin embargo, insistió: “Yo descartaría que sean ellos porque en definitiva son activistas que necesitan pancartas, figurar, traspasar mensajes y esto no tiene nada que ver con eso. Es una conclusión apresurada, obviamente. No hay perspectiva hasta que no tengamos un poco más de datos fácticos de las autoridades; esperamos que se esclarezca lo más rápido posible”.

Al ser consultado por las primeras reacciones en la asociación, Pereda expresó: “La verdad es que es sorprendente. Inesperado completamente. Un acto intimidatorio completamente condenable como criminal, y por suerte sin heridos y sin consecuencias graves, eso es lo principal. Por otro lado, queremos agradecer a todos los gestos de solidaridad que hemos recibido”.

En tanto, dijo que la secretaria -que fue quien abrió el paquete- “está en buen estado de salud y sin heridas de gravedad”. “Había tres personas más. Uno de ellos era el agente general, otro empleado más y por supuesto nuestro presidente, Nicolás Pino”, afirmó.

Luego de la revelación del video de la explosión -donde se ve fuego y humo blanco- Pereda sostuvo: “La verdad es que esto está en investigación, pero las primeras conclusiones pareciera como que era pólvora y que era más un acto intimidatorio. Hubo mucho humo, un fogonazo. La verdad que no lo habíamos visto hasta hasta que apareció en los medios. Es bastante shockeante el tema”.

El paquete explosivo

El jueves al mediodía del jueves llegaron dos paquetes a la calle Juncal al 4450 y uno, al ser abierto por la secretaria de Pino, Pamela Sousa, causó una explosión y “reaccionó liberando una especie de humo/polvo blanco”, según pudo saber LA NACION.

Cuatro personas que interaccionaron con la encomienda -Pino, Sousa, Marcelo Narvaez y Juan Harilaos- fueron derivadas al Hospital Fernández donde se las revisó por protocolo, pese a que estaban ilesas. Solo tenía un hematoma la secretaria.

Más tarde, la SRA emitió un comunicado. “Informamos que en el día de hoy en nuestra sede social hemos recibido un paquete que al abrirlo generó humo, activando el protocolo de seguridad del edificio (...) Cabe aclarar que nadie resultó lastimado y que las personas que estuvieron en contacto con el humo fueron derivadas a un centro asistencial para el debido control”, indicó la asociación en el escrito.

Tras ello explicaron cuál fue el protocolo de seguridad adoptado y dejaron un mensaje a los familiares de las personas afectadas: “Ante esta situación, dimos alerta a las fuerzas públicas que están realizando el operativo correspondiente en todo el edificio y realizando la investigación pertinente”. Y cerró: “Queremos transmitir tranquilidad a las familias de las autoridades y del equipo de trabajo, a los socios y a la ciudadanía; todos nos encontramos en perfectas condiciones”.

