“Estamos sorprendidos”: malestar en el campo luego de la frase de Milei sobre un regreso de las retenciones a su anterior nivel

En un lunes de gran expectativa tras los anuncios del viernes por la salida del cepo cambiario, y mientras el campo esperaba una reacción positiva del mercado y que se avance con paso firme hacia la eliminación de las retenciones, una fuerte declaración del presidente Javier Milei hizo generar inquietud en el sector.

“A las exportaciones tradicionales les bajamos las retenciones transitoriamente, vuelven en junio [hay una reducción que, en rigor, vence el 30 de junio próximo]. Porque dijimos que eran transitorias, así que avísenle al campo que si tiene que liquidar que liquide ahora porque vuelven en junio”, enfatizó Milei.

Vale recordar que, en enero pasado, el Gobierno bajó las retenciones a la soja, entre otros granos, del 33 al 26%. Dijo que la medida era temporal hasta el 30 de junio próximo. En tanto, el informe técnico (Staff Report) del Fondo Monetario Internacional (FMI) conocido tras el acuerdo con el Gobierno mencionó la posibilidad de modificar los gravámenes aplicados a las exportaciones.

Tras la frase de Milei, Lucas Magnano, presidente de Coninagro, reaccionó. “Estamos sorprendidos, no esperábamos esa medida sobre las retenciones en este momento, esperamos una comunicación oficial para trabajar sobre este tema tan importante para el campo. Insistimos que el productor necesita previsibilidad y políticas a largo plazo”.

Contundente, Andrea Sarnari, titular de Federación Agraria Argentina (FAA), enfatizó que el productor de escala mediana y pequeña está en plena cosecha y que va a vender el grano que necesite para poder hacer frente a todos los costos que tiene en la campaña.

“Eso es inminente, siempre es así. No es el productor agropecuario el que especula guardándose el cereal y que tenga que salir a liquidar, va a ser [la venta] en la medida que sea necesario para vivir y para pagar los costos”, indicó. Aseguró que seguirán insistiendo en ese camino de pedir bajar la presión fiscal. “Así se lo hemos hecho saber no solo al ministro de Economía [Luis Caputo] sino también al secretario de Agricultura [Sergio Iraeta] en todas las oportunidades que hemos tenido de la necesidad de seguir en el camino de la eliminación de la presión fiscal que al productor tanto lo afecta, pero fundamentalmente en el tema de retenciones. Y así que la baja transitoria de las retenciones se convierta en definitiva. Seguiremos insistiendo con eso. Además le hemos trasmitido la necesidad y la urgencia de que la baja de retenciones para el trigo se convierta en definitiva que es cuando va a arrancar la campaña de siembra. Lo que más necesita el productor para seguir produciendo es previsibilidad. Eso le daría justamente la previsión necesaria de saber las condiciones con las que va a sembrar”, remarcó.

En este escenario, Nicolás Pino, presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), aseguró que el Gobierno viene actuando en la línea de bajar impuestos distorsivos y en particular retenciones y en su opinión, “va continuar en ese camino”.

“No es un mensaje para el campo, sino más dirigido a los exportadores. El Presidente sabe que los productores no liquidamos, que nosotros entregamos nuestro producido a exportadores y acopios y demás. La liquidación del grano en realidad la hacen los exportadores. Es normal que el Presidente, si tomó una resolución en enero que vence el 30 de junio, lo defienda. Después que pase lo que pase", dijo Pino a LA NACION.

Por su parte, Pablo Ginestet, secretario de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap), subrayó que “los dichos del Presidente hacen acordar a otras épocas de la política que se pensaba que habían quedado atrás”.

“Si bien es verdad que el Presidente dijo que era transitorias, esto de la amenaza de que vendan la cosecha o les subimos los impuestos no es bueno. En el sector aspiramos a que sea permanente y que a partir del primero de julio encaremos una reducción gradual y constante de los DEX”, dijo Ginestet.

“Si no logramos bajar los DEX, este tipo de política económica que está llevando adelante el Presidente lo único que garantiza es que en el 2026 haya menos dólares del sector agropecuario porque la producción va a caer claramente con este nivel de precios. El campo argentino no es competitivo y va a caer la producción. De hecho así lo manifestamos hace días atrás en el Congreso cuando fuimos a hablar sobre este tema. Claramente lo que necesita el sector es una baja de impuestos. Sería lamentable que ya cumplido un tercio del mandato del Presidente el 30 de junio tenga que volver a subir impuestos por más que lo haya sido anunciado como una baja transitoria. Es una mala política, una mala señal para aquellos productores que están pensando ahora en sembrar trigo. No es el camino hablar de esta manera, de dar este tipo de mensajes”, señaló del dirigente de Carbap.

Para Nicasio Tito, titular de la Federación de Asociaciones Rurales de Entre Ríos (Farer), si bien en el campo se presumía que se iba a continuar con esa baja temporal de las retenciones después del 30 de junio, la fecha de finalización es la que dijo el Presidente.

“Pero, así como Milei dice esto, sin avisar te dice que se levantó el cepo, que eliminó el dólar blend y pasó de un dólar de $1080 a $1200. O sea que los exportadores se van a encontrar con un valor bastante interesante de aquí a junio, donde la eliminación del dólar blend le sirve muchísimo no solo al exportador sino también al productor. Es muy prematuro tomar una postura al respecto con qué lo que dijo el Milei hoy, sobre todo sabiendo que el viernes le dio una zanahoria y media al sojero”, dijo.

Antes de la advertencia de Milei

Minutos antes de la advertencia del Presidente para que se vendan granos y entren más divisas al país, Pino había dicho que el Gobierno iba a seguir en esa senda de bajar retenciones y no de subirlas.

“Lo veo bajando retenciones, no a situaciones anteriores. El campo acompaña todos los anuncios que van en función de generar más trabajo y más inversión. Eso va a traer aparejado seguramente seguir en la línea que viene tomando el Gobierno desde que asumió de quitar impuestos distorsivos que en el caso del campo son los Derechos de Exportación (DEX). Las retenciones van a seguir bajando. Podemos discutir los tiempos, donde el sector va a tener más necesidad y le gustaría que ahora, a poquitos días de empezar a sembrar trigo, tener más previsibilidad. Pero, más allá de los tiempos y las necesidades, vamos a seguir pidiendo que se llegue a retención cero lo antes posible”, había manifestado el titular de la SRA.

“El pedido es diario, permanente y constante, ya es más una letanía. Después de las medidas del viernes, todos los presupuestos hay que romperlos y empezar de vuelta. Porque seguramente el dólar, sea cual fuere su valor, te va a cambiar la ecuación porque el grano va a subir y los costos no deberían subir porque todo el comercio no se manejaba con el dólar oficial, sino con CCL, menos los productores que cobraban al oficial. Es una sana y buena medida. La única manera que tiene el Gobierno de darte competitividad es sacar impuestos", añadió.

En ese sentido, Carlos Castagnani, presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) también se había mostrado a que el Gobierno iba hacia la eliminación total de las retenciones, que no se haría de “manera inmediata” pero que era “el camino”.

“Va a depender mucho de lo que haga el mercado para que el plan de Gobierno marche. Hoy y los que siguen son días clave hasta que el mercado tome posición y acompañe esta medida o no”, había señalado el dirigente.

“Si el plan económico tiene éxito, y esperamos que así lo sea, podría haber gestos adicionales hacia el sector. Si esto anda bien es el inicio del camino a una posible eliminación de acá a un tiempo", añadió.

En una sensación totalmente personal, el dirigente de CRA, intuía que las expectativas estaban puestas para fin de año: “Si el Gobierno logra encaminar este rumbo nuevo, a lo mejor una rebaja generalizada o sacar los Derechos de Exportación (DEX) al trigo, que también lo pedimos, podrían ser gestos para con el campo, si esto sale bien. Lo que sí debería ocurrir es que la baja temporal de retenciones que vence el 30 de junio próximo se mantengan en el futuro. Sino, sería un error político que el Gobierno las retrotraiga, no sería un buen mensaje".

Por su parte, Andrea Sarnari, presidente de la Federación Agraria Argentina (FAA) afirmaba, antes de las fuertes declaraciones de Milei, que con estas medidas anunciadas el Gobierno le está dando a todos los sectores económicos una gran previsibilidad.

“Va en el sentido de mejorar la macroeconomía y en hacer mucho hincapié en el ajuste fiscal. Su voluntad, que nos han manifestado siempre, es sostener esta baja gradual que se ha dado a junio y, cuando las condiciones y las variables macroeconómicas se lo permitan seguir bajando en el mismo camino. Lo que uno ve del Gobierno es que va a ir hacia la baja porcentual de retenciones, no todas juntas y lo van a ir haciendo en la medida que el ajuste fiscal se lo permita. Lo que no van a negociar de ninguna manera es el déficit cero y, mientras las variables económica se lo den, lo que uno observa es que la intención es ir hacia hasta la eliminación total de las retenciones", señalaba la dirigente de FAA.

“No hay ningún elemento que haga que no se posponga la baja temporal de las retenciones porque también el compromiso cuando se dio la baja fue que si las variables económicas que ellos están mirando se sostenían, iba a ser definitiva. Entendemos que todo va indicando de que las variables están correctamente manejadas para que esa baja se convierta en definitiva”, destacaba.

En esa línea, Ignacio Kovarsky, titular de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap), resaltaba la importancia de contar con un plan económico.

“Lo más importante es que, después de tantos años de cepo y de tantísimas décadas sin plan económico, el Gobierno viene cumpliendo con un plan económico. Podemos criticarlo y decir que estamos o no de acuerdo, pero hay un plan económico que van siguiendo. Vamos bien”, señaló. ​

Kovarsky también hizo hincapié en la necesidad de que el campo pueda operar en dólares:​ “Ojalá pudiéramos cobrar en dólares, nosotros vamos a seguir cobrando en pesos. O sea, hay una salida del cepo pero seguimos cobrando en pesos, la verdad es que compramos en valor dólar. Estaría bueno cobrar en dólares y pagar en dólares. Eso en algún momento será la verdadera salida del cepo”​.

En cuanto a las retenciones, Kovarsky expresaba su expectativa de que se mantenga la baja parcial y que se avance hacia un cronograma de reducciones: “Mínimamente lo que espero es que se mantenga la baja parcial como está y que a partir del 30 de junio haya mejores señales para la siembra de trigo. Y vayamos hacia un cronograma de bajas retenciones".