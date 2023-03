Para Diana Mondino, es “esencial” unificar el tipo de cambio y eliminar las retenciones

escuchar

SAN NICOLÁS-. La economista Diana Mondino sostuvo que en la sociedad hay cierto “prejuicio” sobre el campo y que en el Gobierno hay desconocimiento respecto de la actividad y sus ciclos productivos. La experta estuvo en Expoagro Edición YPF Agro, donde explicó que la macroeconomía ha afectado al agro y que la unificación cambiaria y la eliminación de las retenciones resultan esenciales.

“Acá se ve que el sector agropecuario es muy intensivo en management, eso es algo que en general no se reconoce. Se habla de la tierra, como si se tirara una semillita y las cosas crecieran solas o que la vaca y el toro van a producir un ternero para la Cuota Hilton solito y es intensivo en recursos y management. Aunque parezca mentira, un productor que ni siquiera tiene empleados o empresas muy grandes han dado lugar a un circuito como este”, dijo en una entrevista con LA NACION. La economista de la Universidad del CEMA sostuvo que la situación económica actual “es catastrófica”.

Expoagro, a pleno

“El campo argentino es extremadamente variado, mucho más de lo que la gente sabe y reconoce, porque no es solo soja, trigo, maíz y girasol. Hay algodón, arándanos, vinos, yerbas, lanas. La mayoría de los productos, casi todos de exportación es sorprendente”, afirmó. Recordó que por los ciclos productivos en el campo, si se tiene un mal año, hay menos posibilidad de recuperación, mientras que en otras actividades no es tan serio el problema.

En esa línea, advirtió que tanto en algunas áreas del gobierno como en la población hay desconocimiento y “prejuicios” sobre la actividad agrícola, además de que se tapan agujeros sin tiempo para pensar en las consecuencias futuras. “Si contamos inflación y tipo de cambio, esos problemas se acentúan. Este año en particular, la sequía afectó gran parte del país, y ha sido una piedra más en la mochila”, explicó.

La experta habló de la situación del sector agropecuario Marcelo Manera

Consultada sobre la unificación del tipo de cambio que pide el campo, indicó que esto es esencial. “No sé cuándo va a ser posible, pero es indispensable, porque el Estado quiere adquirir los dólares más baratos porque es el principal deudor de la economía, pero al mismo tiempo, está siendo más difícil que haya más dólares en un futuro, porque esto es como obligar al productor a vender a un tipo de cambio muy bajo. Aunque no hubiese retenciones o inflación, con la distorsión que hay en el tipo de cambio para comprar y vender, en este momento ya estamos en una brecha de casi el 100%. No hay actividad que pueda soportar esa situación. Los productores hacen muy bien en solicitarlo, a la economía le haría muy bien porque estas distorsiones generan trampitas”, amplió.

Las retenciones

En línea con el pedido que tiene el sector sobre la eliminación de las retenciones, añadió que estas “deberían desaparecer”.

“El asunto es a qué ritmo y qué pasa con otros elementos de la economía. En la Argentina no podés tomar medidas aisladas porque el Estado Nacional genera un déficit monumental, si no se hace algo con el gasto público, el próximo gobierno tiene como prioridad básica reducir el gasto público y las restricciones sobre el sector privado. Si hace eso va a poder unificar el tipo de cambio. Con un tipo de cambio como tenemos ahora, que hay tantos, esto genera tal cantidad de distorsiones que no es posible manejar una empresa”, agregó.

La economista sostuvo de que el campo es un “rehén” del gobierno por la alta presión impositiva. “El campo no es que desea, quiere y puede pagar esto, sino que no tiene cómo eludirlo, porque gran parte de las actividades son de exportación y los exportadores son diferentes a los productores y el Gobierno tiene una táctica que utiliza con los exportadores, el sistema financiero y proveedores de insumos, donde los hace responsables de la recaudación impositiva para un tercero. Los castigos son muy grandes, así el exportador y los sistemas financieros o los proveedores retienen. Esto hace que los productores no tengan ninguna opción y se convierta en un rehén”, describió.

La economista estuvo recorriendo la muestra de Expoagro LA NACION

Las dos ediciones de dólar soja, sumado al mecanismo 70/30 que puso en marcha Silvina Batakis en agosto pasado, anticiparon la liquidación de divisas, que en los últimos meses tuvo una fuerte caída del 74% comparado con febrero del 2022.

“Espero que no haya ningún otro dólar soja o ninguna otra cosa, porque genera distorsiones. Ahora se habla de un dólar para los productos regionales, pero esto genera distorsión entre el que exporta y el que no, el que ya compró y el que todavía no vendió. Al hacer estos cambios hace que esto no sea asimétrico, y no es el talento y la competitividad, sino que de casualidad pudo recibir el beneficio”, recordó.

También sostuvo que el próximo Gobierno podría empezar una unificación cambiaria. Si esto lo hubiese hecho cuando asumió Sergio Massa como ministro de Economía, ya habría resultados, dijo. “Si lo hace ahora no sé si va a tener buenos resultados para las elecciones, que es lo que más les interesa”, detalló. Además, mencionó que el problema económico de la Argentina es mucho más inmediato, y que no hay certeza de qué actividad va a poder estar dentro un tiempo determinado.