Cierre fiscal: las decisiones que pueden aliviar impuestos sin quitarle liquidez al campo

En el campo puede haber utilidades sin dinero disponible. El grano permanece en el silo, la hacienda sigue ganando kilos y los recursos ya se destinaron a la próxima campaña. Sin embargo, el cierre fiscal exige determinar impuestos aunque la producción todavía no se haya convertido en efectivo. Esa distancia entre rentabilidad y liquidez explica por qué diciembre es más que una fecha contable.

Para las personas humanas y las sociedades que cierran el 31 de diciembre, aún es posible evaluar alternativas legales. Planificar no consiste en acumular gastos ni comprar lo innecesario: exige anticipar resultados, conocer los tratamientos fiscales y prever cómo se pagarán las obligaciones.

El primer paso es hacer un precierre, no esperar el balance. Conviene proyectar existencias, ventas, costos, amortizaciones, deudas, quebrantos y ajuste por inflación, y comparar el impuesto estimado con la caja esperada. Quien conoce ese escenario a tiempo puede preservar liquidez, evaluar inversiones y corregir inconsistencias.

En ganadería también es esencial distinguir los animales para venta de los destinados a reproducción: no toda compra de hacienda admite deducción inmediata ESV

Los granos con cotización conocida se valúan según reglas fiscales que pueden generar resultados aun sin venta. Es indispensable conciliar stocks físicos y documentales, verificar la titularidad, los precios aplicables y los gastos de venta admitidos. Comercializar antes del 31 de diciembre no garantiza pagar menos Ganancias.

Las sementeras tienen otro tratamiento: los costos de la campaña en desarrollo deben asignarse correctamente. Confundir gastos del período con producción en proceso distorsiona el resultado. En ganadería también es esencial distinguir los animales para venta de los destinados a reproducción: no toda compra de hacienda admite deducción inmediata.

La Ley 27.802 introdujo una novedad: los establecimientos de invernada y engorde a corral pueden optar, para ejercicios iniciados desde enero de 2026, por métodos de costo estimativo por revaluación anual para sus existencias, en lugar del criterio tradicional ligado al precio de plaza. La alternativa puede reducir el impuesto sobre animales que siguen en engorde y diferir parte de la carga hasta su venta. No es una exención; hay que calcular su efecto en cada explotación.

Equipos de riego, mallas antigranizo, ciertos bienes de alta eficiencia energética y reproductores de genética superior pueden acceder sin los montos mínimos generales, siempre que cumplan los requisitos

Invertir mejor, en lugar de gastar para pagar menos. El Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI) contempla, para beneficiarios elegibles, amortización acelerada en Ganancias y recupero de IVA por inversiones productivas. Equipos de riego, mallas antigranizo, ciertos bienes de alta eficiencia energética y reproductores de genética superior pueden acceder sin los montos mínimos generales, siempre que cumplan los requisitos.

Hay límites relevantes: los bienes de cambio quedan excluidos y la hacienda para engorde no equivale a un reproductor amortizable. Importa la puesta en marcha y afectación productiva, no solo la factura. El recupero de IVA requiere plazos y procedimientos reglamentados por ARCA mediante la RG 5922/2026; no es dinero disponible de inmediato.

Antes de invertir en maquinaria, genética o riego, corresponde comparar la ventaja fiscal con el costo, la financiación y la productividad esperada. Una compra innecesaria no se justifica por una deducción. También conviene estudiar la opción de venta y reemplazo de bienes, que permite diferir Ganancias si se cumplen sus requisitos y plazos.

Inflación, quebrantos y retiros, impuestos que no se ven a simple vista. El ajuste por inflación impositivo puede alterar el resultado societario. Deben revisarse la composición patrimonial y las operaciones que generan ajustes dinámicos, entre ellas ciertas distribuciones de dividendos y retiros de socios. Una decisión financiera o familiar puede aumentar la ganancia imponible sin que resulte evidente.

La reforma de 2026 permitió actualizar por IPC los quebrantos originados en ejercicios iniciados desde el 1° de enero de 2025, conforme a las restantes condiciones legales. Para empresas afectadas por sequía o pérdidas recientes, reconstruir esos saldos puede ser decisivo. Los quebrantos anteriores no reciben automáticamente el mismo tratamiento.

También importa la caja tributaria: saldos a favor de IVA e Ingresos Brutos, retenciones sobre granos y situación registral en SISA inmovilizan recursos. Revisar inconsistencias, pedidos de recupero y documentación de operaciones puede liberar capital de trabajo sin alterar las decisiones productivas.

Una decisión de negocio antes que una liquidación de impuestos. El resultado contable no equivale necesariamente al impositivo. La RT 54 contempla criterios para activos biológicos y resultados de producción que no sustituyen los de Ganancias. Conciliar ambas mediciones evita calcular impuestos sobre cifras equivocadas.

La planificación requiere que productores, administradores y asesores respondan juntos cuatro preguntas: ¿cuánto se pagará?, ¿cuándo habrá fondos?, ¿qué inversiones tienen sentido? y ¿qué decisiones todavía pueden tomarse?

En el campo, la campaña no termina el 31 de diciembre, pero el calendario fiscal sí fija una frontera. Aprovechar el tiempo previo significa preservar fondos para producir y cumplir la ley sin descapitalizarse.

El autor es socio de Tristán y Asociados