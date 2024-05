Piden que se termine el cepo y se unifique el tipo cambio cuando se levante la cosecha fina

Escuchar

MAR DEL PLATA.- El sector agropecuario esperaba una señal de parte del Gobierno, como la baja de retenciones, para encarar la campaña de los cultivos de invierno. Sin embargo, y luego de declaraciones por parte de los funcionarios, esa esperanza comienza a desvanecerse, por lo que la mesa intersectorial del trigo, compuesta por representantes del sector productivo, corredores, acopiadores, molineros y exportadores, esperan que este guiño llegue antes de finalizar la cosecha fina con un solo tipo de cambio y sin brecha.

Antes del cierre de la primera jornada del congreso A Todo Trigo, que se realiza en esta ciudad, Fernando Rivara, presidente de la Federación de Acopiadores; Marcos Hermansson del Centro de Corredores; Diego Cifarrelli presidente de la Federación Argentina de la Industria Molinera (FAIM); Gustavo Idígoras, presidente de la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina y el Centro Exportador de Cereales [Ciara-CEC], y Elbio Laucirica, en representación de la Mesa de Enlace, debatieron sobre las oportunidades y amenazas de la campaña de trigo y el rol que ha tenido el Estado en los últimos años.

Fernando Rivara, presidente de la Federación de Acopiadores A todo trigo

La mesa expuso las dificultades de los distintos eslabones productivos. “Necesitamos terminar con esas diferencias internas para después tener la claridad para salir adelante como cadena”, expresó Rivara. En tanto, Laucirica sugirió a que el productor va a apuntar a bajar los costos y trabajar en competitividad. “Esos son los objetivos en la política. Vamos a tener que aprender a trabajar distinto. Los mercados son cada vez más exigentes y difíciles, además, se suma lo tecnológico y empresario. Los productores trabajamos eficientemente, con la menor huella de carbono y le pedimos a la cadena que lo valore”, pidió.

La previsibilidad es una necesidad del productor y en eso coinciden los expertos. Hermansson agregó en que esto tendrá que avanzar en la medida que todos los sectores no puedan congeniar frente al administrador de turno, como “consecuencia de los problemas estructurales”. Puso como ejemplo lo que sucede en Brasil: “Tenemos que ir hacia el modelo brasileño, hay que inundar el parlamento. Por eso, la política y el agro en Brasil van por el mismo lado y el agro avanza”, agregó.

Elbio Laucirica, presidente de Coninagro y representante de la Mesa de Enlace A todo trigo

Cifarelli destacó el trabajo de los productores y los calificó como “los mejores del mundo”, pero también ponderó el rol de la industria. “En los últimos años, las políticas públicas erradas han demostrado que estamos frente a una complejidad enorme. Cuando ves que otros países hacen lo imposible para que su industria se supere, nosotros le cobramos impuestos a sus productos. Cuando exportás lo hacés con un 50% de impuestos”, dijo, y sugirió que se necesita internacionalizar la cadena y la importancia que pueda darse al crecimiento del trigo para que pueda seguir avanzando en producción.

Diego Cifarrelli, presidente de FAIM A todo trigo

Además, indicó que el país tiene excelencia en panificados, por lo que se puede exportar todo, porque es una cadena de valor: “Ese es el gran desafío. Nosotros hemos llevado las inquietudes a las autoridades de turno por la transparencia, el fair play y respetar, que nos dejen rienda suelta para exportar. La Argentina tiene que exportar mano de obra nacional, no exportar impuestos. La industria alimenticia es la mejor del mundo. Nos sorprendemos cuando ingresa un panificado de Brasil. Estamos lejos de lamentarnos por lo que pasó, tenemos que hacer crecer el eslabón”, precisó.

Coincidieron en que no van a trabajar como cadena, unida y sólida si tienen diferencias internas que se tienen que solucionar. Idígoras recordó que hace dos años decían que había que eliminar los volúmenes de equilibrio, que desaparecieron durante la gestión actual del gobierno de Javier Milei. “En la Argentina no puede haber jamás los cupos de exportación y hay que valorar lo que ya tenemos”, afirmó.

Gustavo Idígoras, presidente de Ciara-CEC A todo trigo

Sobre el escenario de la cosecha de la fina, acotó: “cuando se levante la avena, la cebada y la colza tendría que haber unificación del tipo de cambio, no haber cepo ni tampoco restricciones de financiamiento al productor o prohibiciones de financiamiento al exportador. Me parece que es un anhelo que todos podemos compartir, pero hay que ayudar al gobierno a realizarlo; la Argentina debería estar sin cepo, sin brecha”. En ese sentido, mencionó que los productores y los diferentes eslabones se “acostumbraron a vivir con la extrema burocracia”. “Mientras esté este gobierno no va a haber cuotas de exportación ni fideicomiso. Tenemos décadas de intervencionismo. Nos hemos acostumbrado a convivir con un Estado paternalista, que nos dirige y nos condiciona todos los días. Este gobierno nos plantea la desburocratización y la desregulación”, afirmó.

Marcos Hermansson del Centro de Corredores A todo trigo