“No vamos a comprometernos”: uno de los funcionarios con más poder le pidió paciencia al campo con la baja de las retenciones

MAR DEL PLATA.- El secretario de Planeamiento y Gestión para el Desarrollo Productivo y de la Bioeconomía, Juan Pazo, señaló que hasta que no se logre el equilibrio fiscal no habrá baja de retenciones al campo. El funcionario habló en el Congreso A Todo Trigo, que se realiza en esta ciudad, donde dijo que cuando las reservas del Banco Central [BCRA] se recompongan las señales serán reducir impuestos.

Pazo pidió a la organización de evento abrir su participación a las preguntas del público. “No vamos a comprometernos en algo que no podemos cumplir”, respondió a la primera pregunta de un productor que quiso saber cuándo se eliminarán las retenciones. “Cuando la cuestión macroeconómica esté estabilizada y las reservas del Banco Central lo permitan, vamos a la unificación del tipo de cambio”, adelantó. Según precisó, la Argentina tiene que acostumbrarse a que la competitividad no viene por un proceso devaluatorio.

“Creo que tienen menos paciencia con nosotros que con el Gobierno anterior. Nosotros no ponemos una pistola en la cabeza, no maltratamos a nadie, no ponemos volúmenes de equilibrio”, respondió y contó que venía de una familia agropecuaria, por lo que intentaba ponerse en el lugar del productor. “Yo soy productor, mi papá es productor y mis abuelos eran productores”, afirmó.

“Estamos haciendo un esfuerzo enorme, el sector agropecuario es el gran beneficiado por la liberación de gran parte de muchas de las medidas de exportación, de los cupos de cortes de carne, volúmenes de equilibrio, fideicomisos de trigo, precios cuidados, ley de abastecimiento, ley de góndola, eso impacta en el precio del productor”, precisó. “Con el Gobierno actual estas medidas [de restricción al sector] no vuelven más”, remarcó.

Pazo sostuvo que el sendero del Gobierno es claro. “Estamos con un tipo de cambio que refleja más un momento de crisis, un momento de equilibrio fiscal y la Argentina está en equilibrio fiscal después de muchísimos años”, anticipó. Sobre la eliminación del Impuesto PAIS, uno de los pedidos del sector agropecuario, dijo que esta es una decisión del Congreso nacional que tiene una fecha de vencimiento.

Según insistió, los objetivos del Gobierno son ordenar la economía, generar políticas claras y generar los incentivos correctos: “El resto depende de ustedes. El país no va a crecer sin el apoyo del sector productor y la creatividad del sector privado, ya sea con inversión pública o privada o la combinación de ambas”.

El funcionario tuvo en todo momento elogios hacia el sector, e incluso dejó el anticipo de algunas medidas. “Pasaron décadas de malas políticas, se los vio como enemigos y no como aliados. Nosotros, sin embargo, valoramos que hayan seguido adelante invirtiendo en tecnología, algo que el mundo nos reconoce”, indicó. Añadió: “Queremos dar señales claras y fortalecer la confianza del productor, por eso hoy derogamos la resolución que establecía volúmenes de equilibrio que, de forma arbitraria, restringían la exportación de trigo y maíz. Mientras estemos en el gobierno, estas medidas no vuelven más”.

Y remarcó: “Llegaron hasta acá con creatividad y mucha fuerza de voluntad, encontraron oportunidades cuando les ponían obstáculos. Pero ahora estamos en un momento distinto. Ya no son más esos empresarios que para invertir y crecer tenían que pedir permiso al Estado”.

En este contexto, adelantó una próxima medida en favor del sector. “Vamos a derogar la resolución que obliga a registrar cinco veces al año la cosecha. Solo van a tener que registrar dos veces: una en la cosecha gruesa y otra en la cosecha fina”, explicó.

Entre otros temas, durante su participación en A Todo Trigo el funcionario se refirió al tipo de cambio. Dijo: “Ustedes se preguntarán si es sostenible la apreciación real del tipo de cambio. Nosotros creemos que sí y que es un proceso virtuoso que resulta de la combinación del ancla fiscal y monetaria. Vale remarcar que la apreciación real en estos meses se dio con un desplome de la brecha cambiaria, del riesgo país, con caída brutal de la inflación y tasas, y con un BCRA que compró más de 15.000 millones de dólares”.