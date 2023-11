escuchar

La imagen es dramáticamente reveladora. En el Mercado Agroganadero (MAG) de Cañuelas, los camiones repletos con hacienda Holando Argentino para su subasta están en frenético crecimiento. En una jornada atípica pero últimamente recurrente e imparable, hoy los corrales quedaron tristemente teñidos de blanco y negro.

“Es una realidad que duele, pero no queda otra”, dicen los productores. Hace tiempo que Andrea Passerini, tambera y coordinadora de la Comisión de Lechería de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap), viene denunciando la situación desesperante que atraviesa la actividad que lleva al desmadre de los rodeos lecheros aun productivos.

“Esto no es coordinado. Esto que pasó hoy en el MAG refleja el nivel explosivo de destrucción de los rodeos lecheros del que vengo hablando hace un año y medio. En Cañuelas hoy se acelera el PET: Plan de Exterminio Tambero. Funcionarios y parte de la industria son cómplices, porque esto es ‘Crónica de una muerte anunciada’. Estoy harta de decir que se está destruyendo el rodeo lechero de la Argentina, pero nadie hace nada”, remarcó a LA NACION.

¿Que tal el tambo? Bien bien.... El tambo.... pic.twitter.com/WaSXb2ALK2 — GastonB (@GastonBrf) November 6, 2023

“Hoy, más allá que tengas vacas que den 25 o 30 litros [en ordeñe], no es viable producir. No hay ningún tambo viable en el país. Desde la semana que viene, tengo que definir a partir de cuántos litros saco vacas del tambo. En función de los números que estoy teniendo, no serán 25 litros pero van a ser muchos. Normalmente, uno saca vacas que producen entre 12 y 14 litros pero hoy, con un costo de alimentación del 70%, eso te da 20 litros mínimo. Esto es cada vez peor”, añadió.

El escenario adverso de la actividad atraviesa a todas las cuencas lecheras del país. En Cadena 3, Pablo Tosolini, un productor de Tránsito, en la provincia de Córdoba y tercera generación en la actividad, contó, con la tristeza a flor de piel, que este año perdieron “todo, las cosechas y para hacer pasturas”.

“Realmente la sequía agravó el panorama de la lechería. Hoy cuando salimos a comprar la comida, nos están pidiendo de $100 a $120 un kilo de rollo de alfalfa puesto en el campo ¿Cómo hacemos nosotros para ordeñar con la leche a $120? Cada litro que producimos es un litro más que nos lleva a fundirnos trabajando. Es increíble”, declaró el tambero.

Recien con un tambero en una feria. Vaca que da menos de 25 lts se vende. Estamos teventando el productor. @CRAprensa @sruralriocuarto lamentable lo que esta pasando. pic.twitter.com/Rz6VxuNnTl — David Tonello (@DavidTonello) November 8, 2023

“Esto lo empezó mi abuelo. Primero arrancamos con el tambo y luego sumamos la fábrica. Desde siempre me gustó mirar hacia adelante y tener una visión hacia el futuro. Mi sueño era llegar a los 50.000 litros de leche diarios. Pero la verdad es que hoy me siento muy desilusionado y desganado porque porfiar contra la lechería es algo inminente. Los sojeros la pasan mejor que nosotros porque cuando sube el dólar automáticamente sube el grano al otro día y la leche hay veces que demora hasta seis meses en aumentar y equilibrar el precio”, añadió.

En el final de la entrevista detalló que, para salvar algo de sus inversiones, ya se desprendió de uno de sus tambos y que se quedó con uno solo para mantener la fuente de trabajo y tener materia prima para su fábrica Los Quebrachitos.

“Que las autoridades hagan algo por la lechería, no se están dando cuenta que con el dólar soja beneficiaron a un montón de gente pero también están destruyendo a los que producimos leche, carne y huevos. Nadie valora a los que producimos. Es muy triste. Si no se hace algo en los próximos meses, va a faltar mucha leche en la Argentina: por el calor y por la faena de los rodeos lecheros productivos. No se puede sostener más la producción. Me gustaría que Sergio Massa venga a mi tambo e invitarlo a que conozca la realidad de la lechería y que traiga el mejor contador del mundo para que nos diga cómo podemos seguir ordeñando con estos costos”, enfatizó.

En rojo

Según un informe de Coninagro llamado “Semáforo” en el que muestra cómo están las economías regionales en el país, la lechería está “empantanada, en rojo desde mediados del 2022″.

“Para su análisis se sigue a nivel tambo la evolución de un modelo representativo de la lechería cooperativa (2500 litros diarios de la cuenca Santa Fe-Córdoba), mientras que las variables de precios, producción, stock y mercados se siguen las variables nacionales. Esta actividad tiene rojo en su caracterización desde julio de 2022 a la actualidad, siendo una actividad con ciclos específicos, agravados por el clima y los mercados locales e internacionales”, dijeron en la entidad.

“Se observa que la variación de los precios al tambo (promedio Siglea- septiembre $118,36) es menor a la variación de la inflación (+113% vs +138,3%) en términos interanuales. Por ello, este punto está en rojo. A su vez, si se observa la distribución por cuenca y composición, el análisis se complejiza (reflejando mejor la realidad), sin embargo muestra conclusiones similares. En relación a los costos, han crecido a lo largo de 2023 por encima de los precios, pero en forma dispar de acuerdo al modelo de alimentación, el impacto de la sequía, la escala y la zona”.

“Los tambos más pequeños tienen costos por litro producido mayor a aquellos de mayor escala, y las cuencas con mayor disponibilidad de pasturas tienen también costos más reducidos”, indicó. Los costos, sin considerar la sequía, van de $115 a $135 el litro.