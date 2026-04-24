Polémica en el campo por intimaciones de un organismo bonaerense para registrarse por el uso del agua

Una polémica se generó en la provincia de Buenos Aires a partir de cientos de notificaciones que recibieron productores agropecuarios para que se anoten en el Registro de Usuarios del Recurso Hídrico de la Autoridad del Agua (ADA) bonaerense. El tema escaló porque las intimaciones no solo alcanzaron a establecimientos con riego o producciones intensivas, sino también a campos donde el uso del agua es básico, como el de molinos para bebida animal. Sin embargo, tras los reclamos del sector, desde el gobierno provincial aclararon el alcance de la medida y ajustaron el criterio de aplicación.

La situación fue advertida y canalizada por la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap), que alertó por el alcance de las intimaciones y pidió explicaciones al gobierno bonaerense. Según señalaron desde el sector, en los últimos días comenzaron a llegar cédulas enviadas por ADA que intimaban a los productores a inscribirse en un plazo de cinco días hábiles, bajo apercibimiento de ser incorporados de oficio al registro. En muchos casos, los destinatarios no realizan riego ni actividades intensivas, lo que generó desconcierto y malestar.

Las notificaciones —enviadas a domicilios digitales— a las que pudo acceder LA NACION señalaban que los establecimientos “podrían encontrarse comprendidos entre las actividades alcanzadas por la normativa vigente” (Ley 12.257) y que, “de acuerdo a la actividad productiva declarada ante ARBA”, correspondía inscribirse obligatoriamente en el Registro de Usuarios del Recurso Hídrico y gestionar los permisos correspondientes. Además fijaban un plazo breve para cumplir, lo que le dio a la comunicación un tono de urgencia que amplificó la preocupación.

Un ejemplo de una notificación

En diálogo con LA NACION, el presidente de Carbap, Ignacio Kovarsky, contó que se enviaron unas 3000 notificaciones en toda la provincia, incluso a establecimientos que no realizan riego ni actividades intensivas. “Hace varios días que vienen llegando notificaciones en toda la provincia. Al principio pensamos que tenía que ver con riego o con producciones intensivas, pero empezamos a ver que llegaban a campos que no tienen nada de eso, solo molinos o bombas para el ganado”, dijo.

Ante ese escenario, la entidad pidió explicaciones y anteayer se sentó a hablar con el gobierno provincial. De la reunión participaron representantes de Carbap, el subsecretario de Desarrollo Agrario, Cristian Amarilla, y autoridades de la Autoridad del Agua. “Nos dijeron que estaban tratando de identificar dónde se usa el recurso hídrico, amparados en la ley, pero también reconocieron que las notificaciones se enviaron de manera muy amplia”, resumió Kovarsky.

Según detalló, el problema estuvo en cómo se definió a quiénes incluir. “Se mandaron notificaciones a lugares donde hay molinos o electrobombas, pero para reemplazar molinos, no para riego ni actividades intensivas. Ahí es donde se generó la confusión”, explicó.

A partir de ese planteo, el Gobierno ajustó el criterio y la Autoridad del Agua emitió una nota aclaratoria. Allí se indicó que “no están alcanzados aquellos que solo realicen explotación mediante molino de viento […] respecto de los permisos para abrevar ganado”.

También se precisó que “los sujetos alcanzados comprenden a los que realicen […] riego o actividades de tipo intensivas”. Y se dejó abierta una instancia para revisar situaciones intermedias: “Se ha constituido una mesa de trabajo […] para analizar […] posibilidades de eximir del alcance de la norma o facilitar su cumplimiento”.

En una aclaración se precisó que “los sujetos alcanzados comprenden a los que realicen […] riego o actividades de tipo intensivas” Gentileza

Ante una consulta de LA NACION, en el gobierno provincial indicaron que durante mayo la mesa comenzará a funcionar con todas las asociaciones que representan al sector agropecuario. Además sostienen que el registro permite mejorar la trazabilidad de los usos del agua. También promueve la transparencia y asegura una administración eficiente, integrada y sustentable del recurso hídrico que es escaso.

Kovarsky agregó que incluso hubo que corregir una primera versión de esa aclaración. “En un primer momento hablaban de incluir también a quienes tuvieran electrobombas o bombas solares, pero eso está mal porque podés tener una bomba para reemplazar un molino y eso no implica un uso intensivo. Eso lo entendieron y lo corrigieron”, señaló.

Ignacio Kovarsky, presidente de Carbap

Más allá de la aclaración oficial, en Carbap sostienen que todavía hay dudas sobre el objetivo final de la medida. “Queremos ver si es solo para identificar o si después puede venir algún tipo de cobro”, advirtió. Ese es hoy el principal foco de preocupación en el sector. Temen que este tipo de registros, que en principio aparecen como una herramienta de ordenamiento, puedan derivar más adelante en nuevas cargas o regulaciones.

Por eso, agregó Kovarsky, decidieron avanzar con cautela y seguir en diálogo con las autoridades. “Vamos a seguir reuniéndonos para entender bien el alcance. En este contexto, con lluvias y campos complicados, que lleguen estas notificaciones genera preocupación”, cerró.