Se viene el Mundial de la Yerba Mate 2026

El lanzamiento del Mundial de la Yerba Mate 2026 se realizó el lunes pasado en el Senado de la Nación en un acto encabezado por las senadoras Sonia Rojas Decut y Gabriela Valenzuela, representantes de las provincias de Misiones y Corrientes, respectivamente. La presentación contó, además, con la participación del sommelier de yerba mate Martín Gómez, uno de los impulsores de la iniciativa; del coleccionista Alberto Plaza, reconocido por poseer la mayor colección de mates del mundo; y de una veintena de productores yerbateros y especialistas del sector.

El certamen se desarrollará los días 5, 6 y 7 de junio en el Museo del Mate, ubicado en Avenida de Mayo 853, en la Ciudad de Buenos Aires. Desde la organización señalaron que el evento busca consolidarse como una competencia de alcance internacional que contribuya a posicionar a la yerba mate en los principales mercados globales. “La espera se va terminando: el 5, 6 y 7 de junio en nuestro espacio se llevará a cabo el Mundial, que será sin dudas una competencia increíble que posicionará en lo más alto a la yerba mate”, indicaron desde la institución anfitriona.

Según informaron los organizadores, el Mundial ya cuenta con 160 muestras de productos provenientes de Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay. El objetivo del certamen es establecer un ámbito técnico de evaluación que permita fortalecer el reconocimiento internacional de la industria yerbatera mediante estándares comparables con otras bebidas de consumo global.

El evento se desarrollará en junio en el Museo del Mate Juan Carlos Crdenas / Comunicacion Institucional Senado.-

En ese marco, el jurado estará integrado por 30 especialistas de seis países, incluyendo representantes de Sudamérica, Europa y Estados Unidos. La dirección técnica estará a cargo del sommelier Marcos Francisca, quien coordinará el proceso de evaluación. Las muestras serán analizadas a través de un protocolo de cata a ciegas, adaptado de los estándares utilizados en la industria del vino y los destilados, con el objetivo de garantizar criterios homogéneos y comparables a nivel internacional.

Uno de los aspectos técnicos definidos para la competencia es la utilización de una bombilla oficial, diseñada para asegurar condiciones equitativas durante las catas. El instrumento fue desarrollado por la empresa brasileña Purinox y consiste en una pieza artesanal de acero de grado alimenticio, apta para adaptarse a diferentes tipos de molienda de yerba mate. La organización informó que esta bombilla será utilizada por todos los integrantes del jurado y que se comercializará en una serie limitada con una garantía de 25 años.

El evento también contempla actividades abiertas al público a través de un Fan Fest que se realizará los días 6 y 7 de junio. Según datos difundidos por los organizadores, el interés por participar superó el ámbito regional, con consultas y participación de entusiastas provenientes de países como Ecuador, Colombia y Chile. Asimismo, indicaron que la mayoría de los espacios de exhibición ya se encuentran reservados, lo que refleja la expectativa del sector por interactuar con consumidores y difundir la cultura matera.

La competencia reunirá productos de Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay LUCIANO INGARAMO / Comunicacin Institucional Senado.

La elección del Museo del Mate como sede responde a su relevancia dentro del ámbito cultural y productivo. El espacio alberga la mayor colección de mates del mundo y ha sido declarado de interés cultural por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, lo que refuerza el carácter institucional del encuentro.

Durante la presentación, la senadora Sonia Rojas Decut destacó el alcance del certamen y su impacto en la cadena productiva: “Presentamos oficialmente el primer certamen técnico internacional que valida la excelencia de nuestra industria ante el mundo. Misiones es el corazón de esta conquista. Con el 85% de la producción nacional, nuestra provincia lidera un modelo inclusivo que protege el arraigo de miles de familias y proyecta calidad hacia los mercados más exigentes. Este Mundial es el reconocimiento a una cadena de valor que nace en el corazón de nuestra selva y que hoy posiciona a la Argentina en lo más alto de la vanguardia global”.

El Mundial de la Yerba Mate 2026 se inscribe así en una estrategia más amplia de promoción del sector, con foco en la estandarización de la calidad, la apertura de nuevos mercados y la visibilización internacional de un producto emblemático de la región.