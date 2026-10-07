Prohibido: detectan un cargamento de 63 olivos sin documentación fitosanitaria

Un cargamento de plantas que era trasladado desde Mendoza hacia la provincia de Buenos Aires fue interdictado durante un control en la ruta nacional 8, a la altura de Pergamino, por carecer de la documentación fitosanitaria obligatoria. El procedimiento fue realizado por el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa), con la colaboración de Gendarmería Nacional, según informó el organismo.

La carga estaba integrada por 63 ejemplares de olivos adultos y tenía como destino la ciudad bonaerense de Campana. Durante la inspección del camión y su acoplado, los agentes constataron que ninguna de las plantas contaba con el Documento de Tránsito Vegetal electrónico (DTV-e) que debía amparar el traslado. Está prohibido movilizar este tipo de plantas sin la documentación pertinente.

Ante esa irregularidad, se labró el acta correspondiente y se procedió a la interdicción de la carga, de acuerdo con la información difundida por el Senasa en su página oficial.

El organismo explicó que el DTV-e es un documento obligatorio de acreditación fitosanitaria que permite garantizar la trazabilidad y el origen seguro del material vegetal. Su exigencia busca evitar el riesgo de dispersión de plagas entre distintas regiones del país.

No contaban con el amparo del Documento de Tránsito Vegetal electrónico (DTV-e) Senasa

El procedimiento se realizó en el marco de operativos conjuntos del Senasa y Gendarmería en puntos de circulación de rutas nacionales y provinciales del centro y norte bonaerense.

Toneladas de carne

Entre otro de los operativos que llevó adelante el organismo en los últimos días, también se conoció que un cargamento de carne vacuna que era transportado de Jujuy a Salta fue decomisado tras detectarse que carecía de la documentación necesaria para acreditar su origen, sus condiciones sanitarias y su aptitud para el consumo humano. Según informó el Senasa, la mercadería representaba un riesgo para los consumidores, por lo que dispuso su desnaturalización.

El procedimiento involucró 15.000 kilogramos de carne vacuna y se inició durante verificaciones de rutina realizadas por agentes de la Policía Rural, Ambiental y Protección de Bienes Culturales de Salta en la localidad de Pichanal, en el departamento Orán.

El Senasa desnaturalizó 15.000 kg de carne no apta para el consumo humano Senasa

Los efectivos intervinieron la carga, que procedía de Jujuy, y dieron aviso al Senasa para que efectuara la inspección sanitaria y documental correspondiente, de acuerdo con la comunicación oficial difundida.

Personal del Centro Regional NOA Norte del organismo constató que el cargamento no estaba amparado por documentación que permitiera acreditar su procedencia y sus condiciones sanitarias para circular. Tampoco se podía acreditar su aptitud para el consumo humano.

Ante esa situación, el Senasa dispuso el decomiso y el envío de la mercadería a un frigorífico de la zona con habilitación oficial para su desnaturalización.

El Centro Regional NOA Norte del organismo sanitario constató que el cargamento no se encontraba amparado por la documentación necesaria Senasa

El organismo enmarcó el procedimiento en el trabajo conjunto con la Policía y otras instituciones provinciales y nacionales en corredores estratégicos del norte argentino. Según señaló, estos controles buscan preservar la inocuidad y la seguridad alimentaria, cuidar la salud de los consumidores y proteger los estatus sanitarios de la producción agropecuaria.