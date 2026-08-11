Fuertes compras de Estados Unidos: llegaron US$2202 millones por las exportaciones de carne vacuna, un salto del 44,7%

Las exportaciones argentinas de carne vacuna mantuvieron su tendencia de crecimiento durante el primer semestre del año, en un contexto en el que el país busca consolidar mercados estratégicos y adaptarse a un escenario internacional cada vez más exigente. Entre enero y junio de 2026 los embarques alcanzaron las 411.705 toneladas equivalentes res con hueso, un 10% más que en igual período de 2025, según informó la Secretaría de Agricultura. En tanto, en valor se incrementaron, respecto del primer semestre de 2025, un 44,7%, a US$2202,059 millones.

El crecimiento se produjo mientras Estados Unidos gana participación como destino, la Unión Europea abre expectativas a futuro con el acuerdo comercial alcanzado con el Mercosur y China, principal comprador de la carne argentina, aplica desde este año un régimen de salvaguardias para proteger a su producción local.

“Las exportaciones de carne bovina entre enero y junio de este año alcanzaron 411.705 toneladas equivalentes a res con hueso, lo que marca un incremento del 10% respecto a los mismos meses de 2025”, señaló la cartera agrícola.

China volvió a ubicarse como el principal mercado para la carne argentina al concentrar el 53% de los envíos. Detrás se posicionaron Estados Unidos con el 19,5%; Israel con el 10%; y la Unión Europea con el 9,1%

China volvió a ubicarse como el principal mercado para la carne argentina al concentrar el 53% de los envíos. Detrás se posicionaron Estados Unidos con el 19,5%; Israel con el 10%; y la Unión Europea con el 9,1%. En tanto, Chile representó casi el 2%. Estos cinco destinos mencionados participaron en el 95% del volumen, de acuerdo con cifras oficiales.

El organismo a cargo de Sergio Iraeta también destacó que durante junio las exportaciones alcanzaron 78.990 toneladas equivalentes res con hueso, un 5,7% más que en el mismo mes del año pasado.

El crecimiento de Estados Unidos como destino refleja una demanda sostenida en un contexto de menor oferta ganadera local y mejores precios internacionales. Además, ese mercado continúa siendo estratégico para la Argentina por el cupo de 100.000 toneladas de carne vacuna, considerado por la industria como una oportunidad para diversificar las exportaciones hacia destinos de mayor valor agregado.

La Unión Europea también aparece entre los mercados con mejores perspectivas. El acuerdo entre el Mercosur y el bloque europeo, que aún debe completar su proceso de ratificación, permitirá ampliar las oportunidades comerciales para distintos productos agroindustriales, entre ellos la carne vacuna, mediante mejores condiciones de acceso.

China concentró el 53% de los embarques, seguida por Estados Unidos, Israel, la Unión Europea y Chile Secretaría de Agricultura

Sin embargo, Europa también elevará las exigencias. Desde comienzos de 2027 comenzará a regir el Reglamento sobre Productos Libres de Deforestación (EUDR), que exigirá demostrar la trazabilidad y el origen libre de deforestación de productos como la carne bovina, un desafío sobre el que la cadena exportadora ya trabaja mediante distintos sistemas de certificación.

En paralelo, China modificó este año las condiciones para importar carne vacuna. Desde enero aplica un régimen de salvaguardias comerciales que fija cuotas específicas para cada país proveedor e impone un arancel adicional del 55% sobre los volúmenes que excedan esos límites. La medida, vigente hasta fines de 2028, busca proteger a los productores locales frente al crecimiento de las importaciones. En rigor, el cupo para el país es de 511.000 toneladas con una tasa del 12,5% actual, por encima de ese volumen se debe abonar el 55%.

Pese a ese nuevo escenario, el mercado chino continúa siendo el principal sostén de las ventas externas argentinas y explica más de la mitad de los embarques del primer semestre, confirmando su importancia para la cadena frigorífica.

La diversificación de destinos aparece, precisamente, como uno de los principales desafíos del sector. En los últimos años, la fuerte dependencia de China dejó en evidencia la necesidad de ampliar la presencia en otros mercados para reducir la exposición a cambios regulatorios o comerciales.

Mercados

Según los datos oficiales, el precio promedio de exportación se ubicó en US$5349 por tonelada, una mejora del 31,5% respecto del primer semestre del año pasado.