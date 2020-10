Una diputada cuestionó la emergencia cítrica: "Hay que salir de los parches"

La diputada Alicia Fregonese: "Necesitamos salir de los parches, reactivar la economía y no vivir de emergencia en emergencia"

Ayer se aprobó la prórroga de la ley 27.507 de emergencia para la actividad cítrica por un período de un año. El proyecto, que primero recibió media sanción en el Senado y luego lo hizo en Diputados, no obstante tuvo observaciones de la diputada Alicia Fregonese, quien argumentó que es necesario aplicar políticas económicas más atractivas para impulsar al sector.

"Acompañamos con mucho gusto esta media sanción por unanimidad. Pero necesitamos políticas de largo plazo, salir de los parches con inversión, desarrollo de divisas y empleos; reactivar la economía y no vivir de emergencia en emergencia", dijo a LA NACION la diputada por Entre Ríos por Juntos por el Cambio.

El proyecto extendió el alcance geográfico de la emergencia, incluyendo ahora a Buenos Aires, Catamarca y Tucumán, además de Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Jujuy y Salta. En tanto, durante su intervención en la Cámara baja, la diputada afirmó que desde su bloque, además, presentaron un proyecto que fue acompañado por colegas de Juntos por el Cambio y la Unión Cívica Radical, pero que lamentablemente no fue tratado en Comisión.

"Más allá de la emergencia, hay situaciones que hay que cambiar y modificar, como la actualización del mínimo no imponible para que los empresarios puedan emplear más personas, reducir la carga fiscal es fundamental. Pensar qué es lo que vamos a hacer con este paquete tributario, si no podemos pensar en esto, vamos a vivir de emergencia en emergencia y esto no ayuda a formalizar el empleo", expresó.

La actividad citrícola alberga más de 100.00 puestos de trabajo Fuente: LA NACION - Crédito: Marcelo Manera

"Este año cayó en un 40% la producción de cítricos por cuestiones climáticas y se restringió la exportación a la Unión Europea por el récord de detección de mancha negra en limones", apuntó. Por el bloqueo de Europa tras la detección de esta enfermedad en las frutas, la Argentina perderá US$40 millones por la imposibilidad de posicionar las naranjas en ese continente, que recién se abriría en mayo de 2021.

Según sostuvo la diputada, en Concordia hay muchas pymes que dejaron de existir y es por ese motivo es que se busca impulsar al sector desde una perspectiva más dinámica. "Armamos un paquete de ley para la reactivación sobre la promoción de economías regionales, vimos que había empezado la campaña de exportación y se había llegado a un 20% menos en la campaña y nos preguntamos qué hacer porque el Estado tiene que responder y no solo brindar emergencia. Tenemos que dar soluciones y terminar con los parches; hacer que la producción sea posible y para eso se necesita un marco normativo y leyes para que esto suceda", subrayó.

Uno de los temas que consideran necesario para reactivar al sector es la eliminación permanente de los derechos de exportación para todas las economías regionales, ya que según señaló, de eso dependen las provincias. Además, aseguró que se tiene que pensar en un plan para ver cómo salir de esta situación de crisis y promover el crecimiento de las pymes. El sector hoy alberga más de 100.000 puestos directos de trabajo, de ese total, la mitad pertenecen a los frutos dulces.

"Los derechos de exportación son un mal impuestos, necesitamos rever la presión fiscal y pensar cuáles son los impuestos que se tienen que cobrar y cuáles no. Cuando se dio de baja el acuerdo fiscal en 2007, lo que se había pensado era armonizar los impuestos con una tendencia a la baja; que los sectores puedan empezar a invertir, crecer y generar empleo. Pero se dio de baja y con eso la posibilidad de las empresas de salir adelante", enfatizó Fregonese.

De acuerdo a la postura de la diputada, "no se puede cargar a las economías regionales con tantos derechos de exportación y más presión fiscal". A su vez solicitó que el proyecto que impulsan con los compañeros de su bloque sea tratado en Comisión: "Es un proyecto muy esperado y hace años que se intenta presentar, pero queremos que nos den la oportunidad de trabajarlo en comisión", pidió.

"Tenemos que pensar en las medidas de largo plazo y no seguir tapando parches. Ninguna empresa puede hacer un plan de inversión cuando no sabe lo que va a pasar porque no hay un peso, una moneda", concluyó.

