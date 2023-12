escuchar

Estas son épocas de fiestas y, sin importar el contexto, siempre es bueno poder de disfrutar de ricas comidas en familia o con amigos. Dolores Fernández Pazos, nutricionista del Centro de Información Nutricional de la Carne de Pollo (Cincap), propone al pollo como “proteína estrella”¿Por qué? Porque sus ventajas, tales como la versatilidad, la practicidad y su accesibilidad, además de sus excelentes propiedades nutricionales, la hacen una aliada para estos momentos.

En la variedad está el gusto

Es difícil que a todos les guste por igual la misma preparación. Cada uno de los comensales tendrá sus preferencias ¿Cómo se sortea esta dificultad? La carne de pollo es ideal en este sentido.

Se sabe que el pollo es una carne blanca, de sabor suave, que permite diversas preparaciones. Así, se puede elaborar platos fríos o calientes, sencillos o más elaborados y clásicos o agridulces. Esta versatilidad, cuando se busca economizar, sin duda es una aliada.

Sumado a ello, según la experta, se puede comprar un pollo entero y utilizarlo como tal o bien, aprovechar para utilizar las distintas partes del pollo para diferentes preparaciones. Si solo se utiliza un corte, se puede comprar directamente trozado, tanto fresco como congelado.

Recetas navideñas con pollo: brochettes Cincap

Así, por ejemplo, se puede pensar en las siguientes formas de aprovechar los distintos cortes

Pechuga de pollo: rellenas con diferentes opciones (ciruelas, verduras, queso y tomate, entre otros), fileteada para sándwiches, deshilachada para arepas o tacos, en cubos (y rebozadas) para ensaladas, en bastones rebozados para acompañar con dips variados, en relleno de empanadas o de tartas o, en su forma más clásica, al horno con alguna salsa a gusto.

rellenas con diferentes opciones (ciruelas, verduras, queso y tomate, entre otros), fileteada para sándwiches, deshilachada para arepas o tacos, en cubos (y rebozadas) para ensaladas, en bastones rebozados para acompañar con dips variados, en relleno de empanadas o de tartas o, en su forma más clásica, al horno con alguna salsa a gusto. Pata Muslo: rellenos, al horno con limón orégano o romero y ajo, deshilachados para ensaladas o rellenos de tartas, empanadas, arepas o tacos, en arrollados, en albóndigas.

rellenos, al horno con limón orégano o romero y ajo, deshilachados para ensaladas o rellenos de tartas, empanadas, arepas o tacos, en arrollados, en albóndigas. Alas: alas tulipas solas o con dips agridulces, alitas crocantes o alitas fritas.

alas tulipas solas o con dips agridulces, alitas crocantes o alitas fritas. Carcasa: para fondos de ave, caldos, salsas.

para fondos de ave, caldos, salsas. Menudos: se pueden hacer en paté o en escabeche.

También hay que recordar los platos que ya son tradiciones argentinas como matambre de pollo, pollo relleno, pollo al disco, pionono con pollo.

Saludable y económico, ¿es viable?

Según la especialista, ambas características son posibles. “Las mesas de Navidad y Año Nuevo suelen caracterizarse por la presencia de muchos alimentos con más cantidad de calorías y menos de nutrientes, aunque no en todos los casos”, dijo. “¿Es grave? La realidad es que no, si tomamos en cuenta que son solo unas pocas comidas al año ¿Podemos mejorarlo? Por supuesto, y esa es la intención de estas ideas”, indicó.

Recetas navideñas: pollo agridulce Cincap

Para acompañar a la proteína estrella, se debe incorporar para una mesa saludable, verduras, granos enteros, grasas saludables y frutas. Ahora, el desafío está en mantener las premisas: rico, saludable, variado y, para todos los bolsillos.

Verduras: son un gran amigo de la carne de pollo y no pueden faltar en la mesa. Las ensaladas no fallan. Pero no que no se haga siempre lo mismo, hay que animarse a innovar. Para esto existen miles de combinaciones por probar: combinar crudas con cocidas y sumar granos enteros o frutas.

Recetas navideñas: terrina de pollo y vegetales Cincap

También se pueden sumar bocaditos de verdura al horno, brochette de vegetales, dips de verduras (zanahoria, remolacha, berenjenas) y picada de verduras. “Poner color a las comidas es una buena idea: tiritas de morrón, arbolitos de brócoli y/o coliflor cocidos, rabanitos (enteros o feteados), tomates cherry, bastones de zanahoria y de apio, pepinos en rodajas o agridulces caseros, cubitos de calabaza o zapallo horneados”, dijo.

Granos enteros: también junto con las proteínas, son parte importante en un plato saludable. Se puede incorporar garbanzos crocantes al horno (tipo snack), untables de legumbres (hummus de garbanzos o de porotos mung o de lentejas) o bien, incorporarlos en escabeche, en ensaladas, en forma de fainá -es una opción excelente para cortar en cuadraditos, usar en reemplazo de pan o galletitas, y acompañar con los untables de vegetales-o en albóndigas o buñuelos, explicó.

Recetas navideñas: matambre de pollo con panceta, fontina y ciruelas pasas Cincap

Grasas saludables: en general, se usan para condimentar las ensaladas (los aceites). “Se puede también sumar un recipiente con maní con cáscara junto con la picada de vegetales. Vale recordar que las grasas que aportan son fundamentales para nuestra salud, pero hay que cuidar la cantidad si no se quiere aportar demasiadas calorías”, indicó.

Frutas: además de nutritivas, son frescas y tienen un excelente aporte de agua. Además, al ser dulces y comerlas como postre, son ideales para aprovecharlas en ensaladas, en brochettes, hasta asadas como acompañamiento de una carne, según detalló Fernández Pazos.