Jorge Chemes, de CRA: "La mayor carga en el precio (de los alimentos) es el componente impuestos, un 40 a 50%"

Luego de que el presidente Alberto Fernández amenazara con subir las retenciones o poner cupos a las exportaciones para frenar la suba de los precios de los alimentos, en el campo siguen las expresiones de rechazo a las palabras del Presidente.

Hoy, en una entrevista con Página/12, el presidente Alberto Fernández expresó:"El Estado sólo tiene dos canales para resolver el problema, dos herramientas que preferiría no usar: subir las retenciones o poner cupos, decir esto no se exporta. Y no hay mucho más tiempo para que decidan".

Luego agregó: "El productor de carne tiene la posibilidad de vendérsela al carnicero o vendérsela a China a un precio enorme. Yo necesito que ellos exporten porque necesito dólares que entren. Pero lo que no pueden es trasladar a los argentinos los precios internacionales porque no producen en precios internacionales. Ellos no producen en dólares".

Para Jorge Chemes, presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), las declaraciones de Fernández muestran una "equivocación" con respecto al campo como supuesto responsable de la suba de los alimentos. Pidió bajar los impuestos a los alimentos para que estos bajen.

"Se siguen equivocando. La mayor carga en el precio (de los alimentos) es el componente impuestos, un 40 a 50%. El Gobierno en lugar de decirnos que desacoplemos los precios tendría que rever su situación y bajar los impuestos a los alimentos. Eso produciría una baja", señaló Chemes a LA NACION.

En Twitter, el exministro de Agricultura Luis Miguel Etchevehere dijo que el Gobierno pone como excusa el precio de los alimentos para "volver a saquear al campo".

"La historia se repite. Ponen la falsa excusa del precio de los alimentos para volver a saquear al campo y tener caja para las próximas elecciones. Las retenciones no bajan precio de alimentos @alferdez, es la INFLACIÓN!", escribió en su cuenta.

Según un informe de la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina (FADA) de diciembre pasado, en la carne vacuna los impuestos se llevaban el 29% del precio. En el pan, según ese informe, los impuestos en ese momento representaban el 25% del valor. En la leche había un 12% al menos de tributos.

Carlos Achetoni, de FAA: "Hay un problema que no se quiere reconocer, que es la inflación. Ese es el problema, por eso tenemos los problemas que tenemos"

Carlos Achetoni, presidente de Federación Agraria Argentina (FAA), señaló que si el Gobierno avanza en la línea que definió Fernández podría generarse un conflicto con el campo.

"No se entiende cómo debemos comprender esta situación, porque por un lado necesitan el ingreso de divisas y (por el otro) lo asocian a los precios que tienen en góndola cuando no somos formadores de precios", expresó a CNN Radio.

Para Achetoni, los ingresos de divisas "cerrando las exportaciones no van a existir". Según su opinión, el problema de base es la inflación pero el Gobierno no lo quiere reconocer.

"Hay un problema que no se quiere reconocer, que es la inflación. Ese es el problema, por eso tenemos los problemas que tenemos", afirmó.

En este contexto, se refirió a la posible reacción de los productores si se avanza con más trabas al sector. "Trabajando con toda la cadena tratando de llegar con propuestas que realmente sirvan (FAA propuso una rebaja en el IVA vía la Tarjeta Alimentar) y ver esto (por las declaraciones de Fernández) sabiendo cómo está el ánimo del productor, si avanzan en eso es muy probable que vaya a generar un conflicto".

En Twitter, la diputada nacional Alicia Fregonese (Juntos por el Cambio-Entre Ríos), también pidió al Gobierno bajar la carga tributaria sobre los alimentos.

"La advertencia del gobierno mantiene al campo bajo amenaza. Los alimentos tienen más del 30% de impuestos, ¿por qué no los baja, señor presidente? Su propuesta no le sirve al país, que va a perder divisas que tanto necesita, y mucho menos al consumidor", reclamó la legisladora.

