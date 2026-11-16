En 1994, Gerardo Bartolomé compró su primer campo en Chacabuco, provincia de Buenos Aires, a US$4000 por hectárea. Tres décadas después, estima que esa misma superficie vale US$21.000 por hectárea. Según el cálculo que presentó en el Agro Capital Day, la inversión le dio un retorno anual del 6,6% al sumar la valorización de la tierra y la renta que obtuvo con la producción. El caso abrió un intercambio entre empresarios sobre cuánto capital conviene destinar a comprar un campo y cuánto reservar para producir.

Bartolomé, fundador y CEO de Glycine Max, contó que volvió a la producción agrícola después de dejar la gestión cotidiana de GDM. Su hijo Ignacio asumió la conducción en enero de 2022 y él siguió como presidente, aunque se apartó de la operación diaria. “Soy ingeniero agrónomo, siempre me gustó el agro, siempre me gustó la agricultura”, dijo. Su decisión, explicó, fue “volver a las fuentes y dedicarme a producir”, tanto en campos propios como alquilados.

El empresario aclaró que se trató de una apuesta personal. “Es a título personal, no es a título de una empresa”, dijo durante el panel, moderado por Carlos Becco en el encuentro que organizó Itatí Agroinversiones en el auditorio del Banco Macro. Además de buscar una renta, contó que quería generar empleo. “Dar trabajo es uno de los objetivos más importantes de devolver a la sociedad lo que la sociedad nos dio a nosotros”, señaló.

Para estimar cuánto vale un campo, Bartolomé dijo que se fija en los quintales que puede pagar quien lo alquila. Puso como ejemplo un arrendamiento de 21 quintales por hectárea, que en su cálculo equivale a una renta del 3% anual, a la que se podría sumar una futura apreciación de la tierra. También planteó un escenario en el que el campo subiera a US$25.000 por hectárea y el alquiler pasara a 25 quintales. Bajo esos supuestos, estimó una renta del 4,5%.

Diego Sánchez Granel, CEO de Man Agro, explicó que su empresa mide la rentabilidad sobre el capital de giro, es decir, sobre los fondos que utiliza para producir en cada campaña. “Tenemos un promedio del 20% de renta anual, con vaivenes”, dijo. Y agregó: “Hace 13 años que no perdemos plata”. El porcentaje que informó corresponde al negocio agrícola de la empresa en campos arrendados.

Con un auditorio repleto, los empresarios charlaron sobre la tierra como activo en sus negocios LA NACION

Sánchez Granel contó que recurrieron a inversores ante las dificultades para obtener crédito bancario con un esquema en el que la empresa dispone de pocos activos propios para ofrecer como garantía. Según dijo, pasaron de 30 a unos 170 inversores y hoy administran un fondo de casi US$50 millones. La tierra y las máquinas las aportan terceros, mientras la empresa coordina la producción y consigue el capital de trabajo.

Cuando Becco les preguntó qué harían si dispusieran de US$50 millones adicionales para invertir, Sánchez Granel dijo que la demanda de campos ya es alta y que volcar de golpe esa suma al mercado de arrendamientos podría encarecer los alquileres y achicar el margen. En ese escenario, consideraría destinar parte del capital a comprar tierra. “Lo importante es comprar la capacidad de fábrica de proteína”, resumió.

Bartolomé respondió que destinaría el 80% a la Argentina y que, de ese monto, pondría el 90% en la pampa húmeda. También contempló comprar algo de tierra en Brasil por la escala que alcanzó su producción agrícola. Durante el panel, atribuyó parte de la competitividad argentina a los menores costos de producción y a las condiciones naturales de la región pampeana.

Gerardo contó que le dejó el espacio a su hijo Ignacio Bartolomé en GDM

Salvador Muñoz, presidente de Hijos de Salvador Muñoz SA, dijo que la decisión de comprar o alquilar depende del cultivo y de la inversión que exige. “Nosotros producimos bananas en la zona de Orán”, contó. Según explicó, para poner una hectárea en producción allí necesitan invertir alrededor de US$30.000 sobre la tierra. Para ese cultivo, la empresa prefiere comprar el campo.

En la producción extensiva, en cambio, combina campos propios y alquilados. Muñoz dijo que alrededor del 60% de esa superficie es propia y que, para el resto, buscan contratos de largo plazo. “No queremos de un año o de dos”, explicó. La duración del contrato pesa porque la empresa incorpora tecnología y trabaja los lotes para mejorar los rindes. En la cuenta, dijo, también entra el ingreso que deja de percibir cuando un campo produce por debajo de lo esperado. “Nos gusta producir bien y tener buenos rendimientos”, señaló.

El empresario contó que la diversificación también los llevó a montar un centro de operaciones que recibe información de casi 40 fincas. En los cultivos intensivos, donde hay cosecha diaria, los equipos reportan la producción y la actividad de los empaques en los campos. “Es un centro de operaciones donde cada campo manda información permanente”, explicó Muñoz.

Hacia el final del panel, la discusión volvió al plazo de los contratos. Bartolomé señaló que un arrendamiento corto puede desalentar las inversiones para mejorar el suelo si quien las paga corre el riesgo de perder el lote al cabo de una o dos campañas. Para el dueño, agregó, un campo que produce más también puede generar una renta mayor en quintales. “Cuidar el campo es cuidar tu patrimonio, es generar más valor”, cerró.