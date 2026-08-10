Quiso entrar con granos de maíz y de soja desde Perú y lo frenaron en el aeropuerto

El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) evitó el ingreso de granos de maíz amarillo y negro y de porotos de soja que se encontraban en el equipaje de un pasajero procedente de Lima, Perú. El procedimiento se efectuó en el aeropuerto internacional de Córdoba.

Según informó el organismo en su cuenta oficial de X, la medida se tomó “en resguardo del estatus sanitario nacional”. Fuentes oficiales aclararon que se trató de un procedimiento de rutina en las barreras fronterizas ante el ingreso de mercadería que no cuenta con la documentación correspondiente. Por tratarse de productos cuyo ingreso está prohibido sin la autorización pertinente, “los granos fueron decomisados y posteriormente desnaturalizados”.

Aclararon que la medida se realizó de acuerdo con lo establecido en la Resolución 295/1999, que menciona las condiciones para el ingreso al país de alimentos, animales, vegetales y productos agropecuarios.

Entre enero y junio de 2026, agentes del Centro Regional Córdoba del organismo inspeccionaron el equipaje de mano y de bodega de 327.577 pasajeros arribados en 2371 vuelos internacionales comerciales y privados a la estación aérea de Córdoba.

El puesto de control del Senasa en el aeropuerto Senasa

También destacaron que el aeropuerto Ingeniero Aeronáutico Ambrosio Taravella Córdoba constituye una de las principales fronteras aéreas de la Argentina y recibe vuelos directos desde el exterior. En estos puntos de ingreso, el Senasa realiza controles sobre los productos que transportan los pasajeros para evitar el ingreso de mercaderías que puedan representar un riesgo para el estatus fitozoosanitario nacional.

Durante el primer semestre de 2026, el organismo decomisó más de 237 kilos de productos cuyo ingreso al país estaba prohibido en el Aeropuerto Internacional de Córdoba. Los procedimientos forman parte de los controles sanitarios que el Senasa lleva adelante en los puntos de ingreso al territorio nacional.

El Senasa lleva 237 kilos de productos de origen animal y vegetal de ingreso no permitido al país Senasa

La normativa mencionada contempla restricciones para el ingreso de determinados productos de origen vegetal y animal, de acuerdo con las condiciones sanitarias establecidas para evitar el ingreso de plagas y enfermedades que puedan afectar la producción agropecuaria argentina.

En el organismo recordaron que en todo el territorio nacional hay más de 110 puestos de control fronterizo divididos entre aeropuertos, pasos terrestres, fluviales y marítimos, donde su personal inspecciona el equipaje de los pasajeros y las cargas comerciales.