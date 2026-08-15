Recaudación: esperan que se aceleren los ingresos por retenciones y el año cerraría con US$4613 millones

La recaudación por retenciones a la soja, maíz, trigo, girasol, cebada y sorgo cerrará este año en US$4613 millones, “prácticamente sin cambios respecto de los US$4665 millones de 2025″, según dio a conocer hoy la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR). Vale recordar que en el primer semestre de 2026 se dio una merma del 51% versus igual lapso de 2025, que estuvo influido por bajas temporales de los derechos de exportación (DEX).

Según la entidad, ese valor se encuentra un 1% inferior al ciclo previo. “Este guarismo se encuentra por debajo de los máximos de 2021 y 2022 (US$8373 y US$9101 millones), cuando los precios internacionales de las commodities agrícolas alcanzaron sus máximos históricos al desatarse la guerra entre Rusia y Ucrania, pero un 50% por encima del mínimo de 2023, año de la histórica sequía”, explicó la organización.

Por complejos, dijo, el de la soja será el principal aportante con US$3275 millones proyectados para 2026. “Es el producto que afronta las mayores alícuotas”, remarcó. “Le siguen el complejo maíz con US$754 millones, el de trigo con US$324 millones, el de girasol con US$158 millones y los de cebada y sorgo con US$79 millones y US$22 millones, respectivamente”, expresó.

Por complejos, dijo, el de la soja será el principal aportante con US$3275 millones proyectados para 2026 Archivo

Precisó que los esquemas temporales de modificación de retenciones en 2025 impactaron en el flujo intertemporal de la recaudación proyectada para el 2026. Ejemplificó: “En el primer semestre del año los seis principales complejos del agro aportaron US$1881 millones en concepto de derechos de exportación (DEX). El monto implica una caída del 51% frente a los US$3804 millones del primer semestre de 2025 y se ubica como el segundo registro más bajo de los últimos seis años, solo por encima de 2023 (US$1153 millones)”.

En este contexto aclaró que esa comparación “está fuertemente condicionada por dos esquemas excepcionales que rigieron durante 2025 y que alteraron el patrón habitual de declaración y tributación”.

La BCR explicó: “La reducción temporaria de alícuotas vigente entre febrero y junio de 2025 incentivó una fuerte anticipación en el registro de ventas al exterior (DJVE). Ese mayor volumen declarado más que compensó las menores alícuotas y precios, apuntalando la recaudación del primer semestre de 2025 y elevando así la base de comparación contra la que hoy se mide 2026″. Agregó que “la eliminación temporaria de DEX de septiembre de 2025 permitió registrar ventas al exterior libres de retenciones hasta alcanzar un cupo de negocios”.

En 2025 hubo bajas temporales de las retenciones Shutterstock

Respecto de esto señaló que “comprimió la recaudación por retenciones del segundo semestre de 2025, que tocó los US$861 millones y, al mismo tiempo, consumió parte del volumen que, bajo un patrón normal, se habría declarado y tributado a comienzos de 2026″.

Según la Bolsa rosarina, “el bajo aporte del primer semestre se compensa con una marcada recuperación proyectada para el segundo”. Proyectó que la contribución del agro en concepto de retenciones entre julio y diciembre de 2026 será de US$2731 millones, “más que triplicando la recaudación por igual concepto del segundo semestre de 2025, y dejando la recaudación total por DEX para el año 2026 en US$4613 millones”.