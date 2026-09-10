Récord histórico: las economías regionales exportaron US$5757 millones, el mayor monto en 22 años

Entre enero y julio de 2026, las exportaciones de las economías regionales alcanzaron un récord histórico y fue el nivel más alto de los últimos 22 años, tanto en volumen como en valor. En detalle, fueron 4.377.259 toneladas las ventas al exterior que representaron unos US$5757 millones. Así lo informó la Secretaría de Agricultura, con datos del Indec. Según señalaron, durante el período analizado, el monto de las exportaciones aumentó un 12% interanual y el volumen exportado avanzó un 6,5%.

Indicaron que esto situó el precio promedio en US$1315 por tonelada, un 5,2% más en comparación con el año anterior y “un valor que triplica al obtenido por el resto de la agroindustria”, de acuerdo a datos procesados por la Subsecretaría de Economías Regionales y Pequeños y Medianos Productores.

Indicaron que el registro máximo anterior para el mismo período correspondía al año 2013, cuando se alcanzaron los US$5414 millones. “El monto actual supera en un 6,3% a aquel registro, reflejando el destacado desempeño de los productores y exportadores de las diferentes regiones del país”, indicaron. Este conjunto de complejos, dijeron, aportó más de 615 millones de dólares adicionales en comparación con igual período del año anterior.

Las exportaciones de la apicultura fueron por US$202,6 millones Secretaría de Agricultura

Las ventas al exterior de legumbres alcanzaron los US$285,9 millones Secretaría de Agricultura

En detalle, algunos de los complejos que registraron su mejor valor acumulado en el período enero-julio desde 2004 fueron acuicultura y pesca, por US$1379,5 millones; hortalizas pesadas por US$385,8 millones; legumbres por US$285,9 millones; apicultura por US$202,6 millones y, aromáticas, especies y otros por US$63,7 millones. En cuanto a los principales destinos de los productos de las economías regionales se consolidaron Brasil, Estados Unidos y China.

Las exportaciones de hortalizas pesadas representaron unos US$385,8 millones Secretaría de Agricultura

“Este desempeño ratifica que con reglas claras, mayor competitividad y apertura a los mercados, las producciones regionales se consolidan como un motor fundamental para construir un futuro de estabilidad, generación de empleo genuino y progreso federal”, finalizó la cartera agrícola en un comunicado.