“Retenciones cero por ley y para siempre”: qué dijo Nicolás Pino tras ser reelecto al frente de la Sociedad Rural Argentina

Luego de imponerse con una amplia diferencia sobre Marcos Pereda y conseguir su reelección como presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Nicolás Pino agradeció el respaldo de los socios y adelantó que uno de los principales objetivos de su nueva gestión será lograr la eliminación definitiva de los derechos de exportación. “Vamos a continuar trabajando para alcanzar un objetivo que consideramos central: retenciones cero por ley y para siempre”, afirmó el dirigente, que conducirá la entidad durante el período 2026-2028 acompañado por Carlos Odriozola como vicepresidente.

Pino consiguió 1441 votos, frente a los 592 obtenidos por Pereda, quien venía desempeñándose como vicepresidente. De acuerdo con la información difundida por la entidad, el actual presidente alcanzó el 71% de los votos.

“Agradecemos la confianza que depositaron en nosotros, en nuestro equipo y en una forma de gestionar la institución. Recibimos este resultado con alegría, pero fundamentalmente con responsabilidad, compromiso y la convicción de comenzar una nueva etapa”, señaló Pino después de conocerse el resultado.

La asamblea realizada hoy en la entidad y donde se conoció la victoria de Pino

El dirigente aseguró que buscará seguir construyendo “una Sociedad Rural Argentina cada vez más sólida, federal, representativa y cercana a los productores”. También reconoció el trabajo de quienes lo acompañaron durante los últimos años: “Esta gestión es el resultado de un esfuerzo colectivo y de muchas personas que todos los días trabajan para fortalecer la Sociedad Rural Argentina”.

Además del reclamo por las retenciones, Pino anticipó que la competitividad, la reducción de la presión tributaria y una mayor inserción internacional estarán entre los ejes de la entidad. “Impulsaremos una agenda de competitividad que contemple mejor infraestructura, mayor acceso al crédito, incorporación de tecnología, seguridad y una inserción internacional cada vez más ambiciosa para nuestra producción”, indicó.

Por su parte, Odriozola dijo que la nueva conducción buscará reforzar la presencia de la Rural en las distintas regiones productivas. “Durante estos años recorrimos el país, escuchamos, aprendimos y estuvimos junto a cada productor. Queremos que la Rural esté cada vez más presente allí donde hay un productor”, sostuvo. Y añadió: “Una institución que no representa al campo solamente desde un escritorio, sino desde el territorio”.

Tras conocerse el resultado, por su parte Pereda agradeció la participación de los socios y confirmó que su espacio seguirá trabajando dentro de la SRA. En su mensaje también retomó una de las principales discusiones que atravesaron la interna: la interpretación del estatuto sobre la cantidad de períodos consecutivos que puede ejercer un presidente.

Durante la campaña, Pereda sostuvo que Pino no estaba habilitado para competir nuevamente porque había sido elegido en 2021 y reelecto en 2022 y 2024. Según su interpretación, ya había cumplido los tres períodos consecutivos permitidos. El sector de Pino rechazó ese planteo y su candidatura fue finalmente habilitada por las autoridades de la entidad, por lo que pudo presentarse para conducir la Rural hasta 2028.

Tras la interna caliente, Marcos Pereda, que perdió las elecciones, saluda al ganador, Nicolás Pino SRA

“El resultado electoral determinó la continuidad de la actual conducción luego de haber cumplido los tres períodos consecutivos que establece el estatuto”, escribió Pereda después de la derrota en X.

Pereda aseguró que su espacio continuará activo dentro de la entidad. “Desde Renovación con Unidad seguiremos trabajando internamente por los valores de la entidad, comprometidos siempre con la defensa de la institución de la que formamos parte”, concluyó.

La elección cerró una interna que había dividido a la conducción de la entidad. Pino y Pereda compartían la presidencia y la vicepresidencia de la SRA desde 2021 y habían sido reelectos juntos en 2022 y 2024, pero las diferencias entre ambos se profundizaron durante el último período. Finalmente, cada uno presentó su propia lista para competir por la conducción.

Pino encabezó Presencia Federal, acompañado por Odriozola, mientras que Pereda se presentó por Renovación con Unidad, junto con Santos Zuberbühler. La votación electrónica había comenzado durante la Exposición Rural de Palermo y concluyó con la 162ª Asamblea General Ordinaria de Socios, realizada en la sede de la entidad.