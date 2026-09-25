Récord histórico: más de 9 millones de toneladas de granos están cubiertas con futuros y opciones

El mercado de futuros y opciones agrícolas alcanzó un récord histórico, con más de 9,1 millones de toneladas correspondientes a contratos que permanecen abiertos. Especialistas explicaron que el aumento coincide con un mayor uso de coberturas de precios y con un posicionamiento anticipado de productores para la campaña 2026/27, en un contexto de buenos precios y márgenes para los principales cultivos.

Según informó A3 Mercados, durante las últimas tres ruedas el open interest (OI), que refleja el volumen correspondiente a contratos que continúan abiertos, alcanzó 9.132.785 toneladas, el nivel más alto registrado hasta el momento. La marca anterior era de 8.880.610 toneladas, de marzo de 2022. La diferencia es de 252.175 toneladas, un 2,8% extra.

El trigo tuvo el mayor crecimiento respecto de aquel registro. Actualmente tiene un interés abierto de 1.855.380 toneladas, un 89% por encima de las 980.830 toneladas de marzo de 2022. En maíz, en tanto, las posiciones abiertas llegan a 3.159.055 toneladas, un 4,5% más que entonces.

Según Eugenio Irazuegui, de Zeni, el dato se explica, en parte, por los buenos resultados productivos de la última campaña y por un mayor uso de futuros y opciones para cubrir precios. “Tras una campaña agrícola exitosa en términos agronómicos, se corrobora una mayor utilización de instrumentos derivados en A3, fundamentalmente futuros y opciones agropecuarios. Estas herramientas resultan claves para administrar el riesgo precio y planificar la estrategia comercial”, explicó.

Irazuegui señaló que la utilización del mercado a término viene creciendo desde hace varios años y que los contratos negociados representan una proporción cada vez mayor en relación con el volumen de la cosecha.

Especialistas vincularon el récord con un mayor uso de coberturas y el posicionamiento anticipado para la campaña 2026/27 Carlos Rudinei A Mattoso - Shutterstock

“Año a año viene afianzándose la operatoria en el mercado a término, por lo que el ratio de los contratos negociados por sobre la cosecha total viene creciendo a niveles históricos”, indicó.

También explicó que una de las características de estas operaciones es que permiten cubrir precios sin necesidad de vender el grano en ese mismo momento. “No solo aportan liquidez, sino que también dejan cierta flexibilidad, tomando posición en el mercado granario sin necesidad de desprenderse o comprometer mercadería”, agregó.

En el movimiento reciente también influye el comienzo anticipado de las coberturas para la campaña 2026/27. Según Jeremías Battistoni, analista de granos de AZ-Group, los precios y los márgenes que muestran actualmente los cultivos hicieron que productores comenzaran a tomar posiciones con mayor anticipación.

“Me parece que es una de las campañas más adelantadas en lo que es posicionamiento por los buenos precios y los buenos márgenes que está arrojando el negocio”, señaló.

Battistoni explicó que, entre los productores con los que trabaja la firma, la discusión pasó a estar centrada en cuánto cubrir y qué instrumento utilizar. “La pregunta no es si cubro o no cubro, sino cuánto cubro y con qué herramienta”, resumió.

Los productores comenzaron a tomar coberturas para la nueva campaña ante los actuales precios y márgenes agrícolas

Entre las operaciones que se vienen realizando mencionó la compra de puts para establecer pisos de precios y otras opciones que permiten mantener la posibilidad de captar eventuales subas. También indicó que se tomaron coberturas sobre posiciones futuras, principalmente de soja y maíz de la próxima campaña.

Según Battistoni, este comportamiento se relaciona con el aumento de los volúmenes operados durante el último mes. “Tiene un correlato este aumento progresivo de los volúmenes operados en el mercado con justamente lo que viene haciendo el productor, que es tomar posición sobre las posiciones futuras de la campaña nueva”, explicó.