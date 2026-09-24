Amadeo Derito, presidente de Angus, sobre el buen momento ganadero: “Hoy con una jaula comprás dos camionetas”

“Históricamente necesitabas tres jaulas para comprar una camioneta. El año pasado, con una jaula comprabas una camioneta, este año con una jaula comprás dos camionetas”. Con esa comparación, Amadeo Derito, presidente de la Asociación Argentina de Angus, describió cómo cambió el poder de compra del productor ganadero y por qué, a su juicio, el sector atraviesa un buen momento para invertir. Recordó dos puntos esenciales que faltan para que el sector muestre todo su potencial. Derito habló con LA NACION en la Semana Angus de Primavera que se hace en Cañuelas con el impulso de Expoagro.

“Esos son los precios relativos, la relación insumo-producto. Mi producto es el ganado y los insumos me bajaron”, explicó. Derito atribuyó ese cambio al buen valor de la hacienda y a una mayor competencia entre los productos industriales que compra el productor. La mejora, señaló, empieza a verse en decisiones que van desde renovar una camioneta o un tractor hasta reparar instalaciones e incorporar genética.

Según indicó, un novillo terminado vale entre $4000 y $5000 por kilo, con referencias de $4500 o $4600 en el mercado. Ese precio equivale a entre US$3 y US$3,50 por kilo. “Es un muy buen valor histórico”, sostuvo. En cuanto a los costos de producción, dijo que la relación con el maíz continúa siendo favorable, aunque se ajustó tras una suba del cereal. Para ilustrarlo, señaló que en un feedlot se necesitan siete kilos de maíz para producir un kilo de carne. “El maíz ahora subió un poco y creo que se va a sostener más; la relación se ajustó un poquito. Pero las relaciones insumo-producto también son buenas para la carne”, afirmó.

Un novillo terminado vale entre $4000 y $5000 por kilo, con referencias de $4500 o $4600 en el mercado BENJA VAZQUEZ

Derito describió un mercado internacional firme. “Todos los analistas te dicen que hay una demanda de carne a nivel internacional creciente y una oferta decreciente”, señaló. En ese escenario mencionó una menor producción y una reducción de las existencias ganaderas en Estados Unidos, problemas de sequía en Australia y un proceso de retención de vientres en Brasil que, según explicó, podría reducir parcialmente su oferta.

Para la Argentina estimó que entre el 30% y el 35% de la producción se destina a la exportación y que entre el 65% y el 70% queda en el mercado interno. “El mercado interno, pese a que hay una restricción en la demanda, se mantiene sostenido. La cultura argentina de consumo de carne es muy fuerte”, afirmó.

Los ingresos actuales, dijo, les permiten a los productores volver sobre gastos e inversiones postergados. “El productor, cuando tiene una buena situación de caja, tiene al lado una lista de cosas pendientes”, describió. Entre ellas enumeró cambiar la camioneta, mejorar el tractor, arreglar alambrados o cargadores y reemplazar una desmalezadora vieja. “Estamos en esa situación”, resumió.

Amadeo Derito destacó el poder de compra de la hacienda BENJA VAZQUEZ

La compra de reproductores también forma parte de ese movimiento. “Todos los remates de toros y vaquillonas de buena genética están sostenidos y están saliendo bien”, afirmó. Agregó que el productor usa parte de sus excedentes para mejorar el rodeo y que, cuando aparecen créditos pagaderos en valor producto o con tasas razonables, también considera tomar financiamiento para invertir.

Derito, que además tiene un tambo, dijo que observa esa disposición entre los productores lecheros. “Los lecheros, por costumbre, invierten bastante. Están invirtiendo para ser más eficientes en el futuro”, señaló. A la vez, planteó una dificultad que, según su mirada, persiste en la ganadería: reservar recursos para una etapa menos favorable. “Cuando tiene plata en el banco, al lado tiene una lista de necesidades e invierte”, dijo sobre el productor ganadero. Lo comparó con el agricultor, más habituado, según explicó, a vender parte de la cosecha a futuro y a manejar herramientas financieras.

También buscó poner en dimensión la actividad económica que se desarrolla alrededor de la producción de carne. Recordó un estudio realizado en 2018 en el IAE sobre los mitos de la producción agropecuaria y cuestionó la idea de que la ganadería genera poco empleo en el interior.

La demanda de carne se mantiene firme y los remates de toros y vaquillonas de buena genética reflejan el mayor movimiento del sector

“Solo los frigoríficos, en 2018, cuando hicimos ese estudio, generaban 60.000 puestos de trabajo directos”, afirmó. Para explicar lo que ocurre dentro de una planta, describió las mesas de desposte “llenas de gente, casi codo con codo, cortando”. Y agregó: “Si vas para atrás, tenés todo lo que es la producción del animal”.

En esa etapa, enumeró el trabajo del personal de campo, los veterinarios, los transportistas, las agronomías y quienes venden semillas y maquinaria agrícola. “Es una actividad primaria que genera mucha actividad económica en lugares del interior donde no hay otra actividad económica”, sostuvo. Mencionó también los ingresos que reciben los municipios por las guías que se pagan al trasladar ganado.

Como parte de aquel estudio, Derito expuso una comparación entre productos de exportación. Tomó como ejemplo una camioneta de alta gama que, según los valores utilizados en ese cálculo, se exporta por US$30.000 y pesa dos toneladas: US$15 por kilo. Frente a eso ubicó una tonelada de carne de Cuota Hilton exportada por US$22.000, equivalente a US$22 por kilo. “O sea, 22 dólares el kilo de carne y 15 dólares el kilo de camioneta”, señaló. Su planteo incluyó además los componentes importados necesarios para fabricar el vehículo, al explicar por qué considera que ambas exportaciones tienen un efecto distinto sobre las divisas netas.

Los buenos precios de la hacienda permiten a los productores retomar inversiones en genética BENJA VAZQUEZ

Consultado sobre qué necesita la ganadería para mejorar esta performance, puso el foco en la infraestructura. “Lo que falta son caminos”, respondió. Cuestionó que, en municipios bonaerenses, el dinero recaudado por la tasa vial no vuelva, a su entender, en mantenimiento. “Lo que les pediría a los municipios es que lo que pagamos de tasa vial vaya al mantenimiento de los caminos. No tenemos una red vial adecuada para mover la producción en un país tan extenso”, dijo.