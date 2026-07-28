Récord: la actividad agropecuaria creció un 3% en junio y alcanzó un nuevo máximo histórico

La actividad de la cadena agropecuaria volvió a acelerar en junio pasado y alcanzó un nuevo récord. Así lo reflejó el Índice de Actividad de la Cadena Agropecuaria (IACA-BCR), elaborado por la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), que registró un incremento mensual desestacionalizado del 3%, impulsado por el avance de las labores agrícolas, el crecimiento de la actividad agroindustrial y la recuperación de las exportaciones. En la comparación interanual, el indicador se ubicó 10,9% por encima del nivel registrado en junio de 2025.

El desempeño marcó un nuevo máximo histórico para el indicador y consolidó la recuperación de una de las principales actividades de la economía argentina. Según el informe, durante junio nueve de las 12 series que integran el índice mostraron variaciones mensuales positivas, mientras que solo tres registraron retrocesos.

El mayor impulso provino del sector agrícola. El índice de cultivos avanzó 4,1% respecto de mayo, en un mes caracterizado por el desarrollo de la cosecha de los cultivos gruesos y el avance de la siembra de trigo y cebada, dos de las principales actividades que marcaron el ritmo del calendario agrícola.

La agroindustria también exhibió una evolución favorable. Todas las actividades vinculadas con la molienda registraron aumentos mensuales. El procesamiento de soja creció 2%; el de cebada, 1,3%; el de trigo, 0,7%, y el de girasol, 0,6%. La recuperación también se reflejó en la actividad frigorífica. La faena aviar aumentó 1,2% respecto de mayo, la porcina avanzó 1,1% y la bovina mostró una mejora de 0,9%.

El IACA-BCR exhibió un incremento mensual desestacionalizado del 3% en junio y, con este resultado, la serie superó el máximo alcanzado en febrero y se posicionó en el nivel más elevado desde el inicio de los registros BCR

Otro de los factores que explicó el resultado fue el comportamiento del comercio exterior. Las exportaciones de los principales complejos agropecuarios, medidas en dólares constantes, crecieron 1,2% mensual y lograron cortar una racha de tres meses consecutivos de caídas.

No todos los sectores mostraron mejoras. La producción de leche retrocedió 0,3% en relación con mayo y las estimaciones de la BCR indican que la elaboración de biodiésel y bioetanol registró leves bajas de 0,02% y 0,2%, respectivamente.

Escenario

La comparación con junio del año pasado también reflejó un escenario ampliamente positivo. Las 10 de 12 series que integran el IACA-BCR se ubicaron por encima de los niveles registrados un año atrás.

Dentro de ese desempeño sobresalió el componente agrícola. El IACA-Cultivos mostró un crecimiento interanual del 14,3%, impulsado por una campaña 2025/26 de resultados excepcionales. Según destacó la entidad rosarina, el período estuvo marcado por “una producción histórica de trigo y maíz, la mayor cosecha de girasol del siglo y el mayor volumen de soja desde la campaña 2018/19”.

Nueve de las doce actividades que integran el índice de la Bolsa de Comercio de Rosario registraron mejoras durante el mes BCR

La agroindustria también cerró junio con números superiores a los del año pasado. El IACA-Agroindustria registró una mejora interanual de 1,5%. Entre las actividades industriales, la molienda de cebada encabezó las subas con un incremento del 22,3%, seguida por el procesamiento de girasol, que creció 14,6%; la molienda de soja, con un avance del 5,2%, y la de trigo, con un aumento del 0,8%.

En la actividad ganadera, la faena porcina registró un crecimiento interanual de 11,5%, mientras que las faenas bovina y aviar fueron las únicas dos series del índice que quedaron por debajo de los niveles observados en junio de 2025.

El sector exportador también mantuvo una tendencia positiva. El IACA-Agroexportación registró una suba interanual del 12,6% y acumuló doce meses consecutivos de crecimiento frente al mismo período del año anterior.

En junio se exportaron 8,9 millones de toneladas correspondientes a los nueve complejos agropecuarios considerados por el índice; ese volumen representó un aumento del 1,6% respecto de junio de 2025 y se ubicó 7,4% por encima del promedio de los últimos cinco años Marcelo Manera - LA NACION

En ese sentido, detallaron que durante junio se exportaron 8,9 millones de toneladas correspondientes a los nueve complejos agropecuarios considerados por el índice. Ese volumen representó un aumento del 1,6% respecto de junio de 2025 y se ubicó 7,4% por encima del promedio de los últimos cinco años.

En términos de valor, las ventas externas alcanzaron los US$4011 millones, reflejando el peso creciente del complejo agroexportador en la generación de divisas. Entre los rubros que más crecieron sobresalió el complejo girasol, que exportó 490.200 toneladas, un 73,5% más que un año atrás y el mayor volumen registrado para un mes de junio.

También se destacaron las exportaciones del complejo lácteo, que alcanzaron cerca de 37.500 toneladas, con un incremento interanual del 32,6%, mientras que el complejo cebada exportó aproximadamente 285.000 toneladas, un 45,9% más que en igual mes del año pasado.