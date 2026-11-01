Opinión: perdimos un 36% del rodeo vacuno y nadie se hace cargo

Nos preocupa y nos preguntamos: ¿qué pasa con el rodeo bovino en el distrito? En un momento de precios como los actuales, es bueno mirar hacia atrás para ver qué se hizo para llegar adónde estamos, plantearnos adónde queremos ir, el potencial alcanzable, y no dejar pasar este buen momento, trabajo a atender entre productores, gremiales y legisladores, con visión clara y desde el terreno.

De un máximo de 401.954 cabezas en 2006, en 2026 se cayó a 255.280 animales, un 36% menos.

El productor local está logrando buenos índices productivos, con un ternero/vaca promedio de los últimos 20 años de 78, y la última campaña 82, muy por encima de la media nacional. Fundamental para seguir mejorando en base a inversiones (plan forrajero, sanidad y genética), tener acceso a créditos a largo plazo y con tasas razonables.

El stock y el impacto de las medidas

Como lo indica una serie desde 2006, el stock bovino ha venido cayendo con los años, un fiel ejemplo de lo que ha pasado a nivel nacional. Presión por las hectáreas en agricultura que mandaron las vacas a los bajos, el clima y sus efectos negativos, y erradas decisiones de política agropecuaria, que a muchos escuchamos opinar por los distintos medios y programas reafirmando lo que hicieron: está claro que lo que hicieron fue un desastre, nadie se hace cargo, como una frase futbolera: es un siga siga aquí no ha pasado nada.

Otra postal de la evolución del stock

Involucionar en vientres en el contexto que sea, pretender recuperarlos y, además, crecer en números reales (de rodeo total y/o número de vacas) cuando son más los años donde nos achicamos, es una vaga hipótesis donde hacen más fuerza los deseos que las realidades concretas.

La ganadería genera trabajo genuino y movimiento económico en cada pueblo del interior. Se requiere definir un plan a 10 o 20 años. Con errores y aciertos, pero un plan al fin.

El autor es productor

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El primer gráfico de la nota refleja que entre 2006 y 2010, con cierre de exportaciones y controles, el stock cayó con fuerza. Tras la eliminación de trabas desde 2015, el stock volvió a crecer. Con el regreso de restricciones desde 2019, el stock dejó de crecer y volvió a bajar.