Anunciaron un paro por tiempo indeterminado por la crisis del gasoil

En medio de los faltantes de gasoil y los sobreprecios que deben pagar en el caso de conseguir el combustible, transportistas de cargas de Tucumán iniciarán un paro de actividades por tiempo indeterminado desde este martes.

“Es una protesta por tiempo indeterminado a partir del martes. El motivo es la falta de federalismo”, indicó a LA NACION Eduardo Reynoso, presidente de la Cámara de Transportistas de Carga de Tucumán (CTC).

Reynoso habla de “falta de federalismo” porque las pizarras del gasoil allí se ubican, según indicó, 30 pesos por encima de la ciudad de Buenos Aires. Destacó que en Buenos Aires además de valer menos “llenan el tanque, aquí en Tucumán no”.

“Lo que buscamos es federalismo, que consigamos el precio de YPF al mismo precio que en Buenos Aires y que nos llenen el tanque a los transportistas porque hoy no te dan más de 100 litros a 200 litros a precio pizarra”, indicó.

Indicó que quien necesita más combustible lo debe hacer a 200/230 pesos el litro. Remarcó que el sector que representa apunta a “conseguir el mismo precio de Capital Federal en Tucumán”. Tras la suba del 12% de esta semana anunciada para el gasoil, en la ciudad de Buenos Aires el común pasó a costar $128 y el premium $162,40.

La cámara que representa Reynoso está adherida a la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (Fadeeac). Esta entidad viene elaborando un mapa sobre la escasez del combustible. Su último reporte dio cuenta de 20 provincias y la ciudad de Buenos Aires con inconvenientes en el gasoil.

Los transportistas de Tucumán habían lanzado una medida de fuerza hace dos semanas, pero luego la suspendieron en el marco de una negociación con el gobernador Osvaldo Jaldo. Ahora, con los problemas aún sin solución, harán la medida de fuerza.

El transportista agregó que en la situación actual el sector no está siendo competitivo ni puede trabajar normalmente. “Queremos transferir a nuestra tarifa [el mayor costo como en el gasoil] y nuestros clientes no lo aceptan. Entonces, no estamos siendo competitivos”, afirmó.

La situación del gasoil a nivel país

“No va a haber actividad de transporte de carga, no vamos a bloquear ninguna ruta, empresa”, remarcó sobre la medida de fuerza. “Es únicamente una protesta para la igualdad, digamos para el federalismo”, expresó para reiterar que exigen pagar por el gasoil el mismo valor de pizarra en Buenos Aires.

Quejas

En este contexto, crecen también los reclamos de entidades de productores porque persisten los problemas del suministro. Así lo reflejó la Federación de Cooperativas de Corrientes (Fedecoop).

“El insuficiente o nulo suministro y los sobreprecios inciden a niveles críticos en las economías regionales y abonan la incertidumbre entre los productores que, en el caso de nuestra provincia, transitan la emergencia provocada por sequía y los devastadores incendios registrados en el último periodo estival”, dijo Fedecoop.

“La situación merece respuestas inmediatas por parte del Estado nacional, con el necesario respaldo legislativo, para resolver un problema que no es nuevo en la Argentina pero que hoy tiene características inquietantes. Sabemos que no hay soluciones mágicas, sin embargo, vemos con preocupación que no se atendieron en tiempo y forma las advertencias formuladas oportunamente desde el sector productivo sobre el abastecimiento de combustible. Y llegamos a este estado angustiante, en medio de explicaciones oficiales que resultan insuficientes para atender esta crisis, mientras los perjuicios se van extendiendo tanto al transporte y a la logística agroalimentaria, como a todo el conjunto de actividades económicas que dependen de este insumo”, añadió.

Para atender el problema, el Gobierno subió de 5 a 12,5% la mezcla de biodiésel en el gasoil. Hasta un 7,5% abastecerán las pymes que hoy ya entregan su producto para el corte regulado. En tanto, por encima de ese porcentaje y hasta 12,5% habrá un mercado donde, por 60 días, podrán participar todos los actores, incluso exportadores que no estaban en ese segmento regulado.