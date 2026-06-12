Récord en 20 años: fue muy bueno el primer cuatrimestre para las exportaciones de limones

CÓRDOBA.- Las exportaciones del complejo de cítricos agrios (limones) crecieron 36% en valor y alcanzaron el récord de los últimos 20 años, según datos de la Secretaría de Agricultura para el primer cuatrimestre del año. José Carbonell, presidente de Federcitrus, explica a LA NACION que la clave está en el mejor precio del jugo concentrado, sector en el que la Argentina juega un rol protagónico en el mercado mundial.

La Argentina tiene el clúster de limones más importante del mundo. Es líder indiscutido en subproductos derivados (aceite, jugo, cáscara) en los que cubre entre 65% y 70% de la demanda global; 10% se destina al consumo interno y el resto se vende afuera como fruta fresca.

En lo que va del año aumentó este envío por la baja de la producción de España y Turquía. “Podemos terminar el año con 20% de exportación de frescos que en 2025”, precisa Carbonell y repasa que la demanda de la fruta fresca -es “un condimento, no un alimento”- tiene un crecimiento relativamente lento. Es estructuralmente inelástica. En lo que hace a la demanda industrial, si bien no tiene la misma característica, tampoco registra alzas “explosivas”.

La Argentina tiene el clúster de limones más importante del mundo Renzo Caorlin

De hecho, los resultados del primer cuatrimestre coinciden con el pico de la cosecha en el hemisferio sur, una ventaja estratégica para el abastecimiento de países europeos y de Estados Unidos. En el primer cuatrimestre, las exportaciones del complejo sumaron 108 millones de dólares mientras que en materia de volumen, el alza fue del 50%, con lo que se acumularon 50.085 toneladas.

Mercado

Los datos oficiales ratifican el planteo de Carbonell: “El aumento se explica en parte por el fuerte incremento en las ventas externas de limones frescos, que crecieron 76% en volumen y 129% en valor, llegando a 26 millones de dólares (14,7 millones de dólares más en la comparación interanual), mientras que el jugo concentrado de limón creció un 23,6% en volumen y un 67,1% en valor, llegando a 32,4 millones de dólares (un incremento de 13 millones de dólares interanual)”.

La producción de este año cerrará entre las 1,9 millones a 2 millones de toneladas de frutas Foto: iStock.

Carbonell estima que la producción de este año cerrará entre las 1,9 millones a 2 millones de toneladas de frutas, mientras que las exportaciones alcanzarían las 250.000 toneladas frente a las 200.000 del 2025. “Hay un aumento del negocio porque el precio del jugo de limón concentrado puro -en el que la Argentina es líder mundial- mejoró y eso impacta”.

Los números de Agricultura dan cuenta de que la venta de aceite esencial de limón alcanzó “un récord” de 48,2 millones de dólares entre enero y abril, seis por ciento por encima al mismo período de 2025. El precio por tonelada fue de 24.477 dólares, nueve por ciento mejor que un año atrás.

Los destinos de las cargas argentinas que más mejoraron en el primer cuatrimestre fueron China (+921%); España (+729%); Francia (+640%); Japón (+217%) y Grecia (+176%). También hubo envíos a Estados Unidos, Irlanda, Países Bajos, Rusia e Italia

El clúster limonero tiene eje en Tucumán donde hay economía de escalas; emplea a unas 50.000 personas en forma directa durante la cosecha y a unas 10.000 fuera de ese período. El conglomerado tomó fuerza cuando hace unas tres décadas la principal fabricante de bebidas carbonatadas del mundo lo eligió como proveedor del aceite esencial de limón que usa en su fórmula. La compañía había intentado con otras localizaciones como España, México y Estados Unidos, pero se decantó por la Argentina porque tiene las mejores condiciones. La firma de contratos a largo plazo le dio previsibilidad a la cadena para las inversiones necesarias.

Los destinos de las cargas argentinas que mejoraron en el primer cuatrimestre fueron China (+921%); España (+729%); Francia (+640%); Japón (+217%) y Grecia (+176%). También hubo envíos a Estados Unidos, Irlanda, Países Bajos, Rusia e Italia.