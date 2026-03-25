El Gobierno profundiza su estrategia de buscar en el país los dólares para pagar la deuda

El Gobierno comenzó a hacer realidad la estrategia que esbozó días atrás el ministro de Economía, Luis Caputo, al descartar la posibilidad de emitir deuda en el exterior para enfrentar los crecientes pagos en dólares previstos para los próximos meses y años.

Al convocar la Secretaría de Finanzas a la tradicional licitación quincenal para refinanciar vencimientos inminentes en pesos por $8 billones, incluyó en el llamado un segundo bono en dólares, idéntico al Bonar 2027 (con tasa de interés del 6% anual, pagadera mensualmente), que empezó a colocarse a fines de febrero y por el que ya captó US$751 millones, aunque con vencimiento un año posterior, es decir, en octubre de 2028.

La Secretaría de Finanzas anuncia una nueva licitación para el viernes 27 de marzo:



➡️ Licitación



✅ LECAP Y BONCAP.



17/07/26 (S17L6) - nueva



✅ LECER Y BONCER.



30/09/27 (TZXS7) - nueva

29/09/28 (TZXS8) - nueva



✅ TAMAR.



26/02/27 (TMF27)



✅ Dólar Linked



30/06/28 (TZV28)… pic.twitter.com/y1FOTaQym7 — Ministerio de Economía (@MinEconomia_Ar) March 25, 2026

Según el menú difundido recientemente, el Bonar 2028 en dólares —que también tendrá un cupo de emisión de US$2000 millones— comenzará a ofrecerse al mercado este viernes, del mismo modo que la versión 2027, que se colocó por última vez al 5,59%. Se ofrecerá a un precio máximo de US$1015,33 por cada US$1000.

Esto implica que se licitará de manera progresiva a razón de US$250 millones por quincena, como su predecesor: US$150 millones el día de la subasta (que definirá su precio y costo) y US$100 millones adicionales al día siguiente —en este caso, el próximo lunes—, a ser asignados en esas condiciones y por prorrateo en caso de sobredemanda.

La novedad confirma que el Gobierno debió reformular su estrategia de financiamiento para afrontar los pagos de deuda en dólares, al no lograr que la tasa de riesgo país descienda a los niveles pretendidos.

Días atrás, Caputo había señalado que ya tenía identificadas las fuentes de financiamiento para cubrir vencimientos por unos US$9000 millones, correspondientes a bonos que vencen en julio y enero, aunque sin precisar el origen de esos fondos.

Aquí apareció una pista, aunque en el mercado persisten dudas sobre la recepción que podría tener este nuevo título. “Es el mismo bono, con la misma estructura del de 2027, pensada para bancos, ahorristas y otros inversores. Pero hay una diferencia clave: vencerá 10 meses después de finalizado el mandato de Milei. Eso seguramente implicará una tasa distinta, y habrá que ver si el Gobierno está dispuesto a convalidarla”, explicó un analista de mercado, bajo condición de anonimato.

“Les transmitís el riesgo político y eso tendrá un costo”, insistió.

El Tesoro sale a buscar más dólares.

En la próxima licitación además del bono A027 con el que coloca u$s 250 millones cada 15 días (u$s 150 + u$s 100), buscará colocar otro similar con vencimiento 31/10/28.- pic.twitter.com/OiKy9OKwZz — Christian Buteler (@cbuteler) March 25, 2026

“Es positivo que el Gobierno busque acelerar la toma de financiamiento doméstico en dólares en momentos en que el escenario internacional se tornó mucho más desafiante y las tasas en la curva soberana se mantienen en niveles de un dígito en el mercado local. Probablemente habrá apetito de minoristas, pero con el AL30 en torno al 9% es probable que el costo de financiamiento termine siendo bastante más alto que el AO27, que hoy está en la zona de 5%”, advirtió al respecto el economista Adrián Yarde Buller, de Facimex Valores.

“Esto muestra que el Gobierno duplica sus esfuerzos por conseguir financiamiento local para cubrir sus vencimientos en dólares”, sostuvo su colega Federico Machado, de Open.

“Sin duda el mensaje central es la profundización de la estrategia de financiamiento en moneda extranjera bajo jurisdicción local y la novedad del A028 es que vencerá en el próximo mandato presidencial. Esto sugiere que el Gobierno busca consolidar la captura de liquidez en dólares del mercado doméstico, extendiendo la curva de rendimientos hacia 2028 y validando la capacidad de absorción de la plaza local sin depender del acceso a los mercados internacionales” apuntaron desde Puente.

Así luce el cuadro de sensibilidad PX/IRR para el nuevo Bonar 2028 anunciado hoy.



Se emitirá a una TNA del 6% por lo que se licitará precio.



¿Qué tasa arroja cada nivel de precio licitado (al 31/3)?



Acá lo ves: pic.twitter.com/KrsAn52mLa — Salvador Vitelli (@SalvadorVitell1) March 25, 2026

Ambos bonos en dólares —Bonar 2027 y 2028— forman parte de un llamado que incluye la subasta de cinco instrumentos en pesos: uno a tasa fija, otro a tasa variable, dos ajustables por inflación y uno indexado a la variación del dólar oficial. El objetivo, con instrumentos por vencer de 108 a 913 días en adelante, es refinanciar la deuda por $8 billones que vence la próxima semana.

“Con una situación de liquidez que se mantiene holgada (caución estable en la zona de 20% y el BCRA absorbiendo pesos a esa tasa en la rueda REPO por alrededor de $3 billones diarios en promedio durante los últimos 10 días), se ve un menú pensado para aprovecharla ofreciendo instrumentos más largos con el objetivo de extender la duration de la deuda”, evaluó el analista Valentín Gómez García, de Adcap.

La convocatoria también contempla el canje del BONCER TZX26, título que vence a fines de junio, por instrumentos similares con vencimientos a uno, dos y hasta tres años, en un intento por reordenar el perfil de vencimientos de la deuda en pesos. Es una medida de gestión proactiva de pasivos que busca descomprimir el perfil de vencimientos de junio de 2026″, dijeron desde Puente.