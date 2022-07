En la industria maderera anticipan vacaciones por la falta de insumos para producir

En la industria maderera comenzarán a dar vacaciones anticipadas desde este lunes a los trabajadores de la actividad al quedarse sin stock de insumos importados por las restricciones al dólar que impuso hace una semana el Banco Central. Además, si en las próximas semanas no se regulariza la situación en las próximas semanas, prevén comenzar con las suspensiones de personal.

“Desde el lunes vamos a darles vacaciones anticipadas a 270 personas porque no podemos producir”, dijo a LA NACION Román Queiroz, director de Coama Sud América, una empresa que fabrica tableros de madera contrachapada en la localidad Eldorado, de Misiones.

El ejecutivo, que también preside la Federación Argentina de la Industria Maderera y Afines (Faima), contó que a partir de las últimas disposiciones del Banco Central no puede acceder a los dólares para pagarle a su proveedor de Brasil.

“Hace una semana no tenía problemas, pero ahora no podemos comprar y no tengo stock”, explicó Queiroz. Para producir tableros de madera contrachapada que se utilizan en la construcción, entre otros sectores, la empresa necesitan adquirir fenol para elaborar resina fenólica cuya producción nacional apenas alcanza para abastecer el 40% del mercado.

Queiroz dijo que la decisión de otorgar vacaciones en julio, cuando se habitualmente empiezan en septiembre, ya fue comunicada al sindicato de la actividad. “Tendremos que comenzar con las suspensiones si no se soluciona”, advirtió. Desde la firma, iniciaron gestiones con el Banco Central y el Ministerio de Desarrollo Productivo. Solo de la cartera que conduce Daniel Scioli tuvieron una respuesta al reclamo, aunque sin solución.

Faima, además, advirtió en un comunicado que las restricciones cambiarias afectan “a más de 5000 puestos laborales directos, y un número similar como efecto indirecto sobre otras actividades vinculadas”.

Otro rubro de la actividad con problemas para conseguir dólares e importar insumos que no se fabrican en el país es el de los fabricantes de postes de madera que se utilizan en la vitivinicultura y en la industria de la energía. No pueden comprar un conservante para impregnar los postes (sales CCA).”El impacto de la escasez alcanzará la semana próxima a más de 100 empresas del sector, que emplean en promedio 15 personas, por lo que se estima que alrededor de 1500 personas estarán suspendidas”, informó Faima y añadió: “esto también tendrá un efecto sobre otras actividades, en particular la vitivinícola, que se encuentra actualmente en su momento de mayor dinámica estacional”.

La entidad advirtió que “la falta de divisas para importar insumos esenciales para la industria ya presenta efectos a lo largo de toda la cadena productiva”.