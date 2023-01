Sergio Massa anunciará mañana una compensación a los productores de leche

escuchar

El ministro de Economía, Sergio Massa, anunciará mañana en Villa María, Córdoba, una ayuda para los productores tamberos. La Mesa de Enlace y otras entidades específicas de la producción venían alertando sobre el cierre de unos 400 establecimientos a causa de la sequía y un quebranto de 14 meses en la actividad.

Según pudo saber este medio, se instrumentará una compensación por litro de leche producido para los establecimientos de hasta 4000 litros diarios. Será por cuatro meses y no podrá superar los $600.000 por empresa, con lo cual a los cuatro meses terminaría representando un ingreso total de $2,4 millones. Ante una consulta, fuentes oficiales dijeron no conocer el monto, pero señalaron que será “directo a los productores y con un formato de compensación”

Las entidades de la Mesa de Enlace fueron invitadas esta tarde por el secretario de Agricultura, Juan José Bahillo. Estaban evaluando enviar a dirigentes regionales ante la dificultad para que se puedan acercar los presidentes de las organizaciones.

Massa estará mañana a las 18 en el establecimiento lechero “La Angela”, en Villa María, provincia de Córdoba. Allí hará entrega de aportes a productores lecheros y hortícolas por parte de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación. En ese marco, según confiaron a este medio, se presentará la medida.

El sábado pasado, en una entrevista con LA NACION Bahillo había anticipado que se iban a realizar anuncios para la actividad. “El sector de lechería es justamente de los más afectados por la sequía. Estamos pensando, y esto sí me permito ser optimista, que a la brevedad vamos a tener anuncios, no corresponde que los haga acá, pero sí tenemos evaluado, analizado y charlado con el ministro Massa que me ha pedido unos días para perfeccionar la medida, pero va a haber medidas para el sector lechero”, dijo.

Pedido

Antes de que se conociera el anuncio que hará Massa, la Mesa de Enlace había alertado sobre la situación de la actividad. “Desde hace más de un año venimos planteando los productores tamberos al gobierno nacional para que tome medidas urgentes que frenen la desaparición despiadada de productores y los remates de tambos a precios viles. De las tres partes de la cadena láctea, somos los productores tamberos los que estamos bancando la situación actual”, indicó en un comunicado.

“El tambero es el más vulnerable [de la cadena] por el precio que recibe de su leche cruda. El resto de la cadena se financia con el quebranto del tambero. Los planteos hechos no parecen sensibilizar a los funcionarios del Ejecutivo Nacional, que no se hacen cargo de un drama insostenible. Al momento no tuvimos ninguna respuesta satisfactoria”, añadió.

Luego, la Mesa de Enlace remarcó: “Hace más de 15 meses que los productores tamberos están produciendo a quebranto. De hecho, según datos oficiales, ya han desaparecido más de 400 tambos hasta octubre de 2022. En estos días observamos con dolor el remate de tambos por todo el país”.