Relevamiento: el productor invierte con selectividad

La confianza del productor agropecuario sigue firme, pero las decisiones de inversión avanzan a un ritmo mucho más prudente. Esa es la principal conclusión que deja la medición julio-agosto del Ag Barometer Austral, elaborado por el Centro de Agronegocios y Alimentos de la Universidad Austral. Si bien el 64% considera que hoy es un buen momento para realizar inversiones importantes, apenas alrededor del 39% del total prevé concretarlas en el corto plazo, una diferencia que refleja una estrategia cada vez más selectiva a la hora de comprometer capital.

El relevamiento muestra que el productor mantiene una visión favorable sobre el mediano y largo plazo, aunque antes de desembolsar dinero analiza con detenimiento la rentabilidad esperada, el nivel de riesgo y las alternativas de financiamiento disponibles. Esa cautela también se observa en las decisiones sobre siembra, comercialización de granos e incorporación de nuevas tecnologías. “La confianza está, pero la inversión se decide con selectividad”, resumió Carlos Steiger, director del Ag Barometer Austral e investigador del Centro de Agronegocios y Alimentos de la Universidad Austral.

El informe señala que el índice general de confianza retrocedió un 2,7% respecto de la medición de mayo-junio y se ubicó en 147 puntos. Sin embargo, el indicador continúa en niveles históricamente elevados y se mantiene muy cerca del máximo alcanzado a fines del año pasado, lo que confirma que la baja responde más a una evaluación prudente del presente que a un cambio de expectativas sobre el futuro.

La mayoría de los productores manifestó que conserva parte de la mercadería principalmente para financiar alquileres, afrontar gastos de la próxima campaña

La diferencia entre la percepción del contexto y la decisión efectiva de invertir aparece como uno de los datos más relevantes del trabajo. Mientras seis de cada 10 productores consideran favorable el escenario para realizar inversiones importantes, poco menos de cuatro de cada diez tienen previsto avanzar con esas decisiones en el corto plazo, como se dijo.

Según Steiger, esa conducta responde a un cambio en la forma en que hoy se administran los recursos. “El productor agropecuario mantiene una mirada favorable sobre el mediano y largo plazo, pero no está dispuesto a comprometer capital sin evaluar cuidadosamente el retorno, el riesgo y las condiciones de financiamiento”, explicó.

El estudio también indagó hacia dónde se orientarían esas inversiones cuando finalmente se concreten. La tierra volvió a ubicarse como la principal alternativa elegida por los productores que planean invertir, concentrando el 35% de las preferencias. Detrás aparecen los tractores, con el 23%, la hacienda de cría, con el 19%, y las sembradoras, con el 16%.

La tierra volvió a ubicarse como la principal alternativa elegida por los productores que planean invertir Gza. ESV

Cada una de esas decisiones responde a objetivos distintos. Mientras la compra de campos representa una apuesta patrimonial de largo plazo, la maquinaria busca mejorar la eficiencia operativa y la inversión en vientres refleja la confianza que todavía genera el negocio ganadero.

En agricultura, el informe muestra un escenario de estabilidad. El 68% de los productores aseguró que mantendrá sin cambios su esquema de siembra para la próxima campaña, una señal de continuidad pese al contexto económico y financiero.

Otro aspecto analizado fue la estrategia comercial sobre la soja. Lejos de una postura predominantemente especulativa, la mayoría de los productores manifestó que conserva parte de la mercadería principalmente para financiar alquileres, afrontar gastos de la próxima campaña y preservar capital de trabajo, más que por expectativas de cambios cambiarios o impositivos.

El trabajo también refleja cambios en la incorporación de herramientas digitales. La inteligencia artificial comenzó a ganar espacio dentro de la gestión de las empresas agropecuarias y dejó de percibirse como una tecnología reservada para el futuro para transformarse en un recurso que cada vez más productores evalúan incorporar en la toma de decisiones: “Un importante porcentaje de productores, un 73%, piensa que el uso de la inteligencia artificial y herramientas de digitalización va a traer beneficios a la gestión de su explotación”.