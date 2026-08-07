Remate: el centro porteño vibrará con una subasta ganadera de Galicia y Gananor Pujol con Expoagro

En el marco del 34º Congreso Aapresid se realizó el lanzamiento oficial del primer Remate de Galicia junto a la consignataria Gananor Pujol. Será con el impulso de Expoagro. Ayer en Rosario concluyó Aapresid, que contó con la participación de más de 12.500 asistentes.

Según se informó, la subasta se llevará a cabo el viernes 28 de agosto, en la Torre Galicia, ubicada en Presidente Juan D. Perón 430, piso 26, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

“Bajo el martillo de Gananor Pujol, firma de amplia trayectoria en la comercialización de hacienda, la jornada buscará consolidarse como un nuevo espacio de referencia para la generación de negocios en el sector”, dijeron.

Hernán Busch, gerente de Agronegocios de Galicia, dijo: “Nosotros acompañamos a la ganadería desde siempre. Es uno de los pilares sobre los que trabajamos y una actividad muy relevante dentro del agro”. Añadió: “Queremos recibir a clientes y no clientes, ampliar nuestro ecosistema y crear las mejores condiciones para que se concreten buenos negocios. También es una forma de seguir apostando al crecimiento de la ganadería en Argentina”.

Maximiliano Farquharson, presidente de Gananor Pujol, expresó: “Quiero agradecerle a Galicia por la confianza de elegirnos para llevar adelante este primer gran remate en la Torre Galicia. Es un orgullo ser parte de este proyecto junto a un banco que es referente del agro. También quiero agradecer a Exponenciar por acompañarnos y aportar toda su experiencia para hacer posible este evento”.

Habla Maximiliano Farquharson, presidente de Gananor Pujol @casattistudio

Por su parte, Patricio Frydman, gerente comercial de Exponenciar, apuntó: “Este primer Gran Remate junto a Galicia y Gananor Pujol refleja el trabajo que hacemos desde Exponenciar para generar nuevos espacios de negocios para el agro. Nuestra experiencia en la organización de los principales eventos del sector nos permite impulsar iniciativas que conectan a productores, empresas e instituciones, fortaleciendo toda la cadena de valor”.

Se informó que el remate podrá seguirse en vivo desde las 13:30 por Canal Rural y vía streaming por gananorpujol.com y expoagro.com.ar.