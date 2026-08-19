Remate ganadero: tendrá más de 12.000 cabezas la subasta de Galicia y Gananor Pujol

Luego de su lanzamiento oficial en el Congreso de Aapresid, Galicia y la consignataria Gananor Pujol se preparan para realizar su primer Gran Remate, que contará con más de 12.000 cabezas.

Además, la propuesta contará con una oferta de financiación de Galicia especialmente pensada para acompañar las operaciones ganaderas. Con la organización de Expoagro, el encuentro se realizará el viernes 28 de agosto, desde las 12 en la Torre Galicia, ubicada en Presidente Juan D. Perón 430, piso 26, en CABA.

Bajo el martillo de Tomás Torcoletti, la jornada tendrá una destacada oferta de hacienda, con fuerte presencia de categorías de invernada. Se ofrecerán principalmente terneros y novillitos para recría, lotes de machos y hembras, además de vacas y vaquillonas de cría.

El martillo estará a cargo de Tomás Torcoletti @casattistudio

La iniciativa busca generar un nuevo espacio de articulación entre el sistema financiero, las casas consignatarias y los principales actores de la cadena ganadera, combinando una amplia oferta de hacienda con herramientas financieras pensadas para acompañar las necesidades del sector, dijeron.

Al respecto, Maximiliano Farquharson, presidente de Gananor Pujol, expresó: “Creemos que será un gran evento, no solo por las condiciones que Galicia va a poner sobre la mesa, sino por lo que significa que un banco de esta magnitud apueste al campo. Esta alianza nos permite trabajar en nuevas herramientas de financiación que acompañen a los productores y contribuyan a seguir poblando los campos”.

Asimismo, resaltó el alcance que aporta Exponenciar a la propuesta: “La fuerza de Expoagro para llegar a todos lados nos da mucha visibilidad y nos permite acercar este evento a productores de distintos puntos del país. Esta alianza entre Galicia, Ganador Pujol y Exponenciar potencia la convocatoria y genera un espacio con jugadores muy importantes del sector. Las expectativas son muy altas, no solo de nuestra parte, sino también entre los productores, clientes y amigos con los que venimos conversando”.

Patricio Frydman, gerente comercial de Exponenciar, destacó: “Nuestra esencia es vincular a los protagonistas del agro y generar oportunidades de negocio. Con Expoagro y los eventos que organizamos a lo largo del año, construimos escenarios donde la producción, la innovación y el financiamiento encuentran un punto de encuentro”. El ejecutivo destacó: “Este primer Gran Remate junto a Galicia y Gananor Pujol refleja el trabajo que hacemos desde Exponenciar para generar nuevos espacios de negocios para el agro. Nuestra experiencia en la organización de los principales eventos del sector nos permite impulsar iniciativas que conectan a productores, empresas e instituciones, fortaleciendo toda la cadena de valor”.

La subasta podrá seguirse en vivo a través de Canal Rural y vía streaming por GananorPujol.com y Expoagro.com.ar.