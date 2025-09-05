Remate: la emblemática cabaña del grupo Ledesma subastó toros y vaquillonas

La cabaña La Biznaga realizó su tradicional remate en el predio ubicado en Roque Pérez, Buenos Aires, según se informó. Logró vender la totalidad de la hacienda ofrecida ante unas 300 personas, una cifra que superó ampliamente la asistencia del año pasado.

El encuentro, que incluyó un almuerzo y transmisión por streaming, se concretó con el acompañamiento de la consignataria Lartirigoyen & Oromí SA y puso en pista 3 toros Angus PP, 42 toros Angus PC, 100 vaquillonas Angus PC con cría al pie y 150 vaquillonas preñadas Angus MÁS negras. Y fue la primera vez que se remataron vaquillonas coloradas.

El director del Negocio Agropecuario, Christian Angió, calificó el remate como “una oportunidad para compartir lo que se hace día a día en la generación de valor, mejorar, buscar trazabilidad, el desarrollo y la adaptación al medio ambiente en el que trabajamos”.

“Volver al predio de La Biznaga es un orgullo, poder usar estas instalaciones que son espectaculares, y poder compartir esto con la familia, los clientes y la comunidad. Participó la familia, nuestro equipo, amigos, clientes, se vendió todo, y este año superó las expectativas” dijo.

Por su parte, el gerente comercial Agro, Miguel Ruiz Guiñazú, remarcó que la Cabaña La Biznaga es una tradición. “Es una empresa muy familiar, siguiendo los valores de la familia, la adaptación al medio ambiente y la cuenca del Salado en Roque Pérez. Es una hacienda de trabajo, con toros muy funcionales, la producción de los novillos es pareja, la consistencia genética es nuestra característica, no producimos individuos, sino que hacemos lotes que sean muy parejos y el que compra en La Biznaga sabe qué tipo de hacienda está comprando”, afirmó.

Asistieron integrantes del directorio de Ledesma, el gerente general de la empresa, Diego Lerch; el director de Asuntos Institucionales y Legales, Eduardo Nougues; como así también colaboradores del Negocio Agropecuario y del Grupo Ledesma en general. Informaron que los “aliados” de esta edición fueron la Asociación Argentina de Angus, Biogénesis Bagó, Geste biotecnología animal, Laboratorio 9 de Julio y Select Debernardi.

Imágenes aéreas del remate de la Cabaña La Biznaga

Según señalaron desde la firma, el negocio agropecuario de Ledesma se desarrolla en cuatro establecimientos que abarcan 51.429 hectáreas: tres en la provincia de Buenos Aires —La Biznaga, La Bellaca y Magdala— y uno en Entre Ríos, la estancia Centella. Allí, dijeron, la compañía produce granos (trigo, maíz, soja y girasol) y ganado bovino, al tiempo que mantiene un perfil de gestión sustentable.

Jorge Cabrales y Patricia Iglesias (Angus) y Christian Angió (Angus) La Biznaga

En Centella, además agregaron, preserva 4000 hectáreas como área natural, donde conviven 76 especies de mamíferos, reptiles, anfibios y peces, y 120 especies de aves, entre ellas el tordo amarillo, declarado Monumento Natural en Misiones y Entre Ríos.

Por último, señalaron que la unidad cuenta con la Certificación Internacional RTRS para producción responsable de soja y, en 2021, obtuvo el Premio a la Excelencia Agropecuaria en Agricultura Extensiva, otorgado por Galicia y LA NACION.