Tensión: está paralizada una histórica fábrica nacional de cosechadoras y temen que escale un conflicto

SANTA FE.- Otra semana de tensión en el conflicto entre la empresa que administra la fábrica de cosechadoras Vassalli, radicada en Firmat, al sur de esta provincia, y los 280 operarios que rechazan pagos parciales de salarios adeudados.

“No hay solución porque la empresa no la tiene”, dijo en un momento de la concentración un dirigente obrero ayer al término de una jornada caracterizada por una sostenida protesta de obreros y sus familias, primero en el acceso a la firma y luego con el corte alternativo de la ruta nacional 33, frente al establecimiento fabril.

Según pudo saber este diario, la firma solo ofreció un pago parcial de $400.000 por trabajador, correspondiente a salarios de junio, julio y aguinaldo. La propuesta fue rechazada por los empleados que reclaman al menos un millón de pesos para retomar la producción. Diego Romero, secretario general de la UOM Firmat, dijo que “si les dan un millón, (a los obreros) se ponen a trabajar”.

Desde el gremio indicaron que la paralización de la planta no es responsabilidad sindical, sino resultado directo de la crisis financiera y la falta de insumos. “Hace más de un mes que no entra material. Los proveedores no quieren venderles por las deudas acumuladas”, relató un trabajador.

La fábrica en Firmat, Santa Fe Vassalli

Por su parte, fuentes cercanas al Ministerio de Trabajo de Santa Fe, admitieron que “la cuestión viene aumentando temperatura en los últimos días”. Agregaron: “Si miramos hacia las próximas semanas, debemos recordar que los que administran Vassalli tendrán que presentar en los días venideros una propuesta” de pago de la deuda que mantiene con el personal.

De la empresa

En tanto, un comunicado interno de Vassalli, al que accedió este medio, señaló: “La compañía atraviesa una situación crítica; más de 60 días sin producción. En este contexto, hemos debido tomar medidas firmes frente a conductas de extrema gravedad ocurridas dentro de nuestra planta, que incluyeron amenazas, destrucción de bienes y agresiones”.

Y agregó: “Queremos ser claros: este tipo de comportamientos no serán tolerados bajo ninguna circunstancia, ya que atentan contra la seguridad y la integridad de todos. Nuestro compromiso es con la continuidad de la empresa, la preservación de los puestos de trabajo y el desarrollo de la comunidad. Para lograrlo, necesitamos retomar cuanto antes la actividad productiva, ya que solo trabajando podremos superar la crisis y cumplir con nuestras obligaciones”.

Por último, la empresa aseguró: “Estamos trabajando intensamente para regularizar la deuda y retomar la producción”.

La firma tiene paralizada la producción Archivo

Con la producción prácticamente paralizada desde hace varias semanas, el conflicto ingresó en un punto muerto, según fuentes al tanto de la situación.

En este marco, se anunció desde la UOM que en las próximas horas entregarán un bono de $150.000 en mercadería para cada empleado afiliado al gremio. Será para que cada trabajador pueda comprar lo que considera más prioritario para su organización familiar, según apuntó el sindicato.