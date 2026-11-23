La resistencia a los antimicrobianos nos enfrenta a una pregunta urgente: ¿Qué podemos hacer hoy para preservar los tratamientos que necesitaremos mañana? La respuesta es una sola: prevenir.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) advierte que en 2023 una de cada seis infecciones bacterianas confirmadas en laboratorio fue resistente a los antibióticos y aunque no se tienen los datos globales actualizados a 2026, distintas organizaciones indican que esa tendencia avanza al alza.

La organización también estima que la resistencia bacteriana estuvo asociada a más de 4,7 millones de muertes en todo el mundo en 2021. No son cifras lejanas: reflejan un desafío que afecta a las personas, los animales y los sistemas de producción de alimentos.

Pero lo cierto es que cuando hablamos de resistencia a los antimicrobianos, solemos concentrarnos en cómo utilizamos los medicamentos y en su impacto sanitario. Los últimos relevamientos ponen sobre la mesa una cuestión alimentaria y de negocio como nunca antes: la RAM puede costar al mundo el PBI de un país desarrollado al año, más de US$400.000 millones y la propia ONU destaca que este cálculo está promediado por año hasta el 2035.

La prevención no resuelve por sí sola un problema global tan complejo. Pero permite reducir riesgos, proteger la salud y contribuir a preservar la eficacia de herramientas terapéuticas esenciales Biogénesis Bagó

Entonces, ¿cómo prevenimos las enfermedades que pueden hacer necesarios esos tratamientos? En salud animal, la vacunación, la bioseguridad, el diagnóstico oportuno y las buenas prácticas de manejo contribuyen a reducir las infecciones y, con ellas, la necesidad de recurrir a antimicrobianos.

Escenario

En el caso de los animales de compañía, los controles veterinarios, las vacunas indicadas por el profesional y la consulta temprana ante síntomas también forman parte de ese cuidado. Nunca se trata de evitar un tratamiento necesario, sino de prevenir cuando es posible y utilizar los medicamentos correctamente cuando hacen falta.

Esta mirada es la que propone el enfoque de Una Sola Salud: entender que la salud humana, la animal y la ambiental están conectadas. La resistencia no reconoce fronteras entre sectores; por eso, su prevención requiere coordinación, vigilancia, acceso a diagnósticos y decisiones responsables.

La actualización de la OMS sobre la RAM refuerza la necesidad de actuar de manera conjunta. En la Argentina, el Plan de Acción Nacional 2026–2029 también contempla la salud humana y animal y promueve el uso prudente de antimicrobianos. Es un paso importante para sostener una respuesta que necesita continuidad y compromiso de todos los actores.

Nunca se trata de evitar un tratamiento necesario, sino de prevenir cuando es posible y utilizar los medicamentos correctamente cuando hacen falta

Desde la salud animal, tenemos una responsabilidad concreta: incorporar la prevención como parte central de nuestra forma de trabajar. Para lograrlo, necesitamos profesionales, productores, veterinarios, organizaciones y tutores de animales informados y comprometidos.

La prevención no resuelve por sí sola un problema global tan complejo. Pero permite reducir riesgos, proteger la salud y contribuir a preservar la eficacia de herramientas terapéuticas esenciales. Porque la salud no empieza cuando aparece la enfermedad. Empieza mucho antes, en cada decisión que tomamos para prevenirla.

El autor es médico veterinario y Líder de Línea Antibióticos, Antiinflamatorios y Salud Ambiental en Biogénesis Bagó