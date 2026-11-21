Las lluvias intensas y las sequías que afectan a la producción agropecuaria, la logística y la infraestructura en la Argentina están entre los episodios vinculados con El Niño y La Niña, dos fenómenos que se originan en el Pacífico tropical y cuyos efectos se extienden a distintas regiones del mundo. Una investigación argentina examinó por qué reaparecen a intervalos variables y, tras analizar registros climáticos y astronómicos de 1948 a 2025, identificó coincidencias en tres escalas de tiempo: entre 2,5 y 3 años, alrededor de 4 años y entre 8 y 16 años.

El trabajo fue realizado por Guillermo A. Chinni, docente-investigador de las facultades de Ingeniería de la Universidad Austral y de la Universidad del Salvador. Se publicó el pasado 11 de noviembre de 2026 en la revista científica Frontiers in Earth Science, con el título Astroclimatic signatures in ENSO recurrence across equinoctial orbital asymmetries.

El Niño y La Niña son fases de un fenómeno natural conocido como El Niño-Oscilación del Sur (ENSO, por sus siglas en inglés). Durante El Niño se produce un calentamiento anómalo de las aguas del Pacífico ecuatorial que alcanza también capas más profundas. La Niña está asociada con un enfriamiento de esas aguas. En ambos casos cambia la circulación atmosférica, lo que puede modificar la distribución de las lluvias y las temperaturas.

Los pronósticos de precipitaciones y temperatura de diciembre y enero próximo del Servicio Meteorológico Nacional Servicio Meteorológico Nacional

Para la Argentina, el interés por entender cómo se suceden estas fases tiene que ver con sus efectos sobre la disponibilidad de agua y la planificación de la actividad agropecuaria. Un reporte de la Universidad Austral vincula el fenómeno con episodios de lluvias intensas, sequías y cambios de temperatura que también repercuten sobre la logística y la infraestructura.

Qué encontró en 78 años de registro

Chinni comparó registros climáticos de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA) con datos astronómicos de servicios especializados de efemérides. Alrededor de los equinoccios examinó la posición de la Tierra respecto del Sol a partir de la distancia entre ambos cuerpos y la declinación solar. También analizó las variaciones de la fuerza gravitatoria entre la Tierra y el Sol, que dependen de la distancia que los separa.

Los patrones temporales compartidos entre las variaciones orbitrales de la Tierra Gentileza

Para estudiar la evolución de los datos, aplicó, entre otras técnicas, el Análisis Espectral Singular (SSA, por sus siglas en inglés). Este método permite descomponer una serie de datos y distinguir oscilaciones que se desarrollan a distintos ritmos. También utilizó medidas de dependencia no lineal para buscar asociaciones en las que un cambio en una variable no se traduzca necesariamente en un cambio proporcional en la otra. El investigador examinó la consistencia de los resultados mediante distintos procedimientos estadísticos.

En la escala de 2,5 a 3 años, el estudio detectó oscilaciones recurrentes tanto en los registros climáticos como en los astronómicos. Alrededor de los cuatro años, encontró asociaciones en una de las escalas características de variación de El Niño y La Niña. En intervalos de 8 a 16 años, identificó coincidencias más prolongadas que podrían ayudar a entender cómo varían estos fenómenos a lo largo de aproximadamente una década.

El Niño y las variaciones cíclicas Gentileza

Esos intervalos describen ritmos presentes en las series estudiadas. La aparición de cada episodio sigue una periodicidad irregular. La investigación se inscribe en la astroclimatología, que estudia posibles vínculos entre variables astronómicas y procesos del clima terrestre. En este caso, explora si la posición de la Tierra respecto del Sol puede aportar información adicional a la que surge del estudio de las interacciones entre el océano y la atmósfera.

La posibilidad de calcular con precisión las variables astronómicas para años futuros permitió extender hasta 2030 la reconstrucción de algunas oscilaciones climáticas de varios años. Hacia el final del período, tanto el índice climático como las variables orbitales evaluadas alrededor de los equinoccios convergen hacia una fase positiva. En los registros históricos que examinó Chinni, ese estado de fondo estuvo asociado con períodos favorables al desarrollo de El Niño.

Para el tramo 2025-2030, la reconstrucción muestra que la oscilación de unos 11 a 13 años entra en una fase positiva sostenida. La de 2,5 a 3 años presenta dos máximos, uno en 2026-2027 y otro hacia 2029-2030. Esos máximos corresponden a la oscilación reconstruida por el estudio. A partir de ambas señales, el comunicado plantea una posible “predominancia de El Niño” durante el período.

En el Litoral se dieron anegamientos Gza. Gastón Giqueaux

El análisis contempla dos formas que podría tomar ese escenario. Una es una fase cálida prolongada. La otra es que se produzcan dos episodios de El Niño, separados por un evento de La Niña o por una fase neutra de transición. “Se trata de una hipótesis que deberá contrastarse oportunamente con nuevas observaciones”, señala la Universidad Austral.

El estudio identificó asociaciones estadísticas y queda por establecer si existe un mecanismo físico que explique una relación causal directa. Entre las líneas que podrían investigarse figuran la gravitación de Newton, los efectos de marea a gran escala y otras configuraciones gravitacionales similares. Los nuevos registros, las simulaciones y los modelos climáticos permitirán poner a prueba esas hipótesis. Si las asociaciones se confirman y se identifican los mecanismos involucrados, las variables astronómicas podrían incorporarse como un recurso complementario para estudiar la evolución de El Niño y La Niña.