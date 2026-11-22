En el marco de la reunión de diálogo convocada por la Fundación Barbechando en torno a la resolución 1115 de la Unión Europea (EUDR), pudimos analizar en profundidad una problemática que hoy afecta de lleno al corazón de nuestra producción ganadera. Ante todo, corresponde destacar el enorme trabajo de quienes llevan adelante las gestiones en la búsqueda y apertura de nuevos mercados para los productos agropecuarios. Agradezco el acompañamiento y el compromiso de funcionarios como el secretario de Relaciones Económicas Internacionales y el subsecretario de Mercados Agropecuarios y Negociaciones Internacionales.

Sin embargo, la causa del malestar actual de los productores ganaderos es tan clara como preocupante, y Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) lo expresa con total contundencia.

Hace muy poco tiempo el novillo de exportación tenía un valor; hoy, paradójicamente luego de haber logrado un acuerdo de baja de aranceles con la Comunidad Europea, su precio en el mercado es menor.

La razón de esta distorsión radica en los rechazos arbitrarios de las certificadoras sobre animales perfectamente aptos y en los consecuentes descuentos de precios aplicados por los frigoríficos ante dichos rechazos. Esto pone en evidencia una contradicción inaceptable: una excelente gestión del gobierno nacional orientada a abrir mercados y lograr mejores precios para nuestra producción termina teniendo en el bolsillo del productor un resultado exactamente inverso al esperado.

Quienes conocemos el campo sabemos perfectamente que la solución no pasa por estatizar esa certificación. Hoy contamos con un gobierno nacional aliado de la producción, pero el kirchnerismo nos enseñó el daño profundo que causa la intervención de un Estado que ve al sector agropecuario como un enemigo o una caja. Pero tampoco podemos caer en el simplismo de decir “ustedes querían acordar entre privados, ahora no podemos hacer nada”.

El Estado debe brindar el marco institucional adecuado para que los acuerdos entre privados funcionen con transparencia y equidad, y ese marco se construye a través de las leyes y su correcta reglamentación desde el Poder Ejecutivo.

Entre 2015 y 2019, durante la gestión de Cambiemos, se alcanzó un gran logro en materia ganadera: dejaron de existir dos mercados diferenciados de terneros de invernada para unificarse en uno solo.

"El Estado debe brindar el marco institucional adecuado para que los acuerdos entre privados funcionen con transparencia y equidad, y ese marco se construye a través de las leyes y su correcta reglamentación desde el Poder Ejecutivo" ESV

En aquel momento dejó de haber un precio “con caravana” y otro “sin caravana”, permitiendo que todos los terneros tuvieran destino de exportación en igualdad de condiciones. El peligro actual es que retrocedamos a épocas previas de fragmentación y castigo al productor, y está muy claro que la intención de este Gobierno no es esa.

Situación

Hoy es inútil detenerse a quejarse de las imposiciones medioambientales exigidas por la Unión Europea —regulaciones diseñadas desde el cemento por quienes desconocen la realidad de quienes pisan el pasto todos los días—, porque son reglas externas ya establecidas.

La sede de la Unión Europea en Bruselas, el 12 de mayo del 2026. (AP foto/Virginia Mayo) Virginia Mayo - AP

Nuestro verdadero desafío interno es encontrar el marco normativo para que la libertad de mercado y la desburocratización de trámites conduzcan a lo que tanto los productores como este Gobierno buscan: que los productos de toda la cadena ganadera tengan el valor que realmente merecen según su calidad y el esfuerzo invertido en ellos.

El autor es diputado nacional por Entre Ríos