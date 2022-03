Retenciones: el día que Julián Domínguez prometió no cerrar exportaciones

Pasaron menos de dos semanas desde que el Ministerio de Agricultura, Julián Domínguez, prometió al campo que el Gobierno no iba a afectar las ventas al exterior ante la escalada de los precios de los granos ni subir los derechos de exportación. Este domingo, esas palabras se desvanecieron.

El 2 de marzo, durante una conferencia de prensa organizada en la sede de su cartera, Domínguez advirtió: “No va a haber cierre de exportaciones y no va haber aumento de retenciones. Son decisiones que el Presidente definió como eje de trabajo y son tareas que me delegó. Hay que despejar incertidumbres y miedos, estamos muy seguros de lo que estamos haciendo”, indicó el funcionario en ese momento. Inclusive, el viernes pasado, cuando circularon rumores de incrementos de los derechos de exportación al doble para trigo y maíz -hoy tributan 12%- voceros de Domínguez se encargaron de negar cualquier incremento de la carta de las retenciones.

“Incluso con la sequía que tenemos, le hemos presentado al Presidente que aun con las pérdidas de rendimiento que hemos tenido el escenario más conservador es que la Argentina va a exportar en dólares la misma cantidad que en 2021. Y en un escenario altamente favorable de los comodities, la Argentina va a exportar por US$5000 millones más de lo que habíamos exportado en 2021, aun con menor producción. Ese esquema se mantiene, no hay ninguna situación que nos indique que ese escenario ha cambiado. De hecho estamos teniendo precios que nunca hemos tenido. Otros funcionarios tiene el derecho a opinar pero este Ministerio cuida el interés de los productores. Lo he dicho claramente, que el productor no puede ser la variable de ajuste”, había enfatizado Domínguez.

Pero este domingo, tras tensiones internas en el Gobierno, Agricultura publicó una resolución que estableció lo opuesto a lo que había prometido el ministro.

Este domingo el Gobierno suspendió las exportaciones de harina y aceite de soja, dos de los principales productos de exportación de la Argentina en valor, que el año pasado trajeron al país US$12.105 millones y 7101 millones de dólares, respectivamente. La medida se conoció a través de una orden de la Subsecretaría de Mercados Agropecuarios del Ministerio de Agricultura que conduce Domínguez.

Según trascendió, la decisión se tomó para subir las retenciones en ambos subproductos, que tributan un 31%, al 33% al igual que paga el grano de soja. Con esta suba de las alícuotas, el Gobierno recaudaría US$410,2 millones extra con estos dos subproductos.

La última semana, en Expoagro, Domínguez hizo una fuerte defensa del campo, con lo cual en ámbitos de la producción sorprendió la medida tomada hoy con el cierre “hasta nuevo aviso” del registro para exportar harina y aceite de soja. En un muy buen clima de negocios, Expoagro dejó negocios por US$1500 millones. Paradójicamente, en marzo de 2008, luego de una exposición también con mucha actividad y en medio de precios de los granos también tonificados, a los pocos días el Gobierno subió retenciones con la resolución 125 dando origen a una pelea con el campo que duró cuatro largos meses.

Informe de Fernando Bertello y Mariana Reinke