El Gobierno promete no cerrar las exportaciones ante la escalada de los precios de los granos

En medio de un contexto internacional complejo, con una gran volatilidad y fluctuaciones en los precios de los granos, el Gobierno aseguró que no se tomarán medidas drásticas ni habrá restricciones en la comercialización de las commodities agroindustriales. Así lo expresó el ministro de Agricultura, Julián Domínguez, en una conferencia de prensa organizada en la sede de su cartera.

Si bien reiteró que la carne, el trigo y el maíz son “bienes culturales” de consumo popular y que existe un escenario global ajeno que no se puede manejar y que eso repercute en el mercado interno, destacó su decisión de que se exporte más. Señaló que es él quien decide la política agropecuaria en la Argentina.

“No va a haber cierre de exportaciones y no va haber aumento de retenciones. Son decisiones que el Presidente definió como eje de trabajo y son tareas que me delegó. Hay que despejar incertidumbres y miedos, estamos muy seguros de lo que estamos haciendo”, indicó.

“Incluso con la sequía que tenemos, le hemos presentado al Presidente que aun con las pérdidas de rendimiento que hemos tenido el escenario más conservador es que la Argentina va a exportar en dólares la misma cantidad que en 2021. Y en un escenario altamente favorable de los commodities, la Argentina va a exportar por US$5000 millones más de lo que habíamos exportado en 2021, aun con menor producción. Ese esquema se mantiene, no hay ninguna situación que nos indique que ese escenario ha cambiado. De hecho estamos teniendo precios que nunca hemos tenido. Otros funcionarios tiene el derecho a opinar pero este Ministerio cuida el interés de los productores. Lo he dicho claramente, que el productor no puede ser la variable de ajuste”, enfatizó Domínguez.

Sin embargo, dijo que, frente a una coyuntura mundial como la invasión a Ucrania, la cadena necesita una atención especial. En este sentido, mientras se desarrollaba la conferencia, en otra sala cercana al Salón Gris se llevaba a cabo una reunión de la Mesa de Trigo, que fue solicitada por la industria molinera, por la falta de oferta de trigo, según alertó ese sector.

“Por ejemplo, hoy las molinerías están teniendo dificultades para hacerse de la materia prima y debemos garantizar que tengan la provisión de unas 500.000 toneladas al mes. Vamos a trabajar en estas contingencias, producto de un escenario de altísima volatilidad. Bienvenido los precios altos, pero veamos cómo hacia adentro ordenamos las cosas”, sostuvo.

Por otro lado, indicó que el programa de trabajo de la cartera agrícola para este año será el estar “muy atentos” a lo que pase en el plano internacional.

“Ver las oportunidades de negocio que tenemos, qué producción tenemos para ofrecer al mundo, profundizando la estrategia de relacionamiento. Para la comercialización de nuestros productos, la agenda internacional de nuestro Ministerio estará concentrada en los temas y destinos que planteen nuestros agregados agrícolas. Nuestra política tiene mucho de la evaluación de los mercados internacionales, el comportamiento de los precios y de cooperación”, afirmó.

Por su parte, Alonso Ferrando, agregado agrícola en Rusia y presente en la reunión, destacó que, si bien el comercio entre ambos países es bastante bajo, donde el año pasado se exportó de productos agropecuarios por US$680 millones, hay un panorama muy complicado.

“Los puertos europeos como ser Rotterdam y Hamburgo están cerrados para Rusia. Hay problemas de logística y de pagos por los bancos sancionados. Los productos que se iban a enviar no se van a mandar; pero los que ya están en el mar habrá que ver cómo se paga o cómo se redirecciona. En cuanto a la importación de fertilizantes desde Rusia puede haber un impacto importante por precios, stocks y distribución”, detalló.

Teniendo en cuenta que Paraguay decidió dejar de enviar carne a Rusia, en el Ministerio indicaron que no dejarán de exportar ese producto como sanción. “La Argentina no lo hizo en 2014 cuando fue lo de Crimea. Uno no puede cuestionar la política exterior de otro país, pero restringir la exportación de alimentos en cualquier situación, como represalia a una mala decisión de política exterior de un país, no sería algo que aconsejaría a mi Cancillería”, remarcaron en Agricultura.

Ganadería

Para Domínguez, el impacto de los incendios y la sequía en la actividad ganadera en Corrientes no es un tema menor. “Tenemos un equipo trabajando allí. La demanda es enorme. Es la segunda fábrica de terneros del país. Todo lo que teníamos pensado con el Plan GanAr para crecer en ganadería se nos alteró con el tema Corrientes”, detalló.

En este sentido, los funcionarios del Ministerio ya prevén que el desastre productivo puede afectar el plan de exportación, por lo que irán monitoreando los volúmenes de producción para evitar las tensiones de precios en el mercado interno. “La única manera de disipar estas tensiones entre el mercado interno y la exportación es crecer un 20% de la producción de carne, unas 600.000 toneladas”, indicaron en Agricultura.

Si bien desde meses atrás, por la sequía y la falta de pasto, hubo un adelanto de zafra, donde los productores venían haciendo una gran liquidación de vacas de las categorías D y E (son categorías de vacas viejas para China), según los datos que maneja la cartera, el mayor impacto va a estar en el 2023. “Se va a tener un año bastante más restringido en volúmenes de stocks”, dijeron.

A pesar de ello, Domínguez recalcó su intención de “exportar todo lo que se pueda”.

“Nuestro objetivo es que se mantenga el nivel de exportación del año anterior. Me encantaría ser el ministro del millón de toneladas de exportación de carne. Pero aun no sabemos cuál será el impacto del desastre productivo de Corrientes porque la sequía va a continuar entrado el invierno”, señaló. Dijo que se acordó con la industria exportadora ventas al exterior por 160.000 toneladas de carne bovina para el primer cuatrimestre. Asimismo, destacó que se está trabajando en un convenio con el Gobierno de Israel para exportar y garantizar 30.000 toneladas de carne kosher por año: “Está hecho el borrador y está a punto de consolidarse”.