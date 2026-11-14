Retenciones: el fallo de la Corte que reabre una discusión pendiente entre el campo y el Estado

Hay decisiones judiciales cuya importancia supera a las empresas involucradas. El reciente desenlace del conflicto entre Louis Dreyfus Company (LDC) y la Aduana es una de ellas. No solo por la devolución de derechos de exportación que había reclamado la compañía, sino porque vuelve a plantear una pregunta decisiva para el agro argentino: ¿quién puede fijar las retenciones y bajo qué límites?

El caso nos lleva a 2007 y 2008, años en los que se modificaron los derechos de exportación mediante resoluciones del Poder Ejecutivo. Entre ellas aparece la recordada resolución 125, que estableció un esquema de retenciones móviles y desencadenó uno de los mayores conflictos entre el campo y el Gobierno. Casi dos décadas después, aquella discusión reaparece desde los tribunales.

La empresa cuestionó los importes abonados bajo determinadas disposiciones de esos años. Su planteo era que los incrementos no contaban con el respaldo legislativo necesario. En mayo de 2025, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal le dio la razón y dispuso la devolución de las diferencias reclamadas, con intereses.

El argumento central es sencillo de comprender, aunque sus consecuencias sean profundas: los derechos de exportación son impuestos y, como tales, deben respetar el principio constitucional según el cual corresponde al Congreso establecer tributos. El Ejecutivo puede ejercer facultades que la ley le atribuya, pero no sustituir sin límites la decisión legislativa.

La Aduana llevó la controversia ante la Corte Suprema. El 5 de noviembre de 2026, el máximo tribunal rechazó el recurso mediante una decisión procesal, por lo que quedó firme el fallo de Cámara. Es importante ser precisos: la Corte no desarrolló una nueva doctrina sobre las retenciones ni volvió a examinar el fondo de la cuestión. La interpretación sustantiva corresponde a la sentencia de Cámara, ahora firme para este caso.

El argumento central es sencillo de comprender, aunque sus consecuencias sean profundas: los derechos de exportación son impuestos y, como tales, deben respetar el principio constitucional según el cual corresponde al Congreso establecer tributos Getty Images

¿Por qué debería interesarle este resultado a un productor que nunca litigó contra la Aduana? Porque las retenciones inciden en el precio que recibe por sus granos. Aunque el exportador sea quien ingresa formalmente el derecho, su costo se incorpora a la formación del precio de compra y termina repercutiendo en distintos eslabones de la cadena. El efecto económico puede llegar al campo mucho antes de que aparezca una discusión judicial.

Una campaña agrícola se planifica con meses de anticipación. Se compran semillas y fertilizantes, se contratan labores, se financian insumos y se asumen riesgos climáticos y comerciales. Cuando las condiciones tributarias cambian de manera inesperada, también cambia el resultado esperado de esas decisiones. En ganadería y agroindustria, donde los proyectos suelen demandar varios años, la necesidad de estabilidad es todavía mayor.

Por eso, la seguridad jurídica no es una abstracción reservada a los abogados. Es parte de la ecuación económica. Una alícuota puede ser elevada o reducida, pero para decidir una inversión también importa saber quién está autorizado a modificarla, con qué fundamentos y durante cuánto tiempo regirá.

El fallo, sin embargo, no habilita conclusiones apresuradas. No declara inconstitucionales todas las retenciones ni abre una devolución automática para cualquier productor. Se refiere a normas, operaciones y períodos determinados, dentro de un expediente promovido por una empresa exportadora. Además, quien soporta económicamente el tributo no necesariamente tiene la misma posición jurídica que quien lo ingresó ante la Aduana.

Esta diferencia es esencial. La repercusión del impuesto sobre el precio de los granos explica su impacto sectorial, pero no convierte por sí sola a cada productor en titular de un crédito exigible al Estado. Cualquier eventual reclamo requiere estudiar pagos, legitimación, plazos y antecedentes específicos.

El episodio LDC deja así dos enseñanzas distintas. La primera es jurídica: en este litigio quedó firme una sentencia que puso límites a determinados incrementos de derechos de exportación. La segunda es económica: la previsibilidad fiscal es un insumo de la competitividad agroindustrial

La discusión de fondo tampoco consiste en negar al Estado la posibilidad de aplicar derechos de exportación. Se trata de exigir que su creación y modificación respondan a reglas constitucionales claras. Las urgencias fiscales pueden explicar una decisión política, pero no reemplazan los procedimientos necesarios para darle validez.

La historia de las retenciones muestra, además, un problema recurrente: instrumentos presentados como respuestas a circunstancias extraordinarias terminan integrándose de manera estable a la recaudación. Esa permanencia contrasta con la volatilidad de las reglas que los regulan y dificulta la planificación empresaria.

La Argentina necesita aumentar su producción y sus exportaciones. Para ello hacen falta tecnología, infraestructura, financiamiento y mercados, pero también un marco tributario que permita proyectar resultados. Una planta de procesamiento, una inversión en riego o una ampliación ganadera no se decide mirando únicamente la próxima cosecha.

El episodio LDC deja así dos enseñanzas distintas. La primera es jurídica: en este litigio quedó firme una sentencia que puso límites a determinados incrementos de derechos de exportación. La segunda es económica: la previsibilidad fiscal es un insumo de la competitividad agroindustrial.

Sería un error presentar el desenlace como el fin de las retenciones. También lo sería reducirlo a una controversia antigua entre una exportadora y la Aduana. El interrogante sigue vigente: cómo construir una política tributaria que, aun cuando demande esfuerzos al sector productivo, se apoye en normas legítimas, transparentes y duraderas.

El campo puede adaptarse a muchas condiciones adversas: lo que resulta más difícil es invertir cuando las reglas pueden cambiar sin previsibilidad. El verdadero debate no es solamente cuánto aporta la agroindustria al Estado, sino cómo se decide ese aporte. Y esa respuesta es decisiva para recuperar la confianza de quienes producen, generan empleo y exportan.

El autor es socio de Tristán y Asociados