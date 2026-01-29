Retiros voluntarios: se activó un plan para reducir el personal del INTA

En medio de la expectativa que se generó por el plan para una reforma estructural del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), el Consejo Directivo (CD) del organismo aprobó hoy una serie de medidas clave que forman parte del proceso de reestructuración. Entre los puntos centrales se habló de definir el lanzamiento de un programa de retiros voluntarios que podría empezar a regir a partir del 1° de marzo próximo. En rigor, el Consejo Directivo instruyó a la Dirección General de Administración (DGA) que elabore el plan y lo eleve al CD para su análisis y eventual aprobación en la próxima reunión.

Desde entidades que integran el Consejo manifestaron, trascendió, su preocupación por la posible pérdida de cuadros técnicos formados dentro del INTA, y por ese motivo solicitaron que el esquema de retiros se instrumente a través de un programa específico, con el objetivo de que la medida no afecte el funcionamiento ni el rol técnico del organismo.

De acuerdo con los números que maneja la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), el INTA tiene 5791 empleados: la intención del Gobierno sería recortar 1700 puestos. Entre bajas, retiros voluntarios, cesantes, renuncias y jubilaciones, suman 878 las bajas hasta la fecha desde que asumió esta nueva gestión.

El Gobierno busca poner en funcionamiento un plan de achique en el INTA INTA

Julieta Boedo, delegada de ATE, señaló: “Para nosotros, el panorama del retiro voluntario es alarmante, porque una vez conocido el saldo de ese proceso, tendremos que estar alertas respecto de si se avanzará con nuevas bajas, despidos u otras medidas”.

A finales del año pasado, el presidente del INTA, Nicolás Bronzovich, junto a otros representantes de la Secretaría de Agricultura, presentó un plan de achique del ente a la Mesa de Enlace. Se trataba de una hoja de ruta organizada en siete ejes generales y con una agenda de trabajo que se extendería hasta abril de 2026. El plan incluye la revisión de más de 200 programas y líneas de trabajo para definir continuidades, reformulaciones o cierres y una reorganización de la estructura interna.

Ese programa oficial propone revisar los 15 centros regionales actuales y avanzar hacia su fusión en cuatro o cinco macrorregiones administrativas, además de evaluar el funcionamiento de estaciones experimentales y agencias para detectar superposiciones y trabajar la eficiencia operativa, sin definir cierres automáticos. También está la intención de dar de baja a todas las cooperadoras vinculadas al INTA, aunque sin precisiones operativas adicionales por el momento, según se conoció.

De acuerdo con el plan del Gobierno, el INTA AMBA quedaría a disposición de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE)

Respecto de las tierras, se identificaron siete predios que el Gobierno busca vender. Uno de ellos corresponde al AMBA y quedaría a disposición de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), con destino aún no definido. Los otros seis predios deberán ser previamente evaluados por los Consejos Regionales y se ubican en las regiones de Catamarca; Chaco-Formosa; Buenos Aires Norte; Mendoza; Patagonia Norte y Santiago del Estero. En estos casos, se anticipó un mecanismo similar al del AMBA, que incluiría traslados de personal y se aclaró que varios de los terrenos son campos anexos.

Vale recordar que el Gobierno busca la “desafectación” de 33.836 hectáreas que, según una auditoría oficial, se encuentran actualmente “en desuso”. Según se detalló en un documento al que tuvo acceso LA NACION, los campos en cuestión han sido “debidamente analizados y se encuentran sin utilidad para fines de experimentación, además de reunir las condiciones dominiales necesarias para proceder a su desafectación”. El documento detalló que se han detectado aproximadamente 42.000 hectáreas, que se encuentran actualmente sin destino a actividades de experimentación ni de producción.

El Consejo Directivo del INTA está integrado por representantes del Estado y de organizaciones del sector agropecuario y del ámbito académico. Incluye a Nicolás Bronzovich (presidente) y Carlos Alberto Vera (vicepresidente) en representación del Gobierno y a varios vocales como Gustavo Tettamanti (Federación Agraria Argentina), Juan Manuel Bautista (Sociedad Rural Argentina), Jorge Omar Dutto (Facultades de Agronomía), Martín Tuculet (CREA) y Juan Patricio Hutak (Coninagro). Faltan las designaciones de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) y por las Facultades de Veterinaria: ambas ternas ya fueron enviadas, pero no han sido elegidas por el Gobierno.