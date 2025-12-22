“Me voy preocupada”: el Gobierno le presentó a la Mesa de Enlace un plan de reforma del INTA

En medio de los cambios que busca impulsar el Gobierno en el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), funcionarios nacionales, encabezados por el secretario de Agricultura, Sergio Iraeta, y el secretario de Coordinación de Producción, Pablo Lavigne, presentaron formalmente a la Mesa de Enlace un documento con una hoja de ruta para reformar el organismo. Se abrió una mesa de trabajo para discutir los puntos. Se trata de siete ejes generales con cambios estructurales en el ente. Ante una consulta de este medio, en Agricultura declinaron hacer comentarios.

Según pudo saber este medio, los representantes del Gobierno plantearon la implementación de un plan de retiro voluntario para el personal del INTA. Se aclaró que la propuesta aún está en elaboración y debe ser evaluada con el área del Ministerio de Economía. Además, se propuso revisar más de 200 programas y líneas de trabajo, para determinar cuáles continúan, se reformulan o se cierran. En este punto se mencionó el posible cierre de algunos programas específicos, lo que generó un debate.

En la reunión estuvieron Andrea Sarnari, presidenta de Federación Agraria Argentina (FAA); Lucas Magnano, presidente de Coninagro, y Nicolás Pino, presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA). Carlos Castagnani, titular de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), no asistió por la falta de definiciones del Gobierno sobre la designación de su representante en el INTA. En tanto, del lado de los funcionarios, además de Iraeta y Lavigne estuvieron Nicolás Bronzovich, presidente del INTA, y Carlos Alberto Vera, vicepresidente.

En diálogo con LA NACION, Sarnari señaló que el Gobierno puso sobre la mesa un documento con siete ejes de reforma estructural. Aunque no se firmaron decisiones ejecutivas en el acta final, se estableció una agenda de trabajo con plazos tentativos hasta abril de 2026 para analizar cada punto. El tema más inminente es la apertura de retiros voluntarios. “Nos informaron que están trabajando sobre una propuesta, que casi la tienen lista, pero no nos trasladaron ni plazos ni propuesta económica”, dijo.

Andrea Sarnari, presidenta de la Federación Agraria Argentina (FAA) Fabián Malavolta

El punto de mayor fricción es la reestructuración de los Centros Regionales. El plan oficial propone eliminar las 15 regionales actuales para fusionarlas en “cuatro o cinco macrorregiones” administrativas. “Nosotros defendemos la territorialidad. La eliminación de los 15 centros regionales va a generar muchísimo ruido”, advirtió la titular de la FAA, quien agregó que teme que la centralización administrativa derive en “una retirada del INTA del territorio”. Además, se planteó la revisión del funcionamiento de las estaciones experimentales y agencias, con la idea de evaluar superposiciones, eficiencia operativa y pertinencia de los trabajos que se realizan, sin definir cierres automáticos y con análisis caso por caso.

Otro eje central fue el relevamiento de tierras improductivas para su eventual venta o desafectación. Vale recordar que el Gobierno busca la “desafectación” de 33.836 hectáreas que, según una auditoría oficial, se encuentran actualmente “en desuso”.

Según se detalló en un documento al que tuvo acceso LA NACION, los campos en cuestión han sido “debidamente analizados y se encuentran sin utilidad para fines de experimentación, además de reunir las condiciones dominiales necesarias para proceder a su desafectación”. El documento detalló que se han detectado aproximadamente 42.000 hectáreas, que se encuentran actualmente en “desuso”, sin destino a actividades de experimentación ni de producción.

A lo largo del encuentro, se planteó realizar un relevamiento de tierras productivas e improductivas, sin decisiones tomadas sobre ventas o cesiones, y con el compromiso de hacerlo con participación territorial y regional. Sarnari aclaró que la FAA comenzó su propio relevamiento en el centro del país y que, hasta el momento, “no muestra tierras improductivas”, aunque reconoció que falta auditar el NEA y el NOA.

El plan también incluye la revisión de las cooperadoras, con la posibilidad de cerrar aquellas que no funcionen correctamente, y un análisis exhaustivo de las líneas de investigación. En este punto, la FAA marcó una línea roja en defensa del Centro de Investigación para la Agricultura Familiar (CIPAF), cuya continuidad consideran “impensable no conservar”.

“Me voy preocupada, porque me parece que hay un claro intento de reducir administrativamente y que, abajo, esa reducción administrativa puede significar una retirada del INTA del territorio y de la cercanía con los productores. Habrá que trabajar mucho para buscar consensos y para que eso no suceda. Me parece bien una reunión informativa, de diálogo, pero el Consejo Directivo tiene mucho para trabajar”, aseguró Sarnari.

En rigor, observó que se habló de una modificación de la estructura organizativa, que implica una revisión del organigrama interno para “eficientizar” el manejo. Según se aclaró, esto busca reordenar puestos y funciones sin que implique necesariamente despidos directos (fuera de los retiros voluntarios).

Lo que dijo la Rural

En tanto, para el presidente de la Rural, lo que ocurre hoy en el INTA es la puesta en marcha de un proceso de reorganización administrativa que el organismo venía discutiendo desde hace tiempo y que ahora comenzó a ordenarse con una agenda concreta. Según explicó, en la reunión se habló de rever la estructura general, fijar plazos de trabajo y dejar en manos del Consejo Directivo la definición de los tiempos y del alcance de los cambios. “Fue una buena reunión, porque el Gobierno no impuso nada, sino que planteó una hoja de ruta”, destacó Pino.

Nicolás Pino, presidente de la Rural Sociedad Rural Argentina (SRA)

Respecto de la estructura territorial, Pino descartó que se haya hablado de cierres automáticos y sostuvo que el debate giró en torno a poner en análisis los 15 centros regionales, así como el funcionamiento de las estaciones experimentales. “No se habló de eliminar centros, sino de ponerlos a discusión y análisis para ver cómo se puede eficientizar el manejo interno y administrativo del INTA”, afirmó. En ese marco, también se planteó la revisión de más de 200 programas y líneas de trabajo, para evaluar cuáles siguen vigentes y cuáles requieren ajustes.

En términos generales, el titular de la SRA se mostró conforme con el clima del encuentro y con el rumbo del proceso. “Me quedé bien; veo buena voluntad de los consejeros y reciprocidad con los funcionarios del Gobierno”, aseguró. Para Pino, se trata de una discusión lógica para un organismo con más de 70 años de historia: “Hay que eficientizar y ahorrar donde hoy no tiene mucha razón de ser, pero sin que desaparezca la presencia del INTA en las zonas productivas”.