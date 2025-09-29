Reunión: el campo le reclamó al Gobierno por retenciones cero de manera definitiva

El Gobierno le explicó a la Mesa de Enlace por qué se tomó la medida de la suspensión de las retenciones y cómo fue durante los tres días que estuvo en vigor. Además, anunció que se retomarán las obras de dragado en un tramo del río Salado que se encuentra frenado. Fue en un encuentro que funcionarios mantuvieron esta tarde con los dirigentes del campo. Del gobierno nacional estuvieron Sergio Iraeta, secretario de Agricultura; Juan Pazo, director de ARCA, y Pablo Lavigne, secretario de Coordinación de Producción, entre otros. El campo respondió que debe haber “previsibilidad” y medidas permanentes.

El encuentro había sido pautado para hablar sobre la situación en el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), pero en el medio del encuentro se coló la polémica que se generó en torno del abrupto final de los derechos de exportación en los últimos días.

Tras el encuentro, Nicolás Pino, presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), dijo que se habló de la convocatoria por el INTA y “surgieron temas de la medida tomada por el Gobierno con respecto a los derechos de exportación y cómo se fue desarrollando esa medida”.

Carlos Castagnani (CRA), Andrea Sarnari (FAA), Juan Pazo (ARCA), Sergio Iraeta (Agricultura), Pablo Lavigne (Coordinación de Producción), Nicolás Pino (SRA) y Lucas Magnano (Coninagro)

Ante una consulta sobre si se fueron conformes con las explicaciones, Pino señaló: “Nos explicaron cómo se tomó la medida, cuál era el fin, en definitiva un fin, por supuesto, de liquidación de divisas, pero enfocado también en función de que los productores podamos recibir el beneficio de esa medida”. Precisó, ante una pregunta sobre si se retiraron conformes: “Entiendo que sí”.

Nicolas Pino: “Nos explicaron cómo se tomó la medida, cuál era el fin, en definitiva un fin, por supuesto, de liquidación de divisas, pero enfocado también en función de que los productores podamos recibir el beneficio de esa medida” Camila Godoy

Agregó que “con precio” los productores recibirían ahora el impacto de la medida del Gobierno. Hoy la soja disponible subió $20.000 versus el viernes pasado y cerró a $475.000 por tonelada.

“El planteo que hicimos es que cualquier baja de impuestos en un contexto como en el que estamos, donde la rentabilidad del productor es muy ajustada, claramente viene bien y es necesaria. Pero también necesitamos previsibilidad y reglas claras. Lo hemos sostenido y hoy fue uno de sus planteos, dada esta medida transitoria que, efectivamente, no ha llegado con todo el beneficio al productor, o que falta mucho para que llegue; necesitamos que sea una planificación más estructurada y a largo plazo", dijo Andrea Sarnari, presidenta de Federación Agraria Argentina (FAA).

Andrea Sarnari, presidenta de FAA Camila Godoy

“De parte de los productores claramente quedamos un poco desorientados con una medida tan pronto se agotó el cupo que había para retenciones cero. Esa fue nuestra propuesta hoy, nuestro pedido concreto como Mesa de Enlace: que las medidas se tomen de manera permanente y definitiva”, agregó.

Sarnari apuntó que el Gobierno planteó en el encuentro que había sido “una medida extraordinaria pensada en un contexto económico de la Argentina de urgencia, pero que el objetivo sigue siendo ese [por retenciones cero]”. Agregó: “Seguiremos trabajando para que suceda; es lo que necesita el sector”.

En este contexto, los dirigentes se llevaron una buena noticia: se reactivará el dragado de un tramo de 30 kilómetros que estaba frenado en el río Salado, entre la ruta 205, en Roque Pérez, y el puente que une Ernestina con Elvira, entre los partidos de 25 de Mayo y Lobos. Este tramo había sido frenado por el Gobierno en febrero último.

“Nos anunciaron que se inician las obras del Salado, que es una muy buena noticia para nosotros, teniendo en cuenta el añejo reclamo que tienen estas obras y el impacto que tienen en una provincia tan importante como la de Buenos Aires”, dijo Lucas Magnano, presidente de Coninagro.