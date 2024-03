Escuchar

SAN NICOLÁS - Durante la primera jornada de Expoagro edición YPF Agro, el Gobierno, a través de la Secretaría de Agricultura, recibió en la muestra a ministros y funcionarios del Consejo Agropecuario del Sur (CAS), que integran la Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile y Bolivia. En este encuentro se acordó colaborar en la creación de parámetros regionales que permitan medir las emisiones de gases de efecto invernadero, reflejando así las particularidades y beneficios de los sistemas productivos de la región para posteriormente presentarlos a nivel internacional.

También se ratificó el compromiso de mantener las manifestaciones en contra de las restricciones que la Unión Europea pretende aplicar con el Pacto Verde a partir de 2025. Por otra parte, se destacó el apoyo continuo a las labores de los grupos de trabajo para el pacto Mercosur-Unión Europea.

Además, la reunión en Expoagro tuvo la particularidad de que Fernando Vilella, secretario de Agricultura, asumió por dos años como presidente de la organización en representación de la Argentina. Del encuentro participaron el ministro de Agricultura de Chile, Esteban Valenzuela; el ministro de Agricultura y Ganadería de Paraguay, Carlos Giménez; el ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca de Uruguay, Fernando Mattos, y el secretario Ejecutivo adjunto del Ministerio de Agricultura y Ganadería de Brasil, Cléber Oliveira Soares, en representación del ministro Carlos Fávaro.

Un momento de la reunión del CAS Sagyp

Tras la reunión, en diálogo con LA NACION, Agustín Tejeda, subsecretario de Mercados Agropecuarios, indicó que se realizó una declaración de trabajo conjunto en la elaboración de parámetros para medir las emisiones de gases de efecto invernadero. “Los parámetros predeterminados, que provienen del IPCC, no consideran las especificidades y realidades de nuestros sistemas productivos. Por lo tanto, por ejemplo, la siembra directa y un montón de nuestros paquetes tecnológicos ofrece numerosos beneficios ambientales que no son captados por los actuales parámetros de medición. Por eso es importante trabajar en conjunto regionalmente para tener parámetros regionales y poder presentarlos a nivel internacional”, dijo.

Además, señaló que acordaron abogar por una extensión en el plazo de implementación del Pacto Verde: “La Unión Europea presenta retrasos en sus labores y el reglamento entrará en vigor en 2025″.

Por otro lado, hicieron un análisis del estado de situación de la negociación con Europa, tras lo cual Tejeda detalló: “Acordamos seguir apoyando las tareas de los grupos de trabajo hasta junio. La negociación pensábamos concluirla el mes pasado, pero se perdió la ventana de oportunidad. Sobre todo por pedido de la Unión Europea, que decidió retrasarlas hasta junio”.

Además, emitieron una declaración en apoyo a la promoción de la Argentina a la candidatura de Luis Barcos, expresidente del Senasa, para ocupar el cargo de director General de la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA). “La OMSA, exOIE, tuvo presidencia francesa en los 100 años de historia. Ahora estamos promoviendo, por primera vez, un cambio de la dirección general. Nunca se le había presentado un candidato alternativo a Francia”, dijo.

El ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca de Uruguay, Fernando Mattos Sagyp

El viernes pasado cerró una conferencia ministerial de la Organización Mundial del Comercio (OMC) con pocos resultados en agricultura. De esto habló y, al respecto, dijo Tejeda: “La conferencia fue un fracaso, es el tercer año consecutivo en que no hay resultado en agricultura y en esta tampoco lo hubo en otros temas. El multilateralismo está en crisis, la organización no ha avanzado; no pudimos ponernos de acuerdo en un trabajo hacia delante. Por eso fue objeto de intercambio para analizar la situación y ver la mejor forma hacia delante”.

Con más de 20 años desde su creación, el CAS es el foro ministerial de consulta y coordinación de acciones regionales, integrado por los ministros de Agricultura de la Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. Tiene como objetivo fundamental definir las prioridades de la agenda agropecuaria y tomar posiciones sobre temas de interés regional con el fin de articular el desarrollo de las acciones acordadas.

