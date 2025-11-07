Rol protagónico: el campo impulsó la mejora de las exportaciones del tercer trimestre de 2025

CÓRDOBA.- En el tercer trimestre del año las exportaciones argentinas registran un cambio significativo en la velocidad de crecimiento y el campo tiene un rol protagónico junto con la energía. Después de un incremento interanual del 7,5% en julio, en agosto las operaciones externas se aceleraron 16,4% y, en septiembre, la tendencia se consolidó con un aumento de 16,9%. En ese mes, los productos primarios mostraron un salto interanual del 43%.

Un trabajo del Centro de Investigación en Negocios y Exportación (CIEN) que dirige Gustavo Scarpetta enfatiza que este desempeño refleja una “recuperación del aparato exportador, impulsada por un tipo de cambio algo más alto, mejores precios relativos y una demanda internacional más sólida en sectores específicos".

De confirmarse este desempeño, las exportaciones de este año terminarán convirtiéndose en las segundas en importancia de los últimos 20 años y una de las más altas de la historia.

Los productos primarios mostraron un salto interanual del 43% Marcelo Manera - LA NACION

En setiembre, último mes con datos oficiales, el mayor dinamismo se concentró en los productos primarios, que crecieron un 43% en la comparación interanual; le siguen Combustibles y Energía, con 25%. Las Manufacturas de Origen Agropecuario (MOA) -uno de los rubros más exportado- aceleraron 11,2%.

Hay que recordar que la eliminación temporal de retenciones en setiembre fue determinante para que los agroexportadores ingresaran ese mes US$7107 millones, la segunda cifra de la historia solo superada por setiembre de 2022, cuando el “dólar soja” impulsado por Sergio Massa marcó US$8120 millones.

La fuerte mejora en envíos al exterior de productos primarios confirma el impacto de la recuperación agrícola, mientras que la suba en combustibles está asociada al incremento de volúmenes exportados de Vaca Muerta y refinados. En los primeros nueve meses del año la mejora es de 7,5% contra igual período del 2024. Las operaciones con China subieron 29,3% pero con Brasil cayeron 4,9%.

Mercados

El mercado que empujó fuerte en el período analizado es India, con un crecimiento de 57,8% con una mayor demanda de harinas, aceites y alimentos. Para China el alza fue de 29,3% con una recuperación en los envíos de porotos de soja y proteínas animales. Las operaciones con Estados Unidos mejoraron 23,1% interanual de la mano de energía y las MOA.

El mercado que empujó fuerte en el período analizado es India, con un crecimiento de 57,8% con una mayor demanda de harinas, aceites y alimentos Amarita

Un destino que sobresale es África, donde las exportaciones pasaron de US$2166 millones en los primeros nueve meses del 2024 a US$2898 millones este año, con una expansión del 34%. Otra vez las MOA juegan un rol clave junto a las commodities agropecuarias. Destacan Nigeria con 182% de mejora; Kenia con un alza de 72%; Marruecos con 57% y Egipto con 14% de crecimiento interanual.

“Hay una diversificación geográfica en crecimiento de las operaciones -dice Scarpetta- especialmente hacia Asia y África, donde India juega un papel importante, y algunos países africanos deben entrar en el radar de las empresas exportadoras de nuestro país. El riesgo es el mal desempeño con Brasil puede afectar al sector industrial y a las exportaciones de mayor valor agregado”.