La industria espacial india empieza a despegar

El 10 de abril, Artemis II, una misión lunar estadounidense que llevó a cuatro astronautas más lejos de lo que los humanos habían viajado antes, amerizó de forma segura en el océano Pacífico. El próximo año, la Organización de Investigación Espacial de la India (ISRO) aspira a cumplir su propia ambición celestial. Su misión Gaganyaan buscará sumar a la India al reducido grupo de países —Estados Unidos, Rusia y China— que han logrado vuelos espaciales tripulados.

Ese objetivo no es tan fuera de este mundo como parece. En los últimos años, la India ha construido una próspera industria espacial comercial que trabaja estrechamente con la ISRO. Su éxito se debe en gran medida a tres personas.

La primera ya murió hace mucho: Jawaharlal Nehru, el primer ministro inicial de la India. Nehru tenía pasión por la ciencia —las grandes ciudades están llenas de planetarios con su nombre— y estableció el precursor de la ISRO en 1962, impulsado por Vikram Sarabhai, un destacado físico. A diferencia de las agencias de la Guerra Fría de Estados Unidos y la Unión Soviética, la de la India se dedicó a objetivos de desarrollo, como el monitoreo de los monzones. Desde entonces se ha convertido en un raro ejemplo de una institución gubernamental india ampliamente respetada.

Sin embargo, hasta 2020 el sector espacial de la India seguía siendo una industria incipiente. Un ecosistema limitado de empresas trabajaba con la ISRO, en su mayoría pequeños fabricantes que producían componentes para sus misiones. Los graduados del Instituto Indio de Ciencia y Tecnología Espacial (IIST), una universidad especializada, tenían pocas oportunidades fuera del sector público. Eso cambió gracias a Narendra Modi, el actual primer ministro de la India y la segunda figura clave. Su gobierno abrió el espacio al sector privado en 2020, creando IN-SPACe, una “ventanilla única” donde las empresas podían obtener licencias para todo tipo de actividades espaciales y acceder a la capacidad de lanzamiento de la ISRO. El gobierno estima que los ingresos totales de la industria espacial privada ya superan los 8.000 millones de dólares, con unas 400 startups, muchas fundadas por egresados del IIST.

18/10/2023 Prorotipo de cápsula para tripulación de la misión Gaganyaan. La India implementará su programa espacial para contar con una estación espacial propia en 2035 y el envío del primer astronauta de esta nacionalidad a la Luna para 2040. POLITICA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA ISRO ISRO - ISRO

El tercero es Elon Musk, el hombre más rico del mundo. Los cohetes reutilizables Falcon 9 desarrollados por SpaceX, la empresa que fundó y dirige, han reducido drásticamente el costo de lanzar satélites, haciendo viables más negocios basados en el espacio. Los aspirantes a magnates espaciales indios esperan que la salida a bolsa del coloso de Musk en algún momento de este año demuestre que la industria puede ser una inversión lucrativa. También esperan que una “mafia de SpaceX” de inversores y empleados enriquecidos reinvierta parte de sus ganancias en la India.

El país cuenta con varios polos espaciales. Uno está en Bangalore, desde hace tiempo un centro de la industria aeroespacial y de defensa: allí se establecieron laboratorios aeronáuticos poco después de la independencia, cerca de lo que había sido una base militar británica. Otro está en Chennai, cerca del sitio de lanzamiento de la ISRO. AgniKul Cosmos, una startup con sede en esa ciudad, quiere convertirse en un “taxi” para satélites (a diferencia de los “autobuses” de SpaceX). Utilizando impresoras 3D, planea construir cohetes reutilizables más pequeños que el Falcon 9, que podrían lanzarse desde donde el cliente lo desee y colocar su satélite en la órbita exacta requerida. El primer lanzamiento comercial está previsto para finales de este año.

Por ahora, el espacio significa principalmente defensa, dice Anirudh Sharma de Digantara. Su startup inicialmente se imaginó como un controlador de tráfico aéreo orbital, ayudando a clientes a monitorear el riesgo de colisiones de sus satélites con desechos. Pronto se dio cuenta de que sus láseres montados en satélites podían rastrear misiles en la Tierra tan fácilmente como basura espacial. Sus oficinas en Estados Unidos, con personal local y titulares de “green cards” con autorizaciones de seguridad, abastecen a varios contratistas de defensa estadounidenses. El sector de defensa de la India también ha desarrollado interés en la industria. El breve conflicto con Pakistán en 2025 mostró la necesidad de capacidades espaciales, dice Sharma. Según informes, China proporcionó a Pakistán imágenes satelitales durante el enfrentamiento.

Un cohete de la Agencia Espacial India (ISRO) despega con un satélite 5G de 6 toneladas en su interior, que liberó en la órbita baja terrestre (LEO) ISRO

El otro cliente clave es la ISRO. El gobierno indio quiere usar su programa espacial para impulsar aún más su industria espacial privada. Se inspira en Estados Unidos, donde SpaceX ganó el contrato con la NASA, la agencia espacial del país, para proporcionar el sistema de aterrizaje que pretende llevar nuevamente astronautas a la superficie de la Luna en una futura fase de la misión Artemis. Si Gaganyaan tiene éxito el próximo año, debería atraer mayor atención hacia las empresas que la respaldaron. Los objetivos de la India en el espacio pueden haber cambiado desde la época de Nehru, pero el desarrollo sigue siendo una parte importante del plan. El gobierno espera que el sector contribuya al ascenso de la India como potencia de manufactura avanzada. Está apuntando a la Luna —y bien podría lograrlo.