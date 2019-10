En Vera, en el norte de Santa Fe, un camino rural deteriorado

SANTA FE.- Después del fuerte rechazo de entidades del campo por un proyecto de ley que implica crear un fondo para caminos rurales, y que fue sancionado por la Cámara de Senadores de esta provincia, su impulsor, Alcides Calvo (PJ), aclaró que no se trata de aplicar una tasa ni un impuesto y que no es de carácter obligatorio. No obstante, la iniciativa, que pasó a Diputados, no sería tratada este año.

"Nadie, en Diputados, va a trabajar en este proyecto a esta altura de la gestión (que se renovará en diciembre). No creo que alguien quiera entorpecer el inicio de un nuevo gobierno en Santa Fe", aseguró a LA NACION el propio legislador.

Calvo integra la mesa chica de decisiones del gobernador electo, Omar Perotti, con el cual el peronismo volverá a conducir la provincia después de 12 años de administración socialista.

Según el legislador, el proyecto se inspiró "en el modelo que aplicó la provincia de Córdoba".

"A diferencia de lo que aquí sucede, ellos tienen los consorcios camineros y están encarando todo el tema de ripiado. Incluso, están buscando alternativas porque en su momento el gobierno nacional lanzó la idea de pavimentar algunos caminos rurales. Acá estábamos buscando, con la Cooperativa Guillermo Lehmann, con sede en la zona, la alternativa de pavimentar 5 kms en el departamento Castellanos (Oeste) y 5 kms en Las Colonias (Centro) como prueba piloto", dijo.

Explicó que en esa prueba piloto los productores aportarían una parte, las comunas otra y la provincia otra.

"Es aplicar el sistema de Contribución de Mejoras. No es que vamos a colocar una tasa definitiva para hacer caminos ni nada por el estilo", indicó.

Sobre el rechazo de las entidades del agro indicó: "Levantaron la bandera de que es un impuesto extra, una tasa. A la tasa por hectárea no la podemos mover porque las cobran las comunas y el impuesto es el Impuesto Inmobiliario Rural que no tiene que pagarlo toda la provincia".

"El ejemplo es claro: el proyecto remarca que si se quieren hacer 4 kms de ripio o arenado, primero se define la zona contributiva y se abre el denominado Registro de Oposición. Pero si el Registro de Oposición resulta negativo, es decir si son más los que se oponen que los que quieren que se haga, la obra no se hace. No hay nada raro. A Coninagro le pasé esta nota aclarándole el alcance de la iniciativa", agregó.

Respecto de cómo sigue la iniciativa señaló: "Creo que nadie en Diputados va a trabajar en este proyecto a pocas semanas de concluir la gestión. Era una posibilidad de hacer mejoras pero con la anuencia de los productores. Si no hay aceptación, no se hace y listo" .

El proyecto

El proyecto aprobado por Senadores denominado "Programa Provincial de Accesibilidad Permanente a Unidades Productivas ubicadas en Zonas Rurales", consiste en la constitución de un fondo para mejorar los caminos, que tendría un aporte del 50% del productor, 40% del Estado provincial y 10% del municipio o comuna.

Al hacerse pública su sanción, Coninagro, Federación Agraria, Carsfe (Confederación de Asociaciones Rurales de Santa Fe) y otras entidades se manifestaron en contra.

Desde Carsfe se aclaró que "no se brindará consentimiento a ningún proyecto de este estilo hasta tanto no se aborde seria y responsablemente el tema de la tasa rural comunal, que algunos Municipios y Comunas aplican correctamente, pero otra gran mayoría incurre en excesos dada la discrecionalidad con al que se administra dicho rubro".