SANTA FE.- El trabajo de los efectivos policiales de la guardia rural “Los Pumas” de esta provincia abortó otro caso de abigeato, un delito que, si bien se creía que solo estaba focalizado en los departamentos del norte, ahora es más habitual encontrarlo en la franja central. Por denuncia de un productor en la subcomisaría de Aurelia, departamento Castellanos, 25 kilómetros al sur de Rafaela, 89 kilómetros al oeste de la capital provincial, se ordenó una investigación que finalizó a mitad de la semana pasada con un operativo en un campo cercano a la localidad.

La tarea investigativa y el procedimiento en el campo donde fueron halladas 19 vacas preñadas, de entre 350 y 400 kg, estuvo a cargo de los efectivos “Los Pumas” de la sección 36, con asiento en la localidad de Bella Italia, en inmediaciones de Rafaela.

De acuerdo con el informe brindado a este diario, el productor que efectuó la denuncia fue identificado como Bernabé “Tito” Zbrum, de 38 años, del establecimiento “Los Hermanos”. El productor explicó que faltaban esos animales del campo que administra en jurisdicción de Aurelia.

Durante los primeros días de la semana pasada, los efectivos policiales se reunieron con Zbrum, quien aportó datos sobre la hacienda desaparecida y explicó que el campo de su propiedad se encuentra arrendado a una mujer de la zona, de apellido Posebón, oriunda de Rafaela, quien a su vez apuntó detalles de lo ocurrido, manifestando que ella fue quien alertó al dueño del campo sobre la tranquera abierta y la presencia de un automóvil en un camino cercano.

La hacienda está valuada en $8 millones

Con todos estos elementos reunidos, se ordenó un operativo en un establecimiento de 33 hectáreas ubicado 8 kilómetros al norte de Aurelia, donde el personal realizó rastrillajes a pie y a caballo. Luego de recorrer aproximadamente unos 1500 metros, y en las inmediaciones de un canal, se halló a las vaquillas sustraídas.

“Después de superar un molino el personal realizó unos 800 metros a campo traviesa hasta un lugar de gran vegetación de árboles y chilcas. A pie se completó el tramo hasta donde cruza un canal, en una de cuyas márgenes estaban los vacunos. Desde allí se arriaron los animales hasta los corrales procediendo comunicar la novedad a su propietario”, explicó una fuente policial.

De acuerdo con lo señalado por el denunciante, los animales que habían sido sustraídos en este hecho de abigeato alcanzaban un valor aproximado de 8 millones de pesos. El campo donde fueron encontradas las vacas es propiedad de un productor agropecuario de Villa San José, una localidad del mismo departamento Castellanos, pero al sudoeste de Rafaela.

La investigación continuará esta semana ya que no se descarta la posibilidad de que un grupo de personas haya intentado cometer un hurto

Se supo que Zbrum, el denunciante, sostuvo que ese lugar donde fueron hallados los animales de su propiedad, fue recorrido el día anterior sin constatar vacunos en la zona.

Las fuentes policiales mencionaron que, de acuerdo con las tareas de campo realizadas la noche previa al hallazgo, no se descarta la posibilidad de que personas no identificadas, al notar un alto repliegue policial, habrían dejado los animales para luego abandonar la zona. Por eso, la investigación continuará esta semana ya que no se descarta la posibilidad de que un grupo de personas haya intentado cometer un hurto. Se especula que estos hechos podrían ser cometidos por orden de personas ajenas a la zona, incluso a la provincia, teniendo cuenta que en este caso se apuntó a vacas en estado de preñez y en una zona de caminos de tierra poco transitados en esta época.

La causa quedó a cargo del fiscal adjunto para la sede Sunchales, del Ministerio Público de la Acusación (MPA) de esta provincia, Juan Manuel Puig, quien ordenó la entrega de la totalidad de los semovientes retirados del campo de Zbrum, en tanto se procedió a recaratular el expediente (“hallazgo”) hasta tanto se reúnen pruebas para avanzar en el total esclarecimiento del caso.