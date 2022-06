Se acaba la plata de un fondo para subsidiar la harina y los fideos en las góndolas

En “los próximos días” se terminarán los fondos que tiene un fideicomiso por US$25 millones creado para compensar las ventas de harina y fideos secos en las góndolas, según pudo confirmar este medio de fuentes del sector privado. En el rubro molinero señalan que, en medio de la suba del trigo, “se achicó el tiempo” de su implementación y ahora se encuentran atentos a las definiciones del Gobierno ya que consideran que, para este fideicomiso, el mecanismo fue “muy exitoso”.

El 5 de marzo pasado, el Gobierno formalizó en el Boletín Oficial la creación del “Fondo Anticíclico Agroalimentario”. A diferencia del “Fondo Estabilizador del Trigo”, impulsado por el exsecretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, con la suba de las retenciones a la harina y el aceite de soja con unos US$400 millones para subsidiar la harina que llega a las panaderías, el fideicomiso por US$25 millones, si bien se creó con directrices oficiales, tiene un manejo privado.

Este fideicomiso se formó con el 1% del valor FOB de las ventas al exterior del trigo y el maíz y sus derivados. Es para las exportaciones justamente de trigo, maíz, harina de trigo pan, afrechillo de trigo y fideos secos. Estos últimos tres productos deben aportar cuando se superen las metas de exportación de 1 millón de toneladas en el caso de la harina, 400.000 toneladas en el afrechillo de trigo y 50.000 toneladas en los fideos secos.

Funciona como un mecanismo para compensar la elaboración de harina de trigo pan tipo 000 con y sin levaduras de uno y cinco kilos y los fideos secos de 500 gramos, un kilo y cinco kilos. Todos estos productos para el mercado local.

“Tenía un monto de US$25 millones y al ser tan alto el precio del trigo se achicó el tiempo”, apuntó una fuente privada. La invasión de Rusia a Ucrania disparó los precios del cereal considerando que ambos países son responsables de casi el 30% del comercial global. Hace unos días trascendió que el Gobierno busca que el sector privado garantice fondos para junio y julio.

De acuerdo al anexo de la resolución 3/2022 conjunta de los Ministerios de Desarrollo Productivo y de Agricultura, se fijó un abastecimiento de trigo de 355.000 toneladas para cubrir los requerimientos de la harina compensada y de 355.000 toneladas para el caso de los fideos secos.

En el sector privado señalan que la suba de los precios internacionales también "está provocando la escasez" de recursos para el fondo aceitero Fabian Marelli

Como se mencionó, Feletti creó en tanto el fideicomiso para la harina que llega a las panaderías. Como no comulgaban con el mecanismo, las cámaras molineras dijeron que iba a ser cada empresa en particular quien decidiera sumarse o no al fondo. Lo hizo un puñado de empresas hasta el momento y el Gobierno aguarda que se incorporen más. Sobre este fideicomiso, recientemente Luciano Bugallo, diputado de la Coalición Cívica en la provincia de Buenos Aires, y las diputadas nacionales de ese espacio Marcela Campagnoli y Victoria Borrego, apuntaron contra Feletti y fueron a la Justicia para que esta investigue la posible comisión de los delitos de defraudación contra la administración pública, fraude al comercio y la industria y lavado de activos.

Otro fideicomiso

Otro de los fideicomisos en vigencia, privado, es el aceitero. Este pagó 190 millones de dólares el año pasado con un mecanismo intraindustria y, pese a la resistencia de las empresas del sector, el Gobierno lo prorrogó por un año.

Como en el mundo hubo una suba de los aceites, fuentes privadas ligadas a este fideicomiso reconocieron que la situación global “está provocando la escasez de recursos” para el mecanismo. Para este caso la intención que trascendió del Gobierno es que las firmas también aporten fondos frescos.